Сегежский мор. В Карелии пожелтел снег, а птицы гибнут прямо на лету

На днях в карельском городе Сегежа произошел очередной выброс с местного целлюлозно-бумажного комбината. Жители писали о том, что город накрыло зловонным туманом, а потом пожелтел снег и на улицах появилось большое количество мертвых птиц.

Сегежане начали публиковать фотографии происходящего в городе — цветного снега и трупов птиц, разбросанных по всей территории. «Туман ужасный в городе стоял сегодня днем! Пришла домой — куртка светлая вся в желтых разводах, и ничем не отстирать, ничего не берет этот налет», — пишут в группах города «ВКонтакте» местные жители.

Люди уверены, что в наступающей экологической катастрофе виновато именно местное градообразующее предприятие — целлюлозно-бумажный комбинат «Сегежа групп». «Недавно писали про выброс, что все машины были как ржавые и черные хлопья летали по городу», — пишет один из сегежан.

«Звери, где фильтры обещанные на трубах комбината? Вода из-под крана черного цвета, хоть в роднике мойся… На улице постоянно вонь, дым. Окна все в пыли, осадках. Теперь еще и голуби падают, а что дальше будет?» — пишет местный житель Кирилл Иванов.

При этом в июне 2019 года в модернизацию и расширение производства местного ЦБК вложили 55 миллиардов рублей. На эти деньги должны были не только увеличить объемы производства и усовершенствовать технологию, но и сделать работу комбината более экологичной. Но в то, что руководство ЦБК добросовестно отнесется к вопросу минимизации вредных выбросов, кажется, никто не верит.

«Чего там проверять, она давным-давно не работает, даже если смонтируют новую, и поставят новые электрофильтры, они все равно придут в негодность потому, что некому их обслуживать, и запчастей тоже не купят, и вообще, акционерам СЦБК на***ть (наплевать — прим. ред.), вы для них не люди, они даже название города не скажут правильно», — пишет Игорь Устинов под другим постом.

https://vk.com/segezha_online?w=wall-6743027_254175

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Местная жительница обратилась с жалобой в электронную приемную президента РФ Владимира Путина. В предварительном ответе ей сообщили, что вопрос перенаправлен на рассмотрение в Роспотребнадзор.

В сегежском ЦБК заявили, что деятельность предприятия не имеет отношения к гибели птиц. Местное отделение Роспотребнадзора пообещало в ближайшее время провести замер и исследование воздуха, однако в ведомстве отметили, что от граждан не поступало ни одного обращения в связи с массовой гибелью птиц.