Сделка по зерну, обстрелы Новой Каховки, спасение медведицы на Таймыре. Неделя в фотогалерее

Россия подписала трехсторонне соглашение по вывозу зерна с Турцией и ООН. Документ должен решить проблемы с поставками продовольствия и удобрений на мировой рынок. Украинские войска продолжают обстреливать район Новой Каховки. Удар по газопроводу оставил местных жителей без газа. Московские ветеринары спасли белую медведицу на Таймыре. Хищник вышел к людям с застрявшей в пасти консервной банкой. Об этих и других событиях, которые произошли с 18 по 24 июля, — в фотогалерее «360».

Соглашение по экспорту зерна

Россия заключила соглашение с ООН и Турцией по экспорту украинского зерна, а также поставкам российского продовольствия и удобрений. Документ подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Трехстороннее соглашение предусматривает вывоз зерна из трех украинских портов по согласованному безопасному маршруту. За процессом проследит координационный совет в Стамбуле.

Действовать меморандум будет три года. Он позволит обеспечить беспрепятственные поставки российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. Как отметили в МИД России, документ обязывает ООН устранить все препятствия, созданные США и Евросоюзом. Продукцию исключат из-под действия антироссийских санкций.

Обстрелы Новой Каховки

Вечером 18 июля украинские войска украинские военные ударили по району Каховской ГЭС. Пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) района сообщила о повреждении магистрального газопровода. Жители Бериславского района Херсонской области остались без газа.

За день ВСУ дважды атаковали Новую Каховку. На следующее утро местные власти заявили о гибели двух человек в результате обстрела. На место удара по Каховской ГЭС прибыли российские следователи. По словам заведующего сектором пресс-службы Каховской районной администрации Виктора Васильева, власти Украины хотят уничтожить инфраструктуру, которую они уже не надеются вернуть обратно.

Источник фото: РИА «Новости»

В выходные обстрелы возобновились. Украинские военные выпустили снаряды по мосту, расположенному рядом с Каховской ГЭС. В переправе появились пробоины, но угрозы обрушения не было. Дамба гидроэлектростанции не пострадала.

Спасение медведя

Жители поселка Диксон на Таймыре заметили белого медведя с застрявшей в пасти консервной банкой. Хищник проходил так несколько дней и, видимо, от боли решил выйти к людям. Чтобы помочь косолапому, вызвали сотрудников Московского зоопарка.

Специалисты выяснили, что медведь сунул внутрь банки из-под сгущенки язык, который в итоге опух. Как рассказал местный житель Дмитрий Калашников, хищника усыпил один из медиков. После этого животное смогли положить на бок и вытащить жестяную банку.

При осмотре ветеринары нашли у медведя сильные раны на языке. Назвать спасенное животное решили Монеточкой.

Саммит в Тегеране

Президент России Владимир Путин 19 июля принял участие в саммите стран — гарантов Сирийского урегулирования в рамках астанинского формата. Трехсторонние переговоры с лидерами Турции и Ирана проходили в Тегеране.

По итогам саммита президенты приняли совместное заявление. Они подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества стран в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирии. Путин назвал переговоры полезными и весьма содержательными.

ЧС из-за оспы обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вспышка оспы обезьян стала чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. При этом он отметил, что не все члены комитета организации согласились с таким статусом заболевания. По словам Гебрейесуса, есть риск дальнейшего распространения болезни.

Источник фото: РИА «Новости»

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в России нет необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян. Врачи подтвердили лишь один завозной случай болезни. Сейчас заразившихся находится в изоляции под наблюдением медиков.

Возвращение «Северного потока»

Утром 21 июля российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку». Работу трубопровода возобновили после проведения технических работ. В это время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что турбина для «Северного потока» уже находится в пути. Отремонтированный механизм отправили из Канады в Германию.

Позже журналисты заявили, что турбина застряла при транзите. По их информации, проблемы якобы возникли из-за отсутствия разрешения на транспортировку со стороны России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эти домыслы ложными. Он подчеркнул, что Россия не запрещала ввозить в страну турбину.