Сделка с Дуровым разблокировала Telegram? Будущее мессенджера глазами его бывшего сотрудника

18 июня Роскомнадзор и Генпрокуратура приняли решение разблокировать Telegram на территории страны. Доступ к нему ограничивался два года после целого ряда событий, связанных с основателем мессенджера Павлом Дуровым. Бывший директор особых направлений мессенджера Антон Розенберг рассказал «360», почему работу сервиса разрешили именно сейчас, и как это скажется на его дальнейшем развитии в России.

Почему Telegram разблокировали именно сейчас?

Telegram никогда ничего не зарабатывал, существовал за счет денег Дурова от продажи «ВКонтакте», а они, судя по всему, заканчивались еще в 2017-м году. Тогда и появилась идея провести ICO и собрать деньги на проект TON. Привлечь удалось 1,7 миллиарда долларов, причем по договору тратить их можно было в том числе на поддержку и развитие мессенджера. А ответственности практически никакой — только выпустить токены.

Тактически на тот момент решение для Telegram казалось идеальным, но стратегически было ошибочным — я изначально об этом говорил. В итоге мой прогноз оправдался, качественный продукт Дурову создать так и не удалось. К делу подключилась SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США — прим. ред.), которая подала иск в суд и добилась запрета запуска TON.

Дело еще не закончено, суд не вынес решения о размере штрафа и условиях возврата денег инвесторам, но Дурову от идеи запуска TON в любом случае уже пришлось отказаться. И понятно, что даже если просто вернуть инвесторам 72% их вложений, денег на поддержку Telegram у Павла практически не останется Антон Розенберг.

Именно поэтому Дуров стал переоформлять инвестиции в займ на год под проценты. Тем не менее пока это только отсрочка, потому что через год, если ничего не предпринять, образуется финансовая дыра минимум в несколько сотен миллионов долларов. Как заработать такие деньги — не понятно, монетизация мессенджеров крайне сложная задача, каких-то примеров и решений, которые можно было бы повторить, нет.

Поэтому единственный реалистичный сценарий, который я вижу — продавать Telegram. Дуров, конечно, хотел бы продать долю в нем, получив деньги, но сохранив контроль. Но я, честно говоря, не думаю, что здравомыслящие инвесторы пойдут на такое. Отношение Дурова к инвесторам, в принципе, известно.

Сооснователей «ВКонтакте» он в свое время удалил из социальной сети, а с фондом UCP, который купил долю в 48% акций «ВКонтакте», конфликтовал и судился. Инвесторы TON не имели обратной связи от Дурова и признавались, что новости о проекте зачастую узнают из СМИ. Так что Telegram имеет смысл если и покупать, то целиком. А покупателю важно, чтобы у приобретаемого актива не было проблем, конфликтов, тяжб и рисков.

Так что время громких заявлений о свободе слова, демонстративных протестов, блокировок и их обходов прошло. На такой почве можно спекулировать, привлекать внимание прессы, наращивать аудиторию — но теперь пора откормленного бычка холить, лелеять и готовить к продаже, набивая цену Антон Розенберг.

История, в принципе, повторяется, Дуров давно действует по шаблонам. В 2014-м году он сначала хвалил Россию, описывая семь причин остаться здесь, через пару месяцев написал с причин, без которых возвращение для него не имеет смысла — вернулся, к слову, осенью того же года. После фактического проигрыша суда с SEC 7 мая этого года, Дуров описал уже семь причин не переезжать в США, а теперь начал критиковать крупнейшие западные IT-корпорации и хвалить Россию.

Думаю, это означает, что покупатель будет из России. Возможно, уже есть предварительное соглашение. А раз так — пора закрывать конфликты и легализовать товар. В США Дуров отозвал апелляцию в суде, в России формальной проблемой являлась разблокировка. Тема разблокировки активно обсуждается с мая, но вряд ли Роскомнадзор по собственной инициативе стал бы этим заниматься.

Да, заблокировать Telegram толком не получилось, да и сама история блокировки вызывает вопросы, очень уж хороший это был пиар для проекта Дурова. Но с тех пор с неспособностью Роскомнадзора сделать это все уже смирились, и от разблокировки РКН ничего особо не выиграет Антон Розенберг.

На инвестиционном климате в России это тоже никак не скажется. С другой стороны, и Дуров без посторонней помощи не смог бы такого решения проблемы добиться — для этого нужна политическая воля, тем более, что соглашение о разблокировке между РКН и Генпрокуратурой попросту игнорирует действующее решение суда.

Telegram начнет работать с правоохранителями?

Какие были детали торгов и соглашения, остается только догадываться. Дуров в своем вчерашнем посте обычной манере обошел этот вопрос стороной, сославшись на старый пост, который, в свою очередь, ссылается на политику конфиденциальности. Вряд ли кто-то пошел читать дальше, а историю с изменением этой политики два года назад все уже позабыли. Тогда, напомню, Павел взял назад обещание не выдавать «ни байта информации о пользователях» ни одному государству, заменив это на возможность выдачи номеров телефонов и IP-адресов «подозреваемых в терроризме» по соответствующим запросам.

Когда это заметили и начали обсуждать, решение представили как заботу о пользователях. Вопросы, однако, остались. Дуров тогда только заявил, что Россия в список стран, которым будут выдавать информацию, не входит.

Складывая воедино заявления Роскомнадзора и витиеватый комментарий Дурова, можно предположить, что уж телефоны и IP передаваться теперь будут. Что касается переписки — это может быть, например, неформальное соглашение о сотрудничестве по каким-то явным, серьезным и срочным делам Антон Розенберг.

Новых конфликтов и блокировок, уверен, не будет. Дуров сейчас бросит все силы на то, чтобы успокоить возможный медийный негатив, неся позитив и сотрудничество перед сделкой. Тут уместно вспомнить письмо Дурова Владиславу Суркову — оно хорошо показывает, что Дуров расчетливый политик и бизнесмен, а не идейный борец. После продажи Telegram определять политику мессенджера и порядок взаимодействия с властями тех или иных стран будет уже новый владелец. И ожидать тут высказываний или действий «в стиле Дурова» точно нет смысла.

Разблокировка повлияет на развитие Telegram в России?

Поскольку мессенджер толком не был заблокирован, то, скорее, никак не повлияет. В Telegram и раньше были официальные каналы и представительства как бизнеса, так и органов власти. Теперь им будет чуть удобнее и комфортнее работать, для остальных пользователей каких-то принципиальных изменений я не вижу. Реклама в Telegram все равно не имела официального статуса.

Дальше все будет зависеть прежде всего от того, кто купит Telegram — от его политики, а также от политики российских властей. Есть теории, что после покупки мессенджера в России могут заблокировать Facebook и Тwitter, но об этом, как мне кажется, преждевременно говорить. Но аудитория и дискуссии оттуда в Telegram точно не перетекут при таком подходе.