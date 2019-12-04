Публикация 16-летней девочки из Питтсбурга в TikTok завирусилась в Сети. А все потому, что она записала видео в социальную сеть сразу после того, как попала в автомобильную аварию. Некоторые пользователи такое решение не оценили. Девочка объяснила это попыткой справиться со стрессом.

Кэти Корнетти из Питтсбурга не ожидала, что ее видео в TikTok обретет такую популярность. Она записала его, чтобы отвлечься от стрессовой ситуации. По словам девочки, публикация носила легкомысленный характер только потому, что она и еще двое человек, находившихся в машине, не получили серьезных травм.

Лучшее средство от стресса

Машину вела ее подруга Марисса, а Кэти ехала на пассажирском сидении. Они свернули на извилистую дорогу — и автомобиль перевернулся. По-видимому, одна из шин машины Мариссы была неправильно установлена.

«Мы увидели, как [стекло] разбилось, и мы посмотрели друг на друга и спросили: „Ты в порядке? У тебя все нормально?“ Как только мы поняли, что все в порядке, мы начали смеяться», — рассказала Кэти Buzzfeed News.

По словам девочки, они сидели в машине, ожидая приезда полиции, когда ей пришла в голову идея снять ролик для TikTok. Все равно в перевернутой машине заняться особо было нечем. И это было первое, что пришло на ум.

Кэти объясняет, что ситуация была по-настоящему страшной. TikТоk стал для нее действенным способом отвлечься от стресса. Она отметила, что некоторые ее друзья сказали, что поступили бы точно так же.

«Буквально за неделю до этого я попала в небольшую автомобильную аварию. Я волновалась и плакала — это был не лучший способ справиться с ситуацией», — добавила Корнетти.

Социальные сети помогли ей немного оторваться от реальности и успокоиться.

Родители спокойно отреагировали на TikTok. Они восприняли это как шутку и дочь ругать не стали.

Внезапная популярность

Видео Кэти понравилось сотням тысяч пользователей. Оно достаточно широко распространялось на платформе. Люди делились им из чистого шока и недоумения. В какой-то момент Корнетти написала ее подруга из Огайо, сказав, что случайно наткнулась на ее ролик в приложении.

По-настоящему вирусным запись стала после того, как популярный ютубер Зейн Хиджази поделился ей в Twitter. Корнетти сказала, что она была в школе — и по совпадению была в его мерче в тот момент, когда обнаружила его твит.

Однако реакция в Twitter была более резкой. Люди критиковали подростков. Обвиняли их в том, что они готовы сделать все что угодно ради минутной славы. Впрочем, Корнетти сказала, что не читала большинство комментариев.

«Какого черта, я действительно беспокоюсь за наше будущее, если это то, что они делают первым делом, когда они попадают в аварию, это довольно грустно».