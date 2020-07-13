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    13 июля 2020, 20:16

    Мессия Среднего Урала. Бывшего схиигумена Сергия записали в сектанты и раскольники

    Ольга Нижельская, Татьяна Струкова

    Бывший схиигумен Сергий продолжает активно выступать из осажденного Среднеуральского монастыря. Несмотря на то, что церковь лишила его сана, многие люди продолжают поддерживать опального монаха. Среди звезд оказалась и актриса Мария Шукшина. Некоторые стали называть сторонников Сергия сектантами. Действительно это так и почему людей привлекает маргинальный старец, узнал «360».
    Мессия Среднего Урала. Бывшего схиигумена Сергия записали в сектанты и раскольники

    Бывший настоятель и схиигумен Среднеуральского монастыря Сергий предложил Владимиру Путину передать ему президентские полномочия, чтобы строить «новую Россию». Он пообещал навести порядок в стране за три дня.

    «Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены», — заявил Сергий в очередном видеообращении.

    Монах также заявил о власти «хазарского каганата» в современной России. После этого в РПЦ усомнились в психическом здоровье лишенного сана Сергия, а некоторые утвердились в сектантской природе высказываний экс-схиигумена.

    Секта, болезнь, раскол

    Единого мнения о том, можно ли считать последователей экс-схиигумена сектантами, религиоведы и богословы пока не выработали. Исследователь современных сектантских движений Московской духовной академии Роман Конь уверен, что говорить о секте в этом случае не приходится. По его мнению, происходящее — классический церковный раскол.

    Секта, объяснил он, появляется там, где есть догматические заблуждения, а отец Сергий выступает против церковной позиции именно в отношении административных, а не вероучительных аспектов.

    «Это раскол на почве административных расхождений с епархиальным и высшецерковным руководством по поводу санитарных ограничений. То есть если бы он выступал против каких-то церковных догматов, или против вероучения, или если бы свое вероучение придумал, тогда да», — считает исследователь.

    Однако, как объяснил «360» член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Корелов, секта может определяться и как сообщество, которое противопоставляет себя духовной, нравственной или культурной традиции общества.

    Сам термин не имеет яркого негативного значения, хотя в России его принято воспринимать именно как угрозу. Корелов уверен, что общество вокруг Сергия — типичный пример лжеправославия, в котором некоего «мессию» ставят выше самой веры в Бога.

    Религиовед и эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак согласен с тем, что последователей схиигумена можно назвать сектантами, так как их глава — сам Сергий — берет на себя «функции спасителя, в данном случае спасителя России, требует неадекватных мер, ставит себя на уровень руководителя государства».

    [Экс-схиигумен Сергий] чувствует себя спасителем, считает, что ему Богом даны определенная сила и полномочия для таких вот выступлений

    Юрий Табакрелигиовед и эксперт Московского бюро по правам человека.

    При этом у секты, считает Табак, должно быть достаточно мощное и плотное сообщество последователей, а есть ли оно у отца Сергия на самом деле, эксперт не уверен.

    «Мне кажется, что это скорее такое бурное выступление и бурная реакция, но все-таки сиюминутная, потому что реально он не представляет никакой серьезной силы — ни политической, ни религиозной», — добавил он.

    Более того, к вариантам секты и раскола добавляется еще вероятность психического расстройства монаха. На это указывает и Юрий Табак, и Александр Корелов, и представители РПЦ.

    «Я думаю, что это в большей степени медицинская проблема, чем духовная или религиозная. Пожилой человек, который слишком увлекся какими-то собственными построениями и перешел грань, за которой следует определенное расстройство психического характера», — добавил Корелов.

    Звезды в поисках карманного Бога

    Опального монаха поддерживают многие простые люди, а также некоторые знаменитости. В Среднеуральский монастырь «на поклон» к эксцентричному священнику уже приезжали известный хоккеист и олимпийский чемпион Павел Дацюк и участник комедийной группы «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

    Корелов уверен, что такое поведение людей — следствие страха и неуверенности в своем православии, в собственной вере в Бога. Например, Павел Дацюк рассказывал, что «строгий, но добрый» священник «видит его насквозь» и что с его благословением «многие вопросы решаются сами собой».

    Так, считает Корелов, человек ищет легкие пути — верить не в Бога, которого никто не видел, а в человека, который якобы является его посланником.

    С одной стороны, это гордыня, а с другой — неверие, такое желание получить карманного Бога, к которому всегда можно прийти за советом, снять с себя ответственность за поступки и в то же время быть причастным к чему-то большему

    Александр Кореловчлен Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС).

    Теперь список известных почитателей бывшего схиигумена пополнила заслуженная артистка России Мария Шукшина, дочь знаменитого писателя. Она заступалась за опального монаха, убежденная в том, что он «выступает за правду».

    Актриса даже завела собственный канал на YouTubе, где намерена опубликовать документальный фильм о том, что происходит в монастыре под управлением отца Сергия. Она добавила, что еще никогда не выступала в качестве режиссера, но сейчас сочла необходимым показать людям то, что увидела сама.

    Корелов добавил, что еще одним мотивом знаменитых последователей опального монаха может быть банальное желание привлечь к себе интерес и внимание за счет скандальной истории — та самая гордыня, которая жаждет быть рядом с «великими свершениями».