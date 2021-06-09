Главной красавицей выпускного стать легко. Пять секретов удачного образа

Сколько стоит образ на выпускной? Может, пора разрушить стереотипы о платье в пол за десятки тысяч рублей, которое вы наденете только один раз? Хорошо, допустим, бальные наряды с жестким кринолином вышли из моды лет 15 назад (надолго ли?). Что уместнее надеть летом 2021-го? И как выглядеть, чтобы не казалось, что вы перепутали выпускной с красной дорожкой «Кинотавра»? Сперва ответьте на вопрос: для чего вы идете на выпускной?

Источник фото: РИА «Новости»

Мода меняется, а формат вечеринки с годами остается плюс-минус одинаковым. Для девушек выпускной — шанс выделиться и повеселиться как в последний раз. Поэтому перед выбором образа определите вашу главную цель на этот вечер. Нужно ли облегающее платье в пол, если вы планируете танцевать до рассвета? Скорее всего, уже через пару часов вам захочется сменить его на удобный стильный лук.

Выбираем платье

Прямо сейчас откройте Gооglе и введите запрос «купить платье на выпускной». Уже через пару минут вы убедитесь, что цена даже на далекие от трендов наряды начинается с десяти тысяч рублей. Причина — кодовое слово «выпускной», которое добавляет актуальности товару. Давайте попробуем этого избежать — вдруг получится сэкономить?

Лайфхак: в последние годы выпускницы смело выбирают два наряда на этот вечер. К примеру, богемный на каблуках — для официального общешкольного торжества. И более дерзкий, свободный вариант — для вечеринки. Не забудьте про обувь, запаситесь для афтерпати альтернативой на плоской подошве.

Онлайн-шопинг или магазины?

Если любите гуглить покупки, начинайте делать это за несколько месяцев до торжества. Почему? Начало лета у выпускников — это экзамены, поступление в вуз и еще море хлопот. Наряд на вечеринку обычно занимает далеко не первую строчку в списке по важности. Заказывая образ онлайн, вы рискуете не попасть в размер, пролететь с доставкой и добавить переживаний и без того волнительному этапу своей жизни.

Что не так с салонами вечерних платьев?

Выбирая офлайн-шопинг, попробуйте начать с магазинов повседневной одежды. Вы удивитесь, но такие наряды гораздо легче и быстрее адаптировать под вечерние, чем найти готовый богемный образ. Хорошо, если ассортимент товаров шире, чем, к примеру, только платья, а цены доступнее. Так, в KIABI можно подобрать обувь, сумку, платье и жакет, не выходя за пределы пяти тысяч рублей. Еще один плюс покупки образа в одном месте — все детали наряда можно собрать из одной коллекции, это значительно сэкономит ваше время.

Лайфхак: сэкономить на выпускном образе можно. Выбирайте базовое платье, которое легко адаптировать как на вечерний праздник, так и на «коктейль». Ту самую изюминку добавят аксессуары: стильные крупные серьги, пояс или сумка зададут вектор настроения целому образу.

В KIABI можно подобрать лук с классическим платьем в пол на тонких бретелях, темным жакетом и босоножками. Вариант для смелых — яркий брючный костюм. С грамотными аксессуарами он станет не менее нарядной альтернативой длинному подолу. А танцевать в брюках, согласитесь, удобнее.

Подробнее можно узнать на сайте KIABI, а также на страницах в Instagram и Facebook.

Встречаем рассвет со свежим мейкапом

Как накраситься на выпускной, чтобы к концу праздника не напоминать лидера панк-группы из нулевых? Какой должна быть прическа, чтобы не превратиться из юной майской розы в трехэтажный свадебный торт? В случае с образом на главную школьную вечеринку секрет один: не старайтесь выглядеть старше.

«Юный» макияж = легкие текстуры

Нанося макияж перед вечеринкой, не злоупотребляйте тональным средством. Выпускной — долгое мероприятие, а кожа любого типа всегда сильно реагирует на стресс, эмоции и температурные перепады. Поэтому на замену тяжелой основе выбирайте консилер, хайлайтер и жидкие румяна.

Лайфхак: если не хотите маску Джокера, аккуратнее с пудрой: лучше выбирайте легкую матирующую либо специальные салфетки против жирного блеска. Продумайте заранее об удобстве: запаситесь компактными упаковками. Они поместятся даже в небольшой клатч и помогут освежить макияж в разгар вечеринки.

Не бигуди, а волны

Начнем с того, что укладка нужна в любом случае. Даже если ваша задумка — оставить прямые волосы или завязать конский хвост, не пренебрегайте профессиональной фиксацией. И все же чем проще конструкция на вашей голове в выпускной вечер, тем больше шансов выглядеть стильно. Мода на 90-е возвращается, но минимализм в прическе пока берет верх над тяжелыми кудрями, начесом и асимметрией. Тренируйте насмотренность. Если образ романтический — отдайте предпочтение легкой волне, а не тяжелым кудрям.

Лайфхак: чтобы прическа продержалась весь вечер, но выглядела при этом натурально, фиксируйте волосы лаком или средством с морской солью. Даже если текстура ваших кудрей не позволит дожить укладке до вечера, ее можно будет легко взбить пальцами — как будто так и задумано.

Преображаемся комплексно

Образ на выпускной — это пазл. Хорошо, когда все детали этой мозаики можно найти в одном месте. Например, в салоне красоты Sахар можно сделать прическу, мейкап, эпиляцию, маникюр и педикюр. Если вовремя записаться — есть шанс успеть сделать все процедуры за один день в одном месте. Феи-визажисты салона Sахар подскажут, какой макияж подчеркнет именно ваши достоинства внешности. Итог: +100 к уверенности в выпускной вечер.

Лайфхак: сохранить эту уверенность в себе на протяжении всей вечеринки поможет компактный дезодорант. Возьмите его с собой на вечеринку.

Подробнее можно узнать на сайте Sахар и на странице в Instagram.

Дезодорант или антиперспирант?

Например, линейка Dry Dry разработана специально для подростков. Натуральные компоненты дезодоранта идеально подходят для юного возраста, а антибактериальные свойства помогут сохранить свежесть даже после дискотеки. Обратите внимание: не все антиперспиранты безопасны для подростков, однако Dry Dry можно использовать с 12 лет, при этом дезодорант не менее эффективен, чем его «взрослые» аналоги.

Подробнее можно узнать на сайте Dry Dry и на страницах в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook.

За руку с Джеймсом Бондом

Если вам предстоит отправиться на выпускной не одной, а с бойфрендом — ему однозначно повезло. Если вы давно вместе, между вами доверие, искра, буря и безумие, тогда при любом исходе вы оба станете самой красивой парочкой выпускного. Но лучше все же узнать заранее, что планирует надеть на праздник ваш парень, и повысить шансы сочетаться на общих фотографиях.

Источник фото: РИА «Новости»

Кэжуал или классика?

Заранее обговорите настроение парного образа. Ваше вечернее платье в пол вряд ли будет смотреться с его легким блейзером и кедами. Если все же звезды сошлись так, что ваши луки кардинально полярны, ситуацию можно слегка исправить на месте. Например, немного расслабить образ уже на вечеринке с помощью плоской подошвы или распущенных волос. Парню — совет: снять, наконец, этот галстук. Настраивайтесь на вечеринку, а не на вручение премии «Оскар».

Где найти идеальный мужской костюм?

Каким бы ни был мужской образ на выпускной, лучше найти магазин, где стили одежды перекликаются между собой через детали. В шоурум The Boys вы найдете костюмы в стиле итальянской классики. Натуральные ткани, яркие принты в контрасте с более спокойными тонами и цветовыми акцентами в аксессуарах.

Подробности ищите на сайте The Boys и странице в Instagram.

Мужчинам тоже нужны аксессуары?

Да, нужны. Если это костюм в благородном однотонном исполнении — добавьте яркий шелковый платок в нагрудный карман. Если галстук так и просится, попробуйте лучше бабочку со стильным принтом. В The Boys вашему спутнику помогут подобрать костюм для любого типа фигуры и найти идеальные акцентные детали.

Комфорт важнее богемности. Да, даже в выпускной

Вы не прогадаете, если просто расслабитесь. Воспоминания о выпускном вечере останутся у вас на всю жизнь, поэтому самое главное для вас — поставить в приоритет удобство своего образа.

Хотите стать главной красавицей выпускного — придите уже с ощущением, что вы — королева. Даже если вы в кедах и шелковом мини. Пейте больше воды, двигайтесь и запоминайте каждый момент выпускного вечера — он не повторится. Надеемся, наши лайфхаки вам помогут провести этот праздник идеально.