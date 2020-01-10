Секс-хищница выдавала себя за парня-подростка. Она заманивала девочек и насиловала их

21-летняя британская секс-хищница маскировалась под 16-летнего парня, чтобы охотиться на девочек-подростков. Молоденькие девушки считали, что за ними ухаживает юноша. Извращенку поймали, но число ее жертв может достигать 50 человек.

Винчестерский Королевский суд приговорил 21-летнюю жительницу Северного Лондона Джемму Уоттс к восьми годам тюрьмы за сексуальное насилие. Ее жертвами стали примерно полсотни девочек-подростков, но подсудимая призналась лишь в семи эпизодах дела. В частности, в насилии над 14-летней девочкой из Хэмпшира и тремя 15-летними девочками из Суррея, Плимута и Уэст-Мидленда.

Как выяснила The Daily Mail, девушка под видом 16-летнего Джейка Уотона охотилась на жертв в Snapchat и Instagram, ориентируясь на девочек в возрасте 14-16 лет. Она легко находила общие темы для разговоров с «подругами». Рассказывала о жизни с матерью в Энфилде, делилась видео скейтбординга, использовала подростковый сленг и льстила им, называя «малыш» и другими ласковыми словами.

Войдя в доверие, она обменивалась с ними интимными фото и сообщениями в WhatsApp, а затем приезжала к девочкам. Для маскировки Джемма собирала волосы в пучок, носила бейсболки, мешковатые штаны и толстовки. В них она и в самом деле походила на парня. Джемма была настолько убедительна, что даже проводила время в роли Джейка с родителями некоторых девочек.

В марте 2018 года одна из жертв рассказала лечащему врачу о том, что у нее были отношения с мальчиком, изнасиловавшим ее. После этого полиция начала искать Уотона, но после получения подробной информации заподозрила, что под его именем скрывается Джемма.

Через два месяца полиция допросила девушку. Та отрицала, что путешествовала по стране под видом Джейка. Она была настолько убедительна, что ей поверили. Но в июле правоохранители получили заявление от матери еще одной жертвы, а позднее полиция нашла еще двух потерпевших девочек и арестовала Джемму. Та признала, что была Джейком, однако отрицала факты изнасилования.

В ноябре Магистратский суд Стратфорд выпустил ее под временное постановление о сексуальном риске. Но через две недели она нарушила приказ, совершив кражу со взломом в школе в компании 15-летнего мальчика. Как ни странно, девушку признали невиновной в краже, но обвинили в нарушении постановления и приговорили к двум месяцам тюремного заключения, сокращенного до 12 месяцев общественных работ.

В марте 2019 года она познакомилась с 17-летней девушкой, которая позже обвинила ее в изнасиловании. Уоттс снова арестовали за нарушение приказа, но признали невиновной в сексуальном преступлении. И лишь в сентябре 2019 года прокуратура санкционировала масштабное расследование против Джеммы. На этот раз дело удалось довести до серьезного приговора.

«Связь с Уоттс изменила всю жизнь для всех жертв, вовлеченных в это дело. Они полагали, что были в отношениях с молодым подростком, чтобы затем выяснить, что это была на самом деле женщина», — сказала детектив-констебль лондонской полиции Филиппа Кенрайт, считающая, что от действий Джеммы пострадали от 20 до 50 девочек.