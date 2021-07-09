Секс после прививки оказался полезен. Все зависит от правильной позы

Саратовский Минздрав посоветовал воздержаться от интимной близости после прививки от коронавируса. Но другие врачи с этим не согласны. Секс не только способствует выработке гормона счастья, но и укрепляет иммунитет. Нужно лишь ориентироваться на самочувствие — свое и партнера. А для предосторожности выбрать менее энергозатратную позу.

В министерстве здравоохранения Саратовской области сначала объявили, что от секса после вакцинации лучше воздержаться совсем, потому что это «очень энергозатратное занятие», а повышенные нагрузки нежелательны. Об этом сообщил замминистра Денис Гайфер. Позднее появилось уточнение, что это касается только первых трех дней после инъекции.

Можно, но осторожно

Издание Urа.ru отметило, что в Центре Гамалеи с высказыванием Гайфера согласились, но подтверждения этому «360» не нашел. Глава ведомства Олег Костин очень скоро опроверг слова коллеги и заявил, что «снимет ограничения по его высказыванию в этом направлении со словами „можно, но осторожно“».

«Когда что-то много и избыток чего-то, это всегда вредно в любом времени и так далее. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем, тогда все можно», — подчеркнул он.

Терапевт и заслуженный врач России Андрей Кабычкин добавил в разговоре с «360», что заниматься сексом можно, но нужно контролировать нагрузки.

«Я за занятие сексом в любое время года и при любой температуре, но с расчетом на собственные силы и эмоции», — отметил он.

Врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил, что, если после прививки человек чувствует недомогание, сексуальное влечение обычно отпадает само собой, без сторонних рекомендаций. В остальных же случаях интимная близость совершенно не противопоказана, но можно выбрать менее энергозатратные способы получения удовольствия.

«Например, врачи-сексологи рекомендуют своим пациентам в возрасте или во время беременности менее экспрессивные формы коитуса. Это может быть позиция „ложки“, когда пара находится на боку», — отметил Кульгавчук.

Сплошная польза

Сексолог Ольга Кетоева заявила «360», что воздерживаться от секса, если есть желание, не стоит, хотя он и может нести активную нагрузку — можно сжечь до 200 калорий. Тем более, отметила Кетоева, при интимной близости в организме человека вырабатываются так называемые гормоны красоты — эстроген, коллаген и прогестерон.

«Это, наверное, даже единственный способ, который поможет пережить вакцинацию и эту пандемию, чтобы себе повысить гормоны радости и счастья», — заметила она.

По словам Евгения Кульгавчука, уже сегодня известно, что при заболевании ковидом поражаются клетки Лейдига, которые принимают непосредственные участие в выработке половых гормонов.

«Таким образом можно считать, что прививка опосредованно даже способствует профилактике сексуальных расстройств», — заключил он.