Секретом таинственной болезни стал таллий. Как распознать отравление им?

В Москве с отравлением таллием госпитализировали бывшего подполковника МВД. Уровень содержания вещества в его организме оказался превышен в 50 раз. По словам профессора Валентина Власова, определить подобное отравление с ходу сложно, поскольку его симптомы характерны для многих болезней.

Что произошло?

По сообщениям телеканала РЕН ТВ, бизнесмен и экс-подполковник МВД Алексей Горбунов попал в больницу с отравлением таллием в Москве. Первые проблемы со здоровьем у него начались в ноябре. Горбунов ощущал слабость, боль в животе и онемение конечностей. Согласно информации «Вечерней Москвы», тогда врачи диагностировали у него множественное нарушение работы периферических нервов. Бизнесмена не стали госпитализировать и отправили на лечение домой.

Однако с каждым днем его состояние становилось хуже. Горбунов начал стремительно худеть, терять координацию движений, а также лысеть. В какой-то момент он стал страдать от потери памяти, перестав узнавать своих родных. Тогда за дело взялась его жена, которая тоже ранее работала в МВД. Женщина предположила, что ее муж мог быть отравлен тяжелым металлом или крысиным ядом, поэтому отправила его волосы на анализы в частную клинику. Там и выяснили, что допустимый уровень содержания таллия в организме бизнесмена превышен в 50 раз. После этого он был госпитализирован.

«У него действительно выпадали волосы, он был такой мужчина интересный, а стал больше похож на старика, похудел сильно, не узнавал своих домашних», — рассказала «360» его сестра Индира.

Как проходит отравление?

Родственники экс-подполковника заявления в полицию пока не подавали, а версия о намеренном отравлении не рассматривается. Согласно некоторым источникам, Горбунов владеет компанией, занимающейся утилизацией отходов, а также является совладельцем организации, специализирующейся на добыче полезных ископаемых. Не исключено, что именно на работе он мог вдохнуть в себя опасное количество таллия.

Директор ИХБФМ РАН, профессор, доктор химических наук Валентин Власов отметил, что превышение нормы в 50 раз является опасным для организма, но смертельной угрозы не несет. Впрочем опасность таллия кроется вовсе не в его количестве, а в том, как он работает. Для того, чтобы в организме начались нарушения, хватит небольшой дозы. И поначалу эти недомогания будут не такими серьезными и опасными, но чаще всего на этом этапе определить с ходу отравление таллием почти невозможно.

«Поставить диагноз отравления без химического анализа сложно. Поначалу там проявляются признаки простуды, недомогания и пневмонии. Если обследовать человека изнутри, то по желудку все сразу понятно будет, а по внешнему виду — сложно», — сказал собеседник «360».

Он отметил, что самым характерным внешним признаком отравления таллием можно назвать выпадение волос клочками. А если у человека седые или светлые волосы, то на них появляются черные точки.

«Таллием можно случайно отравиться, поскольку он используется в промышленности. А еще его часто вводили в состав крысиных отрав», — добавил Власов.

Обнаружив подобное отравление, мгновенно нейтрализовать его не получится. От таллия нет какого-то специального средства. Нужно просто тщательно промыть организм, чтобы вывести из него следы вещества.