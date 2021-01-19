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    19 января 2021, 11:08

    Сельчане из Сибири должны банку миллионы. Под видом материальной помощи их убедили взять кредит

    Наза Салех Захи

    Банк обманул жителей села Большой Улуй в Красноярском крае. Около 200 человек оказались заложниками финансовой организации. Их убедили, что они берут кредиты как материальную помощь.
    Сельчане из Сибири должны банку миллионы. Под видом материальной помощи их убедили взять кредит

    Взять кредит по совету

    Большой Улуй расположен в 200 километрах от Красноярска. Население села — чуть более трех тысяч человек. Теперь почти треть из них оказалась в долговой яме. Об этом написал kр.ru.

    Все началось еще в 2017 году. Местная жительница Нина Прусская стала рассказывать соседям о том, как оформить выплату — «матпомощь от завода». Речь шла о десяти тысячах рублей. Поверившие ей люди поехали в Ачинск подавать документы. Им сразу же выдали деньги.

    Спустя два года сибирякам начали приходить требования от финансовой организации оплатить задолженность от 350 тысяч рублей до миллиона. Сельчан в письмах предупреждали, что если они не заплатят, то сумма и дальше будет расти.

    «Многим в Большом Улуе начали присуждать проценты за неуплату. Получилось, что я взяла кредит на 350 тысяч, а сейчас с процентами уже надо отдать около 600 тысяч рублей!» — рассказала местная жительница Валерия Волкова.

    Жители теперь говорят, что не читали документы для получения «выплаты». Всего, по данным полиции, пострадавшими от мошенников в Красноярском крае стали три тысячи человек. Открыто уголовное дело.

    Оправдание местной жительницы

    Нина Прусская отрицает, что связана с мошенниками. По ее словам, в 2011 году она взяла кредит, который в итоге погасил завод. Женщина после этого захотела помочь односельчанам и рассказала о возможностях. Она признала, что была посредником и отправляла документы. Следователи считают ее одной из подозреваемых. Название банка издание не назвало, поскольку расследование дела продолжается.

    Известно, что в 2017 году у него начались проблемы — Центробанк отозвал лицензию. В 2018-м его фактически признали банкротом. В финансовой организации ввели на год конкурсное производство. Управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. Руководителя банка задержали за присвоение 20 миллионов рублей клиентов. Пока до суда дело не дошло.