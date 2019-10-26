Секрет удачных фотографий подсмотрели у да Винчи и Боттичелли

Вы замечали в последнее время, что Instagram-дивы все какие-то… одинаковые? И дело не только в выражениях лиц, надутых губах и фильтрах под копирку. Просто дамы вроде Хлое Кардашьян и Кайли Дженнер точно знают, как позировать так, чтобы вам хотелось подольше любоваться их фигурами. И помогли им в этом Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли и мудрые греки.

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Поза для королев Instagrаm, пожалуй, так же важна, как фоторедактор и кнопка «лайк». Правильно изогнутая спина — и талия выглядит уже, а бедра — круглее. Но тут придирчивая публика обратила внимание, что некоторые модели пользуются лайфхаком аж из Ренессанса (который позаимствовал его у античности) — вы можете знать его под названием «контрапост». Это способ нарисовать или вылепить фигуру так, чтобы ее части были расположены противоположно друг другу и несимметрично. Одно плечо выше другого, опираемся на правую ногу сильнее, чем на левую — выглядит красиво, пластично, притягательно. Самый очевидный пример — статуя Венеры Милосской. Обратите внимание, как ее плечи и бедра формируют S-образный изгиб:

Древнегреческая скульптура Венера Милосская. Источник фото: Pixabay

Античные мастера вкладывали в такую позу глубокий смысл: равновесие, баланс, гармония были неотъемлемой частью красоты. Но современные красотки смекнули: так они еще и выглядят сексуально.

«Мы думаем, что художники интуитивно поняли, что такая поза наиболее привлекательна, и часто обращались к ней в своих работах», — заявил доктор Фарид Пажухи (Farid Pazhoohi) из Университета Британской Колумбии. Они с коллегами зачем-то провели исследование, выясняя, какое соотношение талии к бедрами кажется наиболее привлекательным. Они делали 3D-модели и пробовали разные позы с разными углами частей тела. Даже нашли в университете 68 гетеросексуальных студентов, которых заставили смотреть на фото красивых людей и оценивать. А чтобы эксперимент выглядел совсем по-научному, за движения глаз подопытных отслеживали датчики.

Безусловно, этот полезный для науки и нашего общества в целом эксперимент позволил ученым сделать открытие, которое, в отличии от античного искусства, не было интуитивным: контрапост делает людей куда симпатичнее, чем когда они просто стоят навытяжку. Ученые даже предположили (через 533 года после того, как Боттичелли завершил «Рождение Венеры»), что такое положение очень красит женщин, когда те танцуют или показывают одежду. Ученые даже вывели загадочный индекс «талия к бедру» 0,7 — видимо, считая пропорции.

Боттичелли — «Рождение Венеры»

Так что если хотите сделать привлекательное фото, выставите одну ногу вперед, а противоположное плечо поднимите. Только не надо делать так в обычной жизни, а то еще сколиоз заработаете.