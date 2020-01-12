Секс-работников назвали лучшими мужчинами для современных женщин. Главным оказалось отношение

Исполнение мечты

Для своего материала журналист пообщалась секс-работниками и с их клиентками. 51-летняя жительница Сиднея Эллен вышла замуж в 26 лет. О том, что супруг ей изменял на протяжении всей их совместной жизни она узнала несколько лет назад. По слова женщины, это серьезно сказалось на ее самооценке.

«Я не чувствовал себя желанной и привлекательной», — пояснила она. Для того, чтобы вывести себя из депрессии она обратилась к Джону. Перед тем как назначить ему встречу она несколько месяцев изучала то, что он пишет на его сайте. В части штатов Австралии оказание секс-услуг вполне законно.

Эллен и Джон встретились в гостиничном номере. Во время ужина они приятного поговорили о любимых книгах и фильмах. После десерта женщина сначала согласилась на массаж, а после и на интимную близость. Все это было похоже на простое свидание за исключением того, что Эллен платила 300 долларов в час.

«После первого оргазма я плакала; после второго — смеялась. После третьего я улыбалась и продолжала улыбаться весь следующий день. То, что обеспечивают эти мужчины — женщины мечтали получить от своих партнеров на протяжении нескольких веков», — сказала Эллен.

Она пояснила, что это была неожиданная комбинация физического удовольствия и избавления от эмоционального напряжения и депрессии. После первой встречи Эллен нанимала Джона еще три раза.

По словам Джона, успех у клиенток он имеет потому, что не считает их своими сексуальными завоеваниями. Кроме того, ему вполне близки идеи современного феминизма. Он пояснил, что в часто в ходе встреч с женщинами он проводит для них сеансы по повышению самооценки. По его словам, некоторых клиенток приходилось учить удовлетворять себя самостоятельно, так как они никогда не делали этого раньше. При этом на некоторых встречах секс вообще не предполагается. Джон просто вместе с гостьей выпекает шоколадное суфле или устраивает ужин.

Простые мужчины

Все мужчины с которыми говорила журналистка не выглядели как модели с обложки и не вели себя как стереотипные «жиголо». Они вовсе не накачанные в спортзале красавцы.

Канадец Оуэн заявил, что вовсе не считает себя альфа-самцом или Казановой. По его словам, он вполне обычный парень «Люди довольно быстро начинают чувствовать себя комфортно в моем присутствии. Это вызывает у меня чувство гордости, особенно в мире токсичной маскулинности», сказал он. Большинство клиенток Оуэна — это женщины, променявшие личную жизнь на карьеру и одинокие матери. Первая встреча канадца всегда проходит в кафе, где сначала он общается с клиенткой. Мне нужно создать какую-то связь. Я могу найти что-то привлекательное в любом», — пояснил он и отметил, что важно узнать о границах, за которые нельзя выходить.

Важность встречи

Определение рамок и контроль над процессом — это одна из важнейших причин, почему женщины предпочитают нанимать секс-работника, а не используют приложения для свиданий, как Tinder. «Когда я возбуждена от сексуальной игры, мое «да» означает «черт возьми, да!». Но «нет», означает полную остановку. И эти ребята невероятно внимательны к моим сигналам. Это позволяет установить доверие», — рассказала американка Лесли, которая пользуется услугами секс-работников.

Большинство опрошенных женщин заявили, что безопаснее купить секс, чем спать с незнакомцем. Секс-работник всегда использует презервативы и внимательно относится к пожеланиям клиентки. Кроме того, секса может и не быть, если женщина передумала, и ее не будут после этого преследовать навязчивые поклонники.

По словам Лесли, плата мужчине за секс заставила ее забыть о том, чтобы доставить удовольствие мужчины и просто сконцентрироваться на собственном удовольствии без каких-либо угрызений совести. Еще одна постоянная клиентка секс-работников 40-летняя Келли заявила, что большую часть своей жизни она отдала карьере, но за это время у нее накопился достаточно большой список сексуальных желаний.

«Я просто устала ждать, поэтому я наняла кое-кого, чтобы воплотить свои фантазии», — заявила она и подчеркнула, что плата мужчине позволяет выбирать партнера по своему вкусу. Келли заявила, что это своего рода «феминистический акт», потому что таким образом женщина сама создает свою жизнь, по своим желаниям.

По иронии судьбы с одним из работников у Келли начались серьезные романтические отношения.