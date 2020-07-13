Мессия Среднего Урала. Бывшего схиигумена Сергия записали в сектанты и раскольники

Бывший схиигумен Сергий продолжает активно выступать из осажденного Среднеуральского монастыря. Несмотря на то, что церковь лишила его сана, многие люди продолжают поддерживать опального монаха. Среди звезд оказалась и актриса Мария Шукшина. Некоторые стали называть сторонников Сергия сектантами. Действительно это так и почему людей привлекает маргинальный старец, узнал «360».

Бывший настоятель и схиигумен Среднеуральского монастыря Сергий предложил Владимиру Путину передать ему президентские полномочия, чтобы строить «новую Россию». Он пообещал навести порядок в стране за три дня.

«Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены», — заявил Сергий в очередном видеообращении.

Монах также заявил о власти «хазарского каганата» в современной России. После этого в РПЦ усомнились в психическом здоровье лишенного сана Сергия, а некоторые утвердились в сектантской природе высказываний экс-схиигумена.

Секта, болезнь, раскол

Единого мнения о том, можно ли считать последователей экс-схиигумена сектантами, религиоведы и богословы пока не выработали. Исследователь современных сектантских движений Московской духовной академии Роман Конь уверен, что говорить о секте в этом случае не приходится. По его мнению, происходящее — классический церковный раскол.

Секта, объяснил он, появляется там, где есть догматические заблуждения, а отец Сергий выступает против церковной позиции именно в отношении административных, а не вероучительных аспектов.

«Это раскол на почве административных расхождений с епархиальным и высшецерковным руководством по поводу санитарных ограничений. То есть если бы он выступал против каких-то церковных догматов, или против вероучения, или если бы свое вероучение придумал, тогда да», — считает исследователь.

Однако, как объяснил «360» член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Корелов, секта может определяться и как сообщество, которое противопоставляет себя духовной, нравственной или культурной традиции общества.

Сам термин не имеет яркого негативного значения, хотя в России его принято воспринимать именно как угрозу. Корелов уверен, что общество вокруг Сергия — типичный пример лжеправославия, в котором некоего «мессию» ставят выше самой веры в Бога.

Религиовед и эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак согласен с тем, что последователей схиигумена можно назвать сектантами, так как их глава — сам Сергий — берет на себя «функции спасителя, в данном случае спасителя России, требует неадекватных мер, ставит себя на уровень руководителя государства».

[Экс-схиигумен Сергий] чувствует себя спасителем, считает, что ему Богом даны определенная сила и полномочия для таких вот выступлений Юрий Табак религиовед и эксперт Московского бюро по правам человека.

При этом у секты, считает Табак, должно быть достаточно мощное и плотное сообщество последователей, а есть ли оно у отца Сергия на самом деле, эксперт не уверен.

«Мне кажется, что это скорее такое бурное выступление и бурная реакция, но все-таки сиюминутная, потому что реально он не представляет никакой серьезной силы — ни политической, ни религиозной», — добавил он.

Более того, к вариантам секты и раскола добавляется еще вероятность психического расстройства монаха. На это указывает и Юрий Табак, и Александр Корелов, и представители РПЦ.

«Я думаю, что это в большей степени медицинская проблема, чем духовная или религиозная. Пожилой человек, который слишком увлекся какими-то собственными построениями и перешел грань, за которой следует определенное расстройство психического характера», — добавил Корелов.

Звезды в поисках карманного Бога

Опального монаха поддерживают многие простые люди, а также некоторые знаменитости. В Среднеуральский монастырь «на поклон» к эксцентричному священнику уже приезжали известный хоккеист и олимпийский чемпион Павел Дацюк и участник комедийной группы «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Корелов уверен, что такое поведение людей — следствие страха и неуверенности в своем православии, в собственной вере в Бога. Например, Павел Дацюк рассказывал, что «строгий, но добрый» священник «видит его насквозь» и что с его благословением «многие вопросы решаются сами собой».

Так, считает Корелов, человек ищет легкие пути — верить не в Бога, которого никто не видел, а в человека, который якобы является его посланником.

С одной стороны, это гордыня, а с другой — неверие, такое желание получить карманного Бога, к которому всегда можно прийти за советом, снять с себя ответственность за поступки и в то же время быть причастным к чему-то большему Александр Корелов член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС).

Теперь список известных почитателей бывшего схиигумена пополнила заслуженная артистка России Мария Шукшина, дочь знаменитого писателя. Она заступалась за опального монаха, убежденная в том, что он «выступает за правду».

Актриса даже завела собственный канал на YouTubе, где намерена опубликовать документальный фильм о том, что происходит в монастыре под управлением отца Сергия. Она добавила, что еще никогда не выступала в качестве режиссера, но сейчас сочла необходимым показать людям то, что увидела сама.

Корелов добавил, что еще одним мотивом знаменитых последователей опального монаха может быть банальное желание привлечь к себе интерес и внимание за счет скандальной истории — та самая гордыня, которая жаждет быть рядом с «великими свершениями».