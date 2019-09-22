Теории заговора стары как мир, и часто в эпицентр слухов попадают не только звезды шоубиза. Многим нравится «раскрывать» тайны военных баз или верить в ужасающие опыты ученых. Но ведь не бывает же дыма без огня . Конкуренты «Зоны 51» — в материале «360».

В последнее время только ленивый, наверное, не присоединился к обсуждению нашумевшей «Зоны 51». Тысячи людей хотели брать военную базу штурмом из-за предположений об инопланетянах, которых там якобы скрывают. Но этот объект не единственный в мире «магнит» для любителей легенд.

НЛО и база Райт-Паттерсон

Жители США особенно жалуют всевозможные теории заговора. В июле 1947 года недалеко от города Розуэлл в штате Нью-Мексико упал неизвестный объект. Этот случай стал известен, как Розуэлльский инцидент. Вокруг него витало много теорий заговора и споров, так как ВВС США заявили, что объект был всего лишь метеозондом. Но позже стали появляться интервью местных жителей и военных о внеземном происхождении упавшего аппарата.

Считалось, что военные скрыли корабль, управляемый инопланетянином, и засекретили все данные. Предположительно НЛО находится в «Ангаре 18», куда пытался получить доступ даже один из американских сенаторов. Однако в помещение его не пустили и прозрачно намекнули, что об ангаре лучше не спрашивать.

Официального подтверждения о пришельцах на военной базе нет, но это не мешает людям верить в их существование. Легенда про «Ангар 18» даже легла в основу одноименного фильма, который вышел на экраны в 1980 году и стал очень популярным.

Через 15 лет появился уже не художественный фильм, а документальная съемка. В фильме Рея Сантилли показали вскрытие инопланетянина. Да, да именно того, что прилетел на Землю в 47-м. Как утверждал режиссер, пленку ему продал за 150 тысяч долларов военный оператор, снимавший действия медиков. Кадры появились в Сети, но впечатлительным лучше не смотреть.

Многие годы работу Сантилли некоторые действительно считали неоспоримым доказательством Розуэлльского инцидента. Пока не вышло «Расследование Иммона: „Вскрытие инопланетянина“». В 2006 году в эфире телеканала Sky режиссер признался, что его фильм — фейк. При этом он пояснил, что реальная пленка якобы действительно была, но испортилась от влаги. Сантилли решил выйти из ситуации с помощью куклы из латекса и металла, роль внутренних органов выполняли потроха из ближайшего магазина. Все съемки проводили не на засекреченной базе, а в обычной жилой квартире. А ведь все уже поверили в НЛО — печально, не правда ли?

Сейчас Розуэлл полностью ассоциируется с НЛО, кроме того на Райт-Паттерсон сеть соответствующий музей с различными экспонатами.

Северное сияние или климатическое оружие?

Исследовательский объект армии под названием HAARP стал еще одним «секретным» сооружением. Оно представляет собой радиостанцию в штате Аляска с множеством антенн, которые занимают площадь около 13 гектаров.

Источник фото: Wikipedia

По официальным данным, проект занимался исследованием ионосферы и был исключительно научным. С его помощью пытались понять, как улучшить радиосвязь и даже создали искусственное северное сеяние. Но любопытных американцев просто так не проведешь. Таких объяснений им показалось недостаточно и люди начали строить догадки, зачем действительно нужно столько антенн.

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Целое поле «зонтов» за 21 год успело обрасти сотнями всевозможных легенд. Одни утверждали, что власти с их помощью устраивали экологические катастрофы, другие верили в уничтожение людей озоновыми дырами. Кто-то и вовсе был убежден, что ученые во время проекта проникали в сознание людей.

В 2013 году сайт HAARP закрыли, а переставили проекта заверили, что никаких секретных исследований на базе не проводилось.

«HAARP не засекречен. Не существует секретных документов, касающихся HAARP», — сообщалось на сайте.

Позже американские власти объявили о завершении программы и демонтаже конструкций. Но, несмотря на официальное заявление властей, многие аномалии в мире до сих пор продолжают связывать с работой этого объекта.

Дом без окон, без дверей

Сейчас высокими небоскребами уже никого не удивишь, но сооружение без единого окна просто не может не вызывать вопросов. Огромное серое здание в 29 этажей находится на Томас-стрит, 33 в Нью-Йорке. Оно никак не подсвечивается и в ночное время полностью сливается с темнотой. На улицу доносится лишь отчетливый гул или квадратных отверстий.

Информации про сооружение практически нет и долгое время оно считалось собственностью телекоммуникационной компании AT&T.

Оказалось, что это не совсем так. Как пишет The Intercept, небоскреб не просто выполняет технические функции, в нем находятся помещения Агентства национальной безопасности (АНБ). Здание носит кодовое название TITANPOINTE и используется для прослушки телефонных звонков, факсов и сбора интернет-данных.

Журналисты пришли к такому выводу после опросов работников AT&T и детального изучения плана здания. По их словам, сотрудники даже не догадываются, что в их рядах работают специалисты АНБ. Но кто знает, правда ли это на самом деле.

Метро-2 — правда или вымысел?

Теориями заговоров увлекаются не только жители Штатов. В России тоже есть большое количество «секретных» и таинственных объектов. Одно из них так называемое «Метро-2» иди «Д-6». Слухи про подземку ходят очень давно, но до сих пор неизвестно точное расположение закрытых станций.

Первыми о секретном метро заговорили в Минобороны США, выпустив в 1991 году доклад о линиях правительственного метрополитена. В документе опубликовали примерную карту, где ветки обозначили пунктиром.

Источник фото: Military forces in transition. DOD. 1991

Позже существование «Метро-2» начали подтверждать и российские политические деятели. Например, в начале 1990-х министр печати и информации Михаил Полторанин заявил, что в Москве построены ветки, которые уходят в Подмосковье. С их помощью власти страны могли уехать на безопасное расстояние в случае ядерного удара.

«Это и разветвленная сеть тоннелей, и запасной командный пункт на случай войны, откуда можно командовать ядерными силами страны», — рассказал он.

Затем про секретные станции говорили и другие высокопоставленные чиновники, но никто не называл конкретных координат «Д-6». Сейчас этой темой активно занимаются сталкеры и диггеры, по словам которых, существует три линии закрытого метро. Первая ветка якобы идет к подмосковному поселку Заря — бывшему военному городку штаба Главного командования ПВО страны. Другая возведена на юге Москвы, а последняя начинается в районе Кремля и заканчивается рядом с Внуково.