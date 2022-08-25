В Подмосковье прошел Форум педагогической общественности. Почетным гостем на нем стал кинорежиссер Никита Михалков. Он говорил о важности воспитания и о роли учителя в современном мире. «360» собрал главное из большого выступления председателя Союза кинематографистов России.

О роли учителя

На Форуме педагогов Подмосковья Никита Михалков затронул важную тему положения учителя в современной школе. Он подчеркнул, что именно сейчас Россия «стоит на сакральной границе, когда у нас есть единственный шанс вновь обрести свою идентичность, свою культуру, свое достоинство, свою историю».

Режиссер подчеркнул, что Россия — единственная страна, которая действительно может защитить ценности православного мира. И поэтому роль школьного учителя особенно важна: именно он помогает ребенку найти нужные ориентиры и двигаться по жизни в правильном направлении.

В ваших руках, через ваше сознание, через вашу убежденность, ваш профессионализм, в ваших руках находится будущее огромной страны: сегодня дети — завтра народ Никита Михалков.

Режиссер подчеркнул, что для современного учителя очень важна огромная степень убежденности, а также понимание колоссальной ответственности, которая на него возложена.

«При всей мягкости, аккуратности, возможности убеждения и так далее корневая система, корневой смысл и стержень — это понимание того, что на сегодняшний день нет для нас ничего более важного, чем сугубо национальные интересы огромной страны», — заявил он.

Тем не менее, отметил Михалков, огромную роль в воспитании ребенка играет и семья, поэтому связка между учителем и родителями должна быть очень мощной.

«Вы должны поддерживать ребенка, но не встревайте между учителем и ребенком. <…> Дайте ребенку возможность самому разобраться, а учителю — самому понять и объяснить. Мне кажется, как раз в этом заключается значение отношений между семьей и школой», — подчеркнул Михалков.

О спецоперации

Также в своем выступлении Никита Михалков уделил особое внимание значимости специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что решение о начале СВО, которое принял президент России Владимир Путин, было необходимым и правильным — и тому есть документальные подтверждения.

«Это был единственный шаг, который опередил приход крови и войны на нашу землю. <…> И когда мне говорят: „Надо было, чтобы они начали, а уже тогда…“ — они не понимают, что если бы это произошло, то жертв было бы во сто крат больше», — подчеркнул он.

Мы удивили мир, изумили мир, взбесили мир, потому что кто-то посмел сказать, что он хочет жить по-другому. И это, как мне кажется, нужно воспитывать в наших детях с молодых ногтей

Михалков подчеркнул, что, по его мнению, сегодня в Донбассе рождается новая русская элита, которая способна осознавать себя частью целого, частью русского народа.

«Там сегодня рождаются настоящие. К сожалению, через жертвы, через кровь, через ранения. Да, мы за это платим. Но эта правота там может рождаться, только если здесь эту правоту понимают и поддерживают», — подчеркнул он.

О языке и воспитании

Он добавил, что очень важно, чтобы в школах Донбасса шло преподавание именно на русском языке, а украинский был исключен из программы, потому что он «стал образом русофобии».

«Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас, и для мира в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России», — подчеркнул Михалков.

Он также добавил, что убийство Дарьи Дугиной украинской гражданкой, участницей запрещенной террористической националистической группировки «Азов» — чудовищное преступление, которое стало возможным из-за того, что Украина отвернулась от России и стала беспрекословно следовать указаниям США.

«Я не знаю, как должны реагировать на это. У меня нет оснований быть уверенным, что центр принятия решений в „соседнем кабинете“. Не в Вашингтоне, а где-то здесь, рядом. Потому что желание, чтобы осталось так, как было, настолько сильное, что ради него можно пойти на все», — сказал Михалков.

Особенное внимание Никита Михалков уделил тому, что сегодня Россия остается оплотом традиционных ценностей. Он подчеркнул, что западные страны и их агенты насаждают чуждую России идеологию, продвигают противоестественные виды отношений и всячески стараются морально разложить детей. По мнению Михалкова, им удалось сделать это на Украине.

«Если бы президент наш не принял этого очень тяжелого, ответственного и жесткого решения, все это мы имели бы здесь. И еще можем иметь, если мы не выжжем с корнем то, что воспиталось за эти 30 лет», — заключил режиссер.