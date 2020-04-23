    23 апреля 2020, 20:34

    Сдержать активность Глазьева. Чем так плохи экономические предложения министра?

    Анна Старицкая, Ольга Нижельская

    ЦБ попросил Минэкономразвития поумерить информационную активность министра ЕЭК Сергея Глазьева во время пандемии коронавируса. Его рекомендации могут навредить предпринимаемым правительством и регулятором мерам стабилизации экономики. Опрошенные «360» экономисты и политики согласились, что идеи Глазьева несвоевременны и даже вредны для экономики.
    Сдержать активность Глазьева. Чем так плохи экономические предложения министра?

    Центробанк попросил Минэкономразвития сдержать информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева во время пандемии коронавируса, сообщил источник «Интерфакса». В письме ЦБ отметил, что обращение Глазьева «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России».

    На прошлой неделе ЕЭК опубликовал презентацию Глазьева «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС». В ней министр заявил, что текущий кризис стал следствием глубоких структурных изменений в мировой экономике, обусловленных сменой технологических и мирохозяйственных укладов».

    В частности, для его преодоления Глазьев предложил зафиксировать курсы в коммерческих банках и ввести налог Тобина на неторговые валютообменные операции в размере 0,01% от объема биржевой торговли. Средства, по его мнению, должны поступать в бюджет ЕАЭС для финансирования программ союза.

    Сергей Глазьев не впервые критикует ЦБ. Ранее он заявлял, что переход регулятора от таргетирования рубля к таргетированию инфляции национальную валюту фактически отдали в руки спекулянтов. Введение же так называемого налога Тобина на неторговые обменные операции позволит бороться с теми, кто зарабатывает на скупке и продажи валюты и способствует падению рубля.

    Цель цели рознь

    Как правило, экономическая политика любой страны предусматривает или отслеживает уровень инфляции либо курс национальной валюты к доллару. В России принят первый вариант. Следовательно все меры кредитно-денежной политики направлены на удержание годового размера инфляции не выше 4%, рассказал «360» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Если бы государство шло по другому пути, как предлагает Глазьев, то так же точно стремилось бы удержать определенный курс рубля к доллару, но не предпринимало бы ничего для снижения инфляции.

    «Идеальных решений нет. И там, и там есть плюсы и минусы. Просто мы живем вот в такой реальности. Избирая власть, мы голосовали и за экономическую программу. В ней было сказано, что таргетировать мы будем не курс рубля, а инфляцию», — пояснил экономист.

    В экономике работает принцип сообщающихся сосудов: если где-то прибывает, то где-то убывает. Если, как это происходит в России, искусственно задавить инфляцию с 8% до 4% макроэкономическими показателями, банковской ставкой, это отразится на свободном курсе валюты. Если одновременно также искусственно поддержать курс налогом для защиты рубля от спекулянтов — зажатая со всех сторон экономика застынет в развитии.

    Сбивает фокус

    В текущей ситуации Центробанк действует оптимальным образом, уверен глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. А введение налога на валютные операции или даже простое обсуждение такой возможности может вызвать панику на рынке и ажиотажный спрос на доллары и евро и нанесет вред экономике страны и ЦБ.

    «Считаю, Центробанк в данной ситуации действует профессионально. Сдерживает, с одной стороны, резкое ослабление валюты из-за действий спекулянтов и нерыночных факторов. С другой — не растрачивает резервы, чтобы сдержать ослабление, вызванное объективными факторами — ценами на нефть, мировой конъюнктурой», — подчеркнул Аксаков.

    Механизмы контроля и мониторинга торгов Центробанком являются более действенными, чем предложение Глазьева, пояснил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Оно интересно с теоретической точки зрения, но во время пандемии коронавируса и падения нефтяных цен влияние биржевых игроков на курс незначительно.

    «Сейчас от Минэкономразвития, Минфина, ЦБ требуются серьезные шаги. Я считаю гораздо более важным снижение ключевой ставки. Причем серьезное. А инициативы Глазьева сбивают фокус с наиболее важных вопросов, переводя на важный, но второстепенный, не первого ряда», — подытожил Гутенев.

    Пополнение своей казны

    То, что предлагает Глазьев, как идея может быть интересно, отметил Шабанов. Однако, подчеркнул эксперт, Центробанк прав, что предложение не своевременно. К тому же налог в 0,01% не остановит от заработка на валютных колебаниях тех, кто зарабатывает по 10–20% от покупаемых и продаваемых на торгах сумм. А если назначить более высокий налог, в 2–3%, то это ударит по простым инвесторам.

    Шабанов также обратил внимание: предлагаемый Глазьевым сбор должен пополнять не федеральный бюджет, а казну ЕАЭС. То есть, как нормальный министр, пытается пополнить казну своего ведомства и мыслит иными, чем регулятор, масштабами.

    «У ЦБ другая цель. Он обязан следить за экономикой не какого-то объединения, а за экономикой конкретно Российской Федерации. Их цель — таргетировать инфляцию. И ЦБ говорит: сейчас рынок и так волатильный, любые такие новости будут негативно восприниматься. Не надо психологически давить, тем более такими математическими расчетами», — добавил Шабанов.