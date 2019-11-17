Секс против ноября. Три способа избежать осенней хандры

Ноябрь недаром считают самым депрессивным и хмурым месяцем в России — на пороге зима, холода и пасмурная погода портят настроение, и кажется, что жизнь становится такой же беспросветной, как и небо. Психолог Андрей Зберовский рекомендует читателям «360» избавляться от хандры сладостями, спортом и… сексом. А еще рассказывает, как высыпаться и легко вставать в хорошем настроении.

Движение против хандры

Сложнее всего организм человека переносит переходные периоды. Самый яркий пример — ноябрь, когда заканчивается неприятная многим осень и начинается холодная, долгая зима. В это время психологи и психиатры отмечают наивысшую активность депрессивных состояний. Избежать осенней хандры можно тремя способами.

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«Во-первых, это, конечно, быстрые углеводы. То есть всякие сладости: шоколадки, мороженое, булочки — то, что дает глюкозу, природный антидепрессант. Во-вторых, нужна физическая активность. Спорт быстро повышает выработку в организме серотонина, еще одного нашего природного антидепрессанта», — рассказывает Зберовский.

В-третьих, в периоды уныния не стоит замыкаться в себе. В свободное время нужно общаться с приятными вам людьми. Оптимально, подчеркнул психолог, если они будут противоположного пола, с которыми есть взаимная симпатия и «пахнет сексом».

Не впадать в спячку

С наступлением ноября и приближением зимы вставать по утрам становится тяжелее. Это, рассказал Зберовский, вполне объяснимо. В это время в природе уменьшается кормовая база. Организм человека естественным образом реагирует и переходит в режим экономии энергии.

«Лайфхак: подумать с вечера о том, что вкусного вы можете съесть на завтрак или какие приятные встречи будут у вас в течение дня. Организм и психика лучше движутся к тому, что приятнее. Заранее подготовив себе такую „вкусняшку“ на следующий день, вы гарантированно встанете с утра и побежите», — сообщил психолог.

Срочно к доктору

Одной погоды недостаточно, чтобы у нас развивалась полноценная или затяжная депрессия, а не хандра или апатия, подчеркнул Зберовский. Серьезные проблемы с психикой появляются, когда на состояние накладывается что-то серьезное: развод, потеря близкого человека или работы и так далее.

«Тем, кому плохо уже без ноября, он, конечно добавит неприятностей. Но погода не бывает плохой по полгода. Всегда речь идет о неделях или месяцах. Этого недостаточно, чтобы развилось неприятное психологическое или психиатрическое состояние. А спустя две-три недели все равно будет зима и солнце, день чудесный солнечный и снежок беленький», — добавил он.

Но если есть признаки застревания, то есть человек просыпается только с неприятными мыслями — навязчивыми, повторяющимися изо дня в день на протяжении двух и более недель — это повод посетить психолога или психотерапевта. Или хотя бы позвонить на линию поддержки — там всегда выслушают и подскажут, стоит ли бить тревогу. Точно так же нужно сделать, если есть затяжные проблемы со сном или реакция явно неадекватна произошедшему. Легкие неприятности вызывают приступы ярости, бурные слезы, скандалы или истерики.

Поэтому будьте внимательны к своим близким и бережно относитесь к самим себе. В конечном счете, до Нового года осталось совсем немного!