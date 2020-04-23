Сдержать активность Глазьева. Чем так плохи экономические предложения министра?

ЦБ попросил Минэкономразвития поумерить информационную активность министра ЕЭК Сергея Глазьева во время пандемии коронавируса. Его рекомендации могут навредить предпринимаемым правительством и регулятором мерам стабилизации экономики. Опрошенные «360» экономисты и политики согласились, что идеи Глазьева несвоевременны и даже вредны для экономики.

Центробанк попросил Минэкономразвития сдержать информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева во время пандемии коронавируса, сообщил источник «Интерфакса». В письме ЦБ отметил, что обращение Глазьева «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России».

На прошлой неделе ЕЭК опубликовал презентацию Глазьева «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС». В ней министр заявил, что текущий кризис стал следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов».

В частности, для его преодоления Глазьев предложил зафиксировать курсы в коммерческих банках и ввести налог Тобина на неторговые валютообменные операции в размере 0,01% от объема биржевой торговли. Средства, по его мнению, должны поступать в бюджет ЕАЭС для финансирования программ союза.

Сергей Глазьев не впервые критикует ЦБ. Ранее он заявлял, что переход регулятора от таргетирования рубля к таргетированию инфляции национальную валюту фактически отдали в руки спекулянтов. Введение же так называемого налога Тобина на неторговые обменные операции позволит бороться с теми, кто зарабатывает на скупке и продажи валюты и способствует падению рубля.

Цель цели рознь

Как правило, экономическая политика любой страны предусматривает или отслеживает уровень инфляции либо курс национальной валюты к доллару. В России принят первый вариант. Следовательно все меры кредитно-денежной политики направлены на удержание годового размера инфляции не выше 4%, рассказал «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Если бы государство шло по другому пути, как предлагает Глазьев, то так же точно стремилось бы удержать определенный курс рубля к доллару, но не предпринимало бы ничего для снижения инфляции.

«Идеальных решений нет. И там, и там есть плюсы и минусы. Просто мы живем вот в такой реальности. Избирая власть, мы голосовали и за экономическую программу. В ней было сказано, что таргетировать мы будем не курс рубля, а инфляцию», — пояснил экономист.

В экономике работает принцип сообщающихся сосудов: если где-то прибывает, то где-то убывает. Если, как это происходит в России, искусственно задавить инфляцию с 8% до 4% макроэкономическими показателями, банковской ставкой, это отразится на свободном курсе валюты. Если одновременно также искусственно поддержать курс налогом для защиты рубля от спекулянтов — зажатая со всех сторон экономика застынет в развитии.

Сбивает фокус

В текущей ситуации Центробанк действует оптимальным образом, уверен глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А введение налога на валютные операции или даже простое обсуждение такой возможности может вызвать панику на рынке и ажиотажный спрос на доллары и евро и нанесет вред экономике страны и ЦБ.

«Считаю, Центробанк в данной ситуации действует профессионально. Сдерживает, с одной стороны, резкое ослабление валюты из-за действий спекулянтов и нерыночных факторов. С другой — не растрачивает резервы, чтобы сдержать ослабление, вызванное объективными факторами — ценами на нефть, мировой конъюнктурой», — подчеркнул Аксаков.

Механизмы контроля и мониторинга торгов Центробанком являются более действенными, чем предложение Глазьева, пояснил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Оно интересно с теоретической точки зрения, но во время пандемии коронавируса и падения нефтяных цен влияние биржевых игроков на курс незначительно.

«Сейчас от Минэкономразвития, Минфина, ЦБ требуются серьезные шаги. Я считаю гораздо более важным снижение ключевой ставки. Причем серьезное. А инициативы Глазьева сбивают фокус с наиболее важных вопросов, переводя на важный, но второстепенный, не первого ряда», — подытожил Гутенев.

Пополнение своей казны

То, что предлагает Глазьев, как идея может быть интересно, отметил Шабанов. Однако, подчеркнул эксперт, Центробанк прав, что предложение не своевременно. К тому же налог в 0,01% не остановит от заработка на валютных колебаниях тех, кто зарабатывает по 10–20% от покупаемых и продаваемых на торгах сумм. А если назначить более высокий налог, в 2–3%, то это ударит по простым инвесторам.

Шабанов также обратил внимание: предлагаемый Глазьевым сбор должен пополнять не федеральный бюджет, а казну ЕАЭС. То есть, как нормальный министр, пытается пополнить казну своего ведомства и мыслит иными, чем регулятор, масштабами.

«У ЦБ другая цель. Он обязан следить за экономикой не какого-то объединения, а за экономикой конкретно Российской Федерации. Их цель — таргетировать инфляцию. И ЦБ говорит: сейчас рынок и так волатильный, любые такие новости будут негативно восприниматься. Не надо психологически давить, тем более такими математическими расчетами», — добавил Шабанов.