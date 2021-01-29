Секреты из «Панциря». США похитили российский ЗРК в Ливии, чтобы поучиться инновациям

Американские военные вывезли из Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1», произведенный в России. Теперь техника находится на авиабазе Рамштайн в Германии. Так США пытаются выведать секреты России и вернуть себе лидерство на мировом рынке вооружения. Однако «Панцирь» им в этом не поможет.

«Панцирь-С1» захватили прямо на поле боя в июне прошлого года. После этого комплекс секретно доставили на авиабазу НАТО в Германии, сообщили в The Times. По данным издания, специально для транспортировки российской техники на авиабазу Рамштайн в аэропорт Зувара прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster.

В Пентагоне о публикации британской газеты знают, но подтверждать или опровергать данные издания не стали.

«Мы в курсе публикации британской The Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединенных Штатов в отношении Ливии с деталями <…>. Мы остаемся полностью привержены тому, чтобы гарантировать, что современные системы вооружений не попадут в Ливию и не будут переданы из Ливии в руки опасных игроков», — заявила РИА «Новости» представитель Минобороны США Джессика Макналти.

Откуда «Панцирь-С1» в Ливии

Британская газета пояснила, что ЗРК у России купили ОАЭ. После этого комплекс направили в Ливию для поддержки сил, верных главе Национальной армии маршала Халифе Хафтару, пояснили в газете. В то, что такой сценарий развития событий реален, верит и собеседник «360» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Мы продавали Эмиратам. А они симпатизируют маршалу Хафтару, который борется с так называемыми правительственными войсками. Эти комплексы достались маршалу Хафтару и его армии», — пояснил Баранец.

Похитили «Панцирь», когда силы главы Хафтара участвовали в битве за Триполи, отметили в The Times. ЗРК взяли после захвата авиабазы во время контратаки. Однако газета не уточнила, кто именно это сделал.

«Похоже, что это была специальная операция с участием спецназа США. Этот комплекс быстро перебросили на другой аэродром, куда прилетел военный транспортник американский, его туда засунули и отправили на авиабазу Рамштайн в Германии, где он до сих пор и находится. Там военно-технические специалисты США копаются в нем до сих пор», — отметил собеседник «360».

Зачем США российская техника?

«Панцирь-С1» — система ПВО ближнего радиуса действия. Она предназначена для перехвата в первую очередь беспилотников, крылатых ракет и вертолетов. Дальность действия техники достигает 20 километров, высота — 15.

Сейчас идет охота за современным высокотехнологичным вооружением, в разговоре с «360» заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Мы видим охоту США за высокотехнологичным вооружением России. Не секрет, что сегодня по многим позициям в сфере обычного вооружения, я уж не говорю о ядерном, США уступают России. А это значит, что они полны решимости восстановить свои позицию лидера Андрей Кошкин.

При этом, по его словам, для Штатов это коммерческая история. Стране очень выгодно считаться мировым лидером на рынке вооружения. Для этого надо изучать все инновационное.

Захват «Панциря» не поможет американцам

При этом существует довольно много вариаций «Панциря». И один комплекс на другой не похож, отметил Баранец. Существует несколько версий, при этом в каждой из них появляется что-то новое.

Вот американцам и надо было посмотреть, а что там новенькое, особенное, возможно, русские чего-то там приспособили. Но, поскольку стало известно, что ОАЭ купили этот комплекс уже давно, это не самая последняя модификация. Вряд ли американцы найдут там что-то для себя уникальное, сенсационное Виктор Баранец.

Собеседник «360» пояснил, что «Панцирь» уже продавали во многие страны. Некоторые из них находятся в дружеских отношениях с США.

«Как только там появляется российское оружие, туда целая свора американских разведчиков прилетает и они его там разбирают чуть ли не до последнего винтика. Каких-то больших секретов в „Панцире“ для американцев нет. Но — важное уточнение — когда мы поставляем свое оружие на экспорт, мы поставляем его с пониженными боевыми характеристиками. Это все знают, но покупателей устраивают даже те характеристики, которые мы продаем», — пояснил Баранец.

Он подчеркнул, «досадно и обидно», что оружие попало «в лапы американцев», но какую-то сенсацию из этого делать не стоит, уверен эксперт. У представителей США уже достаточно много российского оружия. Они разными способами добывали и танки, и самолеты.