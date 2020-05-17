Сеанс на социальной дистанции. Как региональная киносеть нашла способ выжить во время пандемии

Российские кинотеатры начали массово закрываться в конце марта после рекомендации Министерства культуры о приостановке работы на период пандемии. Зрители переключились на онлайн-платформы. Киноиндустрия замерла, но выжила. Замену закрытым залам нашли в Калининграде и Новосибирске. Там запустили автомобильные кинотеатры. Это, пожалуй, единственные места в России, где фильмы можно посмотреть на большом экране.

Зритель за рулем

На сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) можно посмотреть, сколько билетов купили зрители на то или иное кино. Но весь апрель и первую неделю мая графики оставались на нулевой отметке. Ситуация изменилась 8 мая.

Источник фото: ekinobilet.fond-kino.ru

77% от общего числа проданных билетов в кино в России пришлось на фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова». Его показ прошел в автокинотеатре «Ночной дозор» в Калининграде. Первый показ картины принес владельцам 44 тысячи рублей. Это был первый коммерческий кинопоказ в стране в период пандемии.

13 мая автокинотеатр Skyline Cinema открыли в Новосибирске. Повторить успех калининградских коллег не получилось. Первый сеанс принес только шесть тысяч рублей. По словам представителя компании-владельца, окончательного решения о продолжении работы автокинотеатра еще не приняли.

Спасательный круг

Автокинотеатр «Ночной дозор» для Калининграда не новинка. Он работал в городе до 2016 года, пока его не закрыли. Однако жители самого западного города России его не забыли, поэтому когда стало известно о его втором рождении, от желающих посмотреть кино не было отбоя.

«Ночной дозор» принадлежит сети кинотеатров «Люмен Фильм». Это всего 10 кинотеатров в малых городах России. После начала пандемии сеть оказалась в простое. Как рассказал «360» руководитель пресс-службы «Люмен Фильма» Кирилл Борцов, начали искать выход, чтобы как-то выжить в сложившейся ситуации.

Источник фото: пресс-служба «Люмен Фильма»

«Тут нас осенило. В 2016 году в последний раз работал наш автокинотеатр в Калининграде. А сейчас, когда обычные кинотеатры простаивают, в них нельзя ходить, то это спасательный круг для нас. Там зрители могут находиться безопасно и соблюдать социальную дистанцию. Главное — это легально», — рассказал он.

Власти пошли владельцам кинотеатра навстречу. Разрешение на работу помог получить глава регионального Министерства культуры Андрей Ермак. Поддержал открытие кинотеатра под открытым небом и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Он же обеспечил массовый приток зрителей после того, как опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о скором открытии «Ночного дозора».

От идеи до первого сеанса прошло всего восемь дней. Работники привезли необходимую аппаратуру, обновили экран с диагональю 20 метров. Настроили оборудование, чтобы зрители могли получать звук на автомагнитолы.

«Большую работу проделали, мы даже сомневались, успеем ли мы к 8 мая открыться. Но успели. К нам вернулась старая аудитория, люди, которые к нам ездили раньше. Все очень благодарят, потому что для людей это сейчас единственная возможность хоть куда-то легально выбраться», — отметил Кирилл Борцов.

«Это как МакАвто»

Площадка «Ночного дозора» вмещает 165 машин. Билет — пропуск одного транспортного средства вне зависимости от того, сколько там пассажиров. Машины поменьше парковщики ставят впереди, крупные автомобили — сзади. После покупки билета в кассе открывается шлагбаум.

«Человеку не нужно выходить из машины. Это как „МакАвто“. Ты сидишь в машине, протянул телефон или приложил карту к терминалу и произошла оплата», — рассказал Кирилл Борцов. Кроме просмотра кино, можно заказать в машину еду. Достаточно поморгать аварийкой, чтобы подошел официант.

Источник фото: пресс-служба «Люмен Фильма»

«Когда мы открывались, нас очень поддержал [народный артист России] Алексей Гуськов. Он разрешил нам показать на открытии свой фильм «Личная жизнь Александра Христофорова».

Мы с ним даже сделали прямой эфир. Он включился, пообщался с нашими зрителями», — поделился собеседник «360». В День Победы в «Ночном дозоре» показали фильм «Четыре дня в мае».

Сейчас в автокинотеатре стараются менять фильмы каждые два-три дня. Многие просят показывать семейные картины и больше мультфильмов. Вся работа идет официально. Компания выходит на прокатчиков, чтобы купить у них право на показ. По договору половина денег от проданных билетов идет кинокомпаниям.

«Мы зарабатываем. Денег хватает на зарплату сотрудникам, на расходы и есть прибыль. Она небольшая. Нет таких доходов, которые были раньше. Но даже эти средства помогают нам держаться на плаву и чувствовать себя хоть немного увереннее, чем если бы у нас не было автокинотеатра», — поделился Кирилл Борцов.

По его словам, нового закрытия «Ночного дозора» после окончания пандемии не планируют. Люди действительно соскучились по кино на большом экране. Кроме того, обычные кинотеатры, как и рестораны, станут открываться в последнюю очередь. По прогнозам Кирилла, это произойдет только к концу лета-началу осени. По-настоящему индустрия начнет восстанавливаться только к Новому году.