Сексуальный эксперимент под контролем государства. Детей 30 лет отдавали педофилам на воспитание в Германии

Начиная с 1970-х годов, профессор психологии Гельмут Кентлер проводил эксперимент, позволявший педофилам в Берлине усыновлять бездомных детей. Социальные службы и правящий Сенат закрывали на это глаза. Скандал разгорелся лишь в 2015 году, но Кентлер к тому времени уже умер. Сейчас стали известны новые подробности шокирующего эксперимента.

Как передает Deutsche Welle, университет Хильдесхайма опубликовал новое исследование по эксперименту Кентлера.

Кем был Гельмут Кентлер

В Германии в 1960-х годах люди в некоторых кругах рассматривали секс с детьми не как табу, а как нечто прогрессивное. Одной из ключевых фигур такого мышления был профессор психологии в Берлине Гельмут Кентлер. В течение долгого времени его считали провидцем и одним из самых выдающихся сексологов в Германии. Его книги по образованию хорошо продавались, и он был популярным экспертом и комментатором на радио и телевидении. Он также занимал лидирующие позиции в берлинском центре образовательных исследований.

Он основал теорию «эмансипирующего сексуального воспитания», предполагая, что дети также являются существами, имеющими право выражать свою сексуальность. Кентлер был убежден, что сексуальные контакты между взрослыми и детьми безвредны.

В официальном отчете за 1988 год ученый подробно рассказал о том, как работал его эксперимент. Начиная с 1969 года, бездомные мальчики передавались педофилам-попечителям на усыновление для их «взаимной выгоды». По мнению Кентлера, эти люди могли стать особенно любящими приемными родителями.

На протяжении своего эксперимента он постоянно общался с детьми и их приемными отцами. Об этом пишет Deutsche Welle.

При этом Кентлер никогда не преследовался судом. К тому времени, когда его жертвы выступили с заявлениями, срок давности его действий истек. Да и скандал разгорелся лишь в 2015 году, а он умер в 2008.

Поддержка властей

Согласно докладу из Хильдесхаймского университета, Кентлер в своих бумагах с гордостью писал, как ему «удалось заручиться поддержкой ответственных сотрудников местной власти». Сеть влияния Кентлера включала в себя все — от академических учреждений до государственных служб социального обеспечения.

Власти Берлина потворствовали этой практике в течение почти 30 лет. Офисы защиты детей не просто закрывали глаза, а даже одобряли такое усыновление. Некоторым приемным отцам-педофилам выплачивали регулярные пособия по уходу.

Исследователи обнаружили, что некоторые из приемных отцов-педофилов были выдающимися учеными. Речь идет о сети, в которую вошли высокопоставленные члены Института Макса Планка, Берлинского свободного университета и печально известной школы Оденвальд в Гессене. Последняя была в центре крупного скандала из-за педофилии несколько лет назад. С тех пор ее закрыли, сообщает Deutsche Welle.

Текущий отчет университета Хильдесхайма не смог точно определить, сколько молодых людей подвергалось воздействию приемных отцов-педофилов в Берлине и Западной Германии.

Сенатор Берлина по делам молодежи и детей Сандра Шерес назвала полученные результаты «шокирующими и ужасающими». Она открыто высказала свое сочувствие жертвам и осудила преступления, которые она называет «просто невообразимыми». Хотя срок давности для этих преступлений истек, Шерес пообещал финансовую компенсацию за страдания.

Первый отчет о «эксперименте Кентлера» был опубликован в 2016 году Университетом Геттингена. Затем исследователи заявили, что сенат Берлина, похоже, не заинтересован в выяснении правды. Теперь власти пообещали пролить свет на этот вопрос.

Разрушенная жизнь

Марко и Свен были жертвами этого эксперимента. Они оба были усыновлены одним и тем же мужчиной-педофилом. Его звали Фриц, и у него было криминальное прошлое. Марко попал в руки приемного отца в возрасте девяти лет, после чего годами подвергался сексуальному насилию. Сейчас ему уже сорок.

Службы, отвечающие за его благосостояние, смотрели в другую сторону и игнорировали доказательства того, что он страдал. Мужчины говорят, что испытанное разрушило им жизнь.

«Ты никогда не можешь по-настоящему пережить это», — цитирует слова Свена Deutsche Welle.

Доклад Хильдесхаймского университета установил, что с 1973 по 2003 год у Фрица на попечении кроме Марко и Свена было еще восемь мальчиков.

Мужчины борются за то, чтобы те, кто несет ответственность за их страдания, наконец, предстали перед судом. Однако, это не включает их бывшего приемного отца. Он умер в 2015 году.

По словам Марко и Свена, один человек, подозреваемый в причастности к этой системе — бывший глава службы социального обеспечения молодежи — все еще жив. Однако никакого расследования по этому поводу до сих пор не было.