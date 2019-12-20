Питер Чилверс, 33-летний пилот авиакомпании Ryanair, получил 18 месяцев тюрьмы за то, что провел свою сожительницу Магду Лициске через «все круги ада». Он подвергал ее психологическим издевательствам, унижая и контролируя, до тех пор, пока она не убила их сына Джеймса, которому было почти два года.

Как сообщило издание Daily Mail, он неоднократно угрожал Магде расправой, если она заберет сына и требовал, совместного проживания в доме, который он купил в Уинчаме (графство Чешир).

Чилверс полностью контролировал Магду в 2015–2017 годах, и принуждал ее к унизительным сексуальным действиям, изолировал от друзей и лишил денег. Мужчина называл девушку овцой, а себя овцеводом. Поэтому Магда могла выходить из дома только с его разрешения.

Обвинитель Роб Холл заявил, что месяц за месяцем Чилверс позволял себе все больше и больше, словно проверяя, что еще сойдет ему с рук. История закончилась тем, что 33-летняя Лисицка зарезала своего сына Джеймса в августе 2017 года, а затем попыталась покончить с собой.

В прошлом месяце суд Манчестера снял с пилота обвинения в изнасиловании и нападения с помощью проникновения, но присяжным было ясно, что он «сексуально контролировал» Магду.

Гражданка Польши Лисицка получил 15-летний срок за непредумышленное убийство своего сына, и признала себя виновной. Ее адвокаты не стали подавать на апелляцию. На суде над Чилверсом было зачитано ее заявление: «Очень важно, чтобы люди поняли, что со мной сделал Питер Чилверс. Это уничтожило меня. Я понятия не имею, как он этого добился. Наверное, остаток жизни я потрачу на то, чтобы понять, как он превратил меня, самодостаточную и свободную в то, чем я стала теперь».

Питер Чилверс свою вину не признал. Его родители заявили, что смерть внука разрушила их семью.

«Мы разочарованы. Семь лет мы считали Магдалену Лисицки членом нашей семьи. Мы одарили ее дружбой и любовью. Мы никогда не сможем жить полной жизнью», — заявили они.

Сейчас Питер Чилверс живет с Лизой Спенсер, одной из женщин, с которыми он изменял Магде.