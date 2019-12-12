Секс-скандалы, вражда и дрязги. Елизавета II в Рождество должна объясниться с британцами за поведение семьи

По данным издания, в такое положение она попала из-за очень сложного и богатого на неприятные для монаршей семьи события года. Для нее «это очень трудное время из-за низкого морального духа» в семье, отмечают журналисты.

Дело в том, что королеве нелегко далась отставка ее сына принца Эндрю после того, как в одном из интервью он назвал осужденного за педофилию и организацию притона для «элитных гостей» Джеффри Эпштейна своим другом, «несмотря ни на что».

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Daily Star отмечает, что пресса также обвинила герцога Йоркского в сексуальных отношениях с «секс-рабыней» Эпштейна Вирджинией Робертс. Он это отрицает, но, как пишет издание, это бросило тень на монарший дом.

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«Это все происходит в том же году, когда разразилась вражда между братьями принцем Уильямом и Гарри и их женами Кейт Миддлтон и Меган Маркл», — также пишут журналисты.

И в довершение всего, Меган и Гарри в этом году решили отказаться от Рождества в окружении королевской семьи и провести праздничный отпуск в США.

В свою ежегодную речь королева обычно включает семейные события за последние 12 месяцев. Но из-за кошмарного года ее Величество «изо всех сил пытается написать речь (нейтральной)».

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Этот год, пожалуй, был самым бурным для королевы с 1992 года, когда развелись принц Чарльз и принцесса Диана, а также ее дочь принцесса Анна рассталась с мужем Марком Филипсом.

Ранее британская пресса сообщила, что принц Чарльз готовится стать королем, когда Елизавете II исполнится 95 лет. Именно поэтому меньше чем через 18 месяцев королевская семья может серьезно «похудеть». Чарльз, вероятно, отберет у всех своих братьев и сестер статус — соответственно, их жизнь перестанут спонсировать британские налогоплательщики.

А когда королева умрет, монаршья семья будет состоять только из Чарльза с Камилой, принцев Уильяма и Гарри, а также их жен и детей.