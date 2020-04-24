Воздержание на изоляции. Россиян призвали отказаться от секса на время пандемии

В связи с режимом самоизоляции россияне остались наедине со своими вторыми половинками (если они есть). Это своего рода испытание для отношений, в том числе сексуальных. Одиночкам тоже непросто, потому что отсутствие секса не исключает опасность подхватить даже коронавирус. В разговоре с «360» гинеколог рассказал, как пандемия повлияла на половые контакты.

Благодаря самоизоляции у молодых влюбленных и уже опытных женатых пар появилось даже слишком много времени друг для друга. У этой, казалось бы, хорошей новости есть негативные черты. Например, в самом начале истории с коронавирусом в России кому-то предсказывали рост числа разводов, но оказалось, что самоизоляция сыграла на руку людям — только москвичи на 70% реже стали разрушать собственные семьи. В то же время некоторые гинекологи уверены, что карантин приведет к обострению внутрисемейных отношений.

Окончательные выводы о том, как самоизоляция повлияла на отношения россиян, можно будет сделать только после окончания режима. А пока пары продолжают проводить друг с другом почти 24 часа в сутки семь дней в неделю, актуально одно из самых приятных совместных занятий влюбленных — секс.

Старший научный сотрудник учебно-методического отдела Московского областного НИИ акушерства и гинекологии Елена Булычева по просьбе «360» рассказала, почему в сложившейся ситуации опасно рожать ребенка, можно ли заразиться коронавирусом во время секса и почему людям без пары ничуть не лучше, чем влюбленным.

По словам Булычевой, вирусу все равно, чем занимается человек, поэтому при достаточном количестве контактов двух людей может увеличиться риск заражения.

Специалист уверен, что режим самоизоляции из-за коронавируса — очень плохое время, чтобы заводить детей. Можно начать планировать ребенка (это делается, по словам Булычевой, за два-три месяца), но переходить к действиям рано.

В планировании семьи мы рассматриваем такие вещи: самой лучшей защитой от всех видов беременности и инфекций, передающихся половым путем, [является] воздержание. В этот период люди больше будут сталкиваться с воздержанием. Можно придумать, куда энергию [направить] Елена Булычева.

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Булычева уверена, что беременность должна быть спланированной. Все сложности, которые могут навредить женщине, должны быть решены «на берегу», то есть до беременности. Например, болит зуб — вылечить, обнаружилась какая-то инфекция — избавиться от нее до беременности.

«Какая необходимость в эпоху пандемии планировать беременность? Ее можно отложить. Надо или воздерживаться, или использовать надежные средства контрацепции», — добавила Булычева.

Она отметила, что пока врачи не знают, как коронавирусная инфекция отразится на здоровье беременной, поэтому нежелательно заводить детей в это время. Лучше подождать, пока пандемия пройдет.

Получается, что и беременеть опасно, и заниматься сексом. То есть у одиночек самое лучшее время? Булычева так не считает. По ее словам, сейчас трудности у всех людей, потому что они живут в дефиците.

Мы все живем в дефиците — любви, нежности, заботы, тактильных прикосновений, улыбок, рукопожатий Елена Булычева.

Одиноким людям в сложившейся ситуации очень сложно найти и вторую половинку, и секс. Даже на сайтах знакомств, где пользователи нередко искали исключительно случайные связи, к ним относятся настороженно. Ведь никто не даст гарантии, что избранник или избранница не заражены коронавирусом.

Теперь людей можно напугать не только венерическими заболеваниями, но и COVID-19. Булычева пошутила, что в условиях пандемии проще заразиться вирусом, чем найти пару.