    17 мая 2020, 16:04

    Сеанс на социальной дистанции. Как региональная киносеть нашла способ выжить во время пандемии

    Анатолий Минкин, Татьяна Майорова

    Российские кинотеатры начали массово закрываться в конце марта после рекомендации Министерства культуры о приостановке работы на период пандемии. Зрители переключились на онлайн-платформы. Киноиндустрия замерла, но выжила. Замену закрытым залам нашли в Калининграде и Новосибирске. Там запустили автомобильные кинотеатры. Это, пожалуй, единственные места в России, где фильмы можно посмотреть на большом экране.
    Сеанс на социальной дистанции. Как региональная киносеть нашла способ выжить во время пандемии

    Зритель за рулем

    На сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) можно посмотреть, сколько билетов купили зрители на то или иное кино. Но весь апрель и первую неделю мая графики оставались на нулевой отметке. Ситуация изменилась 8 мая.

    Сеанс на социальной дистанции. Как региональная киносеть нашла способ выжить во время пандемии | Изображение 1
    Источник фото: ekinobilet.fond-kino.ru

    77% от общего числа проданных билетов в кино в России пришлось на фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова». Его показ прошел в автокинотеатре «Ночной дозор» в Калининграде. Первый показ картины принес владельцам 44 тысячи рублей. Это был первый коммерческий кинопоказ в стране в период пандемии.

    13 мая автокинотеатр Skyline Cinema открыли в Новосибирске. Повторить успех калининградских коллег не получилось. Первый сеанс принес только шесть тысяч рублей. По словам представителя компании-владельца, окончательного решения о продолжении работы автокинотеатра еще не приняли.

    Спасательный круг

    Автокинотеатр «Ночной дозор» для Калининграда не новинка. Он работал в городе до 2016 года, пока его не закрыли. Однако жители самого западного города России его не забыли, поэтому когда стало известно о его втором рождении, от желающих посмотреть кино не было отбоя.

    «Ночной дозор» принадлежит сети кинотеатров «Люмен Фильм». Это всего 10 кинотеатров в малых городах России. После начала пандемии сеть оказалась в простое. Как рассказал «360» руководитель пресс-службы «Люмен Фильма» Кирилл Борцов, начали искать выход, чтобы как-то выжить в сложившейся ситуации.

    Сеанс на социальной дистанции. Как региональная киносеть нашла способ выжить во время пандемии | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба «Люмен Фильма»

    «Тут нас осенило. В 2016 году в последний раз работал наш автокинотеатр в Калининграде. А сейчас, когда обычные кинотеатры простаивают, в них нельзя ходить, то это спасательный круг для нас. Там зрители могут находиться безопасно и соблюдать социальную дистанцию. Главное — это легально», — рассказал он.

    Власти пошли владельцам кинотеатра навстречу. Разрешение на работу помог получить глава регионального Министерства культуры Андрей Ермак. Поддержал открытие кинотеатра под открытым небом и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

    Он же обеспечил массовый приток зрителей после того, как опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о скором открытии «Ночного дозора».

    От идеи до первого сеанса прошло всего восемь дней. Работники привезли необходимую аппаратуру, обновили экран с диагональю 20 метров. Настроили оборудование, чтобы зрители могли получать звук на автомагнитолы.

    «Большую работу проделали, мы даже сомневались, успеем ли мы к 8 мая открыться. Но успели. К нам вернулась старая аудитория, люди, которые к нам ездили раньше. Все очень благодарят, потому что для людей это сейчас единственная возможность хоть куда-то легально выбраться», — отметил Кирилл Борцов.

    «Это как МакАвто»

    Площадка «Ночного дозора» вмещает 165 машин. Билет — пропуск одного транспортного средства вне зависимости от того, сколько там пассажиров. Машины поменьше парковщики ставят впереди, крупные автомобили — сзади. После покупки билета в кассе открывается шлагбаум.

    «Человеку не нужно выходить из машины. Это как „МакАвто“. Ты сидишь в машине, протянул телефон или приложил карту к терминалу и произошла оплата», — рассказал Кирилл Борцов. Кроме просмотра кино, можно заказать в машину еду. Достаточно поморгать аварийкой, чтобы подошел официант.

    Сеанс на социальной дистанции. Как региональная киносеть нашла способ выжить во время пандемии | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба «Люмен Фильма»

    «Когда мы открывались, нас очень поддержал [народный артист России] Алексей Гуськов. Он разрешил нам показать на открытии свой фильм «Личная жизнь Александра Христофорова».

    Мы с ним даже сделали прямой эфир. Он включился, пообщался с нашими зрителями», — поделился собеседник «360». В День Победы в «Ночном дозоре» показали фильм «Четыре дня в мае».

    Сейчас в автокинотеатре стараются менять фильмы каждые два-три дня. Многие просят показывать семейные картины и больше мультфильмов. Вся работа идет официально. Компания выходит на прокатчиков, чтобы купить у них право на показ. По договору половина денег от проданных билетов идет кинокомпаниям.

    «Мы зарабатываем. Денег хватает на зарплату сотрудникам, на расходы и есть прибыль. Она небольшая. Нет таких доходов, которые были раньше. Но даже эти средства помогают нам держаться на плаву и чувствовать себя хоть немного увереннее, чем если бы у нас не было автокинотеатра», — поделился Кирилл Борцов.

    По его словам, нового закрытия «Ночного дозора» после окончания пандемии не планируют. Люди действительно соскучились по кино на большом экране. Кроме того, обычные кинотеатры, как и рестораны, станут открываться в последнюю очередь. По прогнозам Кирилла, это произойдет только к концу лета-началу осени. По-настоящему индустрия начнет восстанавливаться только к Новому году.