Сельчане из Сибири должны банку миллионы. Под видом материальной помощи их убедили взять кредит

Банк обманул жителей села Большой Улуй в Красноярском крае. Около 200 человек оказались заложниками финансовой организации. Их убедили, что они берут кредиты как материальную помощь.

Взять кредит по совету

Большой Улуй расположен в 200 километрах от Красноярска. Население села — чуть более трех тысяч человек. Теперь почти треть из них оказалась в долговой яме. Об этом написал kр.ru.

Все началось еще в 2017 году. Местная жительница Нина Прусская стала рассказывать соседям о том, как оформить выплату — «матпомощь от завода». Речь шла о десяти тысячах рублей. Поверившие ей люди поехали в Ачинск подавать документы. Им сразу же выдали деньги.

Спустя два года сибирякам начали приходить требования от финансовой организации оплатить задолженность от 350 тысяч рублей до миллиона. Сельчан в письмах предупреждали, что если они не заплатят, то сумма и дальше будет расти.

«Многим в Большом Улуе начали присуждать проценты за неуплату. Получилось, что я взяла кредит на 350 тысяч, а сейчас с процентами уже надо отдать около 600 тысяч рублей!» — рассказала местная жительница Валерия Волкова.

Жители теперь говорят, что не читали документы для получения «выплаты». Всего, по данным полиции, пострадавшими от мошенников в Красноярском крае стали три тысячи человек. Открыто уголовное дело.

Оправдание местной жительницы

Нина Прусская отрицает, что связана с мошенниками. По ее словам, в 2011 году она взяла кредит, который в итоге погасил завод. Женщина после этого захотела помочь односельчанам и рассказала о возможностях. Она признала, что была посредником и отправляла документы. Следователи считают ее одной из подозреваемых. Название банка издание не назвало, поскольку расследование дела продолжается.

Известно, что в 2017 году у него начались проблемы — Центробанк отозвал лицензию. В 2018-м его фактически признали банкротом. В финансовой организации ввели на год конкурсное производство. Управляющим стало Агентство по страхованию вкладов. Руководителя банка задержали за присвоение 20 миллионов рублей клиентов. Пока до суда дело не дошло.