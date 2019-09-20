«Текст» досрочно вышел в прокат из-за «Оскара». Но вы не попадете на сеанс

Все ради «Оскара»

О раннем показе рассказали в прокатной компании «Централ Партнершип», сообщило РИА «Новости». Это позволит фильму выдвинуться на «Оскар» 2020 года. Чтобы претендовать на премию, картина должна быть в прокате хотя бы неделю до 30 сентября текущего года.

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Режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил «360», что фильм раньше выпустили в прокат и что он будет рассмотрен для участия в номинации «Международный художественный фильм». «А почему нет, если все русские фильмы, которые вышли — список из 30 — будут рассмотрены оскаровским комитетом. Почему 30 остальных русских фильмов могут, а „Текст“ не может?» — пояснил он «360».

Группа «ВКонтакте» «Русское кино в топе» провела собственное расследование — фильм «Текст» не обнаружили ни в статистических таблицах «Фонда кино», ни в расписании кинотеатров. Хотя на сайте ЕАИС четко прописано, что прибыль уже начала поступать и кто-то платит за просмотр фильма в кинотеатре. Только не ясно, кто и в каком.

Чудесное появление «Текста»

На запрос «360» в пресс-службе «Каро» заявили, что билеты в продаже есть. «Все билеты сразу выкупаются, поэтому правообладатель принял решение открыть дополнительные продажи», — сказали в пресс-службе «360».

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Действительно, после того, как «360» направил в сеть кинотеатров запрос, на сайте «Каро Атриум» появился и сам фильм «Текст», и даже сеансы на него. Билеты на запланированные 11-часовые сеансы в зале на 48 мест, оказались раскуплены. Но появился один дополнительный сеанс — 21 сентября на 19:10! Билет на него стоит 560 рублей, дороже, чем на предыдущие.

А вот 22 сентября фильм уже снова будет идти только одним — заранее раскупленным — сеансом.

На вопрос о том, почему фильм решили начать показывать за месяц до премьеры в течение одной недели, в «Каро» отвечать не стали. Но искренне удивились, когда узнали, что билетов на сайте нет, как, собственно, и самого фильма в заявленных к показу.

Фильм «Текст» рассказывает историю молодого человека Ильи Горюнова, которого ложно обвинили в наркоторговле. После срока в тюрьме герой хочет отомстить подставившему его полицейскому и случайно убивает его. В руках главного героя остается смартфон обидчика — у Горюнова появляется шанс продолжить жизнь под именем полицейского, через его телефон.

Книга Дмитрия Глуховского «Текст» — остросоциальный роман, поднимающий актуальные для современного общества вопросы. Какой окажется экранизация будет ясно 24 октября, когда фильм официально начнут крутить во всех российских кинотеартах.