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Тысячи протестующих вышли на улицы по всей Индонезии. Основные столкновения произошли в столице страны, Джакарте, когда демонстранты потребовали встречи со спикером парламента Бамбангом Созатьо.

Протестующие бросали камни в полицейских, те применили в ответ слезоточивый газ и разгоняли толпу водяными пушками. Поддерживать порядок в Джакарте вышли более пяти тысяч силовиков.

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Что в новых законах?

Власти Индонезии хотят ввести запрет на внебрачные сексуальные отношения, за них будут наказывать тюремным заключением — на год. Совместное проживание вне закона тоже будет грозить тюрьмой — на шесть месяцев. Оговаривается, что для суда нужна будет жалоба супруга, ребенка или родителя. Если новый кодекс будет принят, для его вступления в силу потребуется около двух лет.

Аборты тоже собираются криминализовать — максимальный срок за него составит четыре года. Оправдаться женщина сможет только в случае необходимой медицинской помощи или изнасилования, любые другие причины не будут считаться достаточным оправданием.

Политики объясняют, что новые законы нужны для восстановления традиций. «Государство должно защищать граждан от действий, противоречащих высшим заповедям Бога», — сказал один из сторонников нового Уголовного кодекса. Он также рассказал, что во время разработки законов проводились консультации с представителями всех религий, так как «идеология Индонезии основана на вере в Бога».

В обновленный Уголовный кодекс также включили закон об оскорблении власти. Негативные высказывания в адрес президента, вице-президента, религии, государственных учреждений или символики перейдут в разряд уголовных преступлений.

Кроме того, люди возмущены тем, что один из новых законов ослабил работу Комиссии по искоренению коррупции. «Мы идем в парламент, чтобы выступить против нового закона для антикоррупционного ведомства, которое не защищает народ, а только поддерживает коррупционеров», — сказал один из протестующих, студент исламского университета на Западной Яве.

Почти как в Гонконге

Президент Индонезии Джоко Видодо отложил голосование по новым законам на неделю, но людей это не устраивает. Более 500 тысяч человек подписали петицию, призывающую президента окончательно отменить принятие закона.

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Протесты привлекли к себе много внимания, правительство Австралии даже обновило рекомендации для туристов, направляющихся на Бали. Потенциально резонансный законопроект может отразиться на турпотоке.

«Многие законы могут измениться, и они будут применяться и к иностранным жителям и посетителям, включая туристов», — сообщил МИД Австралии, перед тем как президент объявил о задержке.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что новые законы «нарушают права женщин, религиозных меньшинств, представителей ЛГБТ-сообщества, а также свободу слова и ассоциаций».