Секрет вопящей скважины. Какие легенды ходят вокруг Кольской сверхглубокой

Вышел трейлер фильма «Кольская сверхглубокая». Это триллер, рассказывающий о реальном объекте — Кольской сверхглубокой скважине. Ее глубина 12 километров, но удивляет не только это, ведь говорили, что из нее доносятся женские вопли.

«Кольская сверхглубокая» — кино об имеющем научное значение объекте в Мурманской области. В основу фильма легла легенда о «колодце в ад», суть которой в звуках на глубине 12 километров, напоминающих человеческие крики.

Сюжет (без спойлеров): небольшая группа исследователей отправляется под землю, чтобы разгадать тайны глубочайшей скважины в мире. И там происходят очень странные и пугающие вещи. Премьера запланирована на 17 сентября.

Кольская скважина

Кольскую сверхглубокую скважину бурили с 1970 по 1991 год. В итоге отверстие ушло в землю на 12 километров и до 2008 года считалось самым длинным в мире. После 2008-го объект обошла нефтяная скважина Maersk Oil BD-04A. Кольскую сверхглубокую бурили на Кольском полуострове, рядом с городом Заполярный Мурманской области, и она считалась одним из самых амбициозных проектов ученых СССР.

Объект занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору, и он является таким до сих пор.

В скважине провели исследования земного ядра, а также получили уникальные научные данные. Например, что гранит оказался на три километра ниже, чем предполагалось. Или оказалось, что под гранитом нет базальта, потому что ученые вообще не обнаружили эту породу. Тогда же выяснилось, что жизнь на Земле появилась на 1,5 миллиарда лет раньше, а в глубине земли, оказывается, есть окаменевшие микроорганизмы, о существовании которых вообще не было известно.

В 1994 году Кольскую сверхглубокую закрыли после ряда аварий. Весной 2020 года власти Мурманска решили сделать объект туристическим.

Кольская скважина не была предназначена для добычи нефти, газа или геологоразведочных работ, а была только для решения научно-исследовательских задач. В первую очередь — подтверждения теоретических моделей строения нижних слоев земной коры, поиска и анализа границ между ними и мантией Земли. При этом никакой зависимости выявлено не было.

Если вы думаете, что Кольская сверхглубокая — это огромная дыра в земле с шахтами, тоннелями, то это не так. В толщу уходил только бур диаметром чуть больше 20 сантиметров. И вот как это выглядит теперь (раньше дыра была такого же размера).

Первые проблемы с объектом начались, когда исследователи преодолели отметку в семь километров. После этого значения бур вошел в менее прочные породы, ствол скважины стал осыпаться и образовались каверны — пустоты в горной породе неправильной или округлой формы. В результате буровую колонну заклинивало и головка обрывалась при попытке подъема. Такие аварии происходили в течение нескольких лет.

В 1983 году работы на объекте прекратили из-за готовящегося праздника — Международного геологического конгресса, который прошел в 1984-м в Москве. После него бурение возобновили — и тут же произошла авария: оборвалась буровая колонна. Все починили и продолжили. В 1990-м отверстие достигло глубины 12 262 метра и колонна снова оборвалась. В 1994-м работы полностью прекратили из-за недостатка денежных средств.

Легенды Кольской

Вокруг такого необычного объекта ходит несколько легенд. Самая популярная и пугающая — вопли из глубины. В конце 80-х ученые отправили на глубину приборы, которые зафиксировали высокую температуру, а потом в микрофонах раздались страшные звуки, похожие на «стоны грешников из преисподней». К жителям Заполярного прорвались журналисты финской газеты, и мир потрясла история о «колодце в ад».

Но на самом деле все это была шутка, а финская газета приурочила публикацию ко Дню дурака — 1 апреля.

Чуть позже появился и другой миф: якобы из Кольской сверхглубокой выбрался демон. В то же время, в 1995 году, в глубине скважины произошел взрыв, причина которого так и не была установлена.

Академик и руководитель проекта Давид Губерман даже отвечал перед ЮНЕСКО из-за теории о чертях и демонах, появившихся из-под земли.

«С одной стороны, чушь собачья. С другой — я, как честный ученый, не мог сказать, что знаю, что же именно у нас произошло. Был зафиксирован очень странный шум, потом был взрыв… Спустя несколько дней ничего такого на той же глубине не обнаружилось», — сказал Губерман.