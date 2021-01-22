Мобильная вакцинация началась в Подмосковье. Как сделать прививку от COVID-19 на работе или в торговом центре

Жители Московской области теперь могут поставить прививку от коронавируса, не отвлекаясь от рабочего процесса. По всему Подмосковью начали работать передвижные пункты вакцинации, которые приезжают на производства, в школы и прививают сотрудников за 10 минут.

Для того, чтобы поставить прививку на работе, нужно заранее записаться и согласовать процедуру с начальством. Если такой возможности нет, то сделать прививку от COVID-19 можно без записи в торговых центрах, где на весь процесс уйдет также не более 10 минут. С собой нужно не забыть взять паспорт и полис ОМС.

Источник фото: телеканал «360»

Вот список адресов всех мобильных пунктов вакцинации, время и режим их работы.

Одинцово

С 23 января каждую субботу и воскресенье, с 14:00 до 20:00, ТЦ «Дубрава» (Можайское шоссе, дом 71).

Химки

Ежедневно, с 12:00 до 22:00, ТЦ «Мега Химки», 1 этаж, в Центре культуры (Новокуркино, 8-й микрорайон, 1).

Дмитров

Каждую среду, с 14:00 до 18:00. ТРК «Центр», 1-й этаж (улица Загорская, дом 22).

Балашиха

Каждую субботу, с 10:00 до 16:00, ТЦ «Светофор» (шоссе Энтузиастов, дом 1Б).

Домодедово

23 января, с 10:00 до 14:00, парк «Елочки», 24 января, с 10:00 до 14:00, площадь перед администрацией (площадь 30-летия Победы, дом 1).

Люберцы

23 и 25 января, с 10:00 до 17:00, ТЦ «Выходной» (Октябрьский проспект, дом 112).

Мытищи

22 января, с 10:00 до 17:00, ТЦ 4DAILY (улица Мира, дом 32/2).

Наро-Фоминск

23 января с 11:00 до 15:00 ТЦ «Мелодия» (г. Апрелевка, улица Августовская, дом 14).

24 января, с 11:00 до 15:00, ТЦ «Центральный рынок „Селятино“» (п. Селятино, улица Больничная, дом 10а).

Щелково

С 30 января каждую субботу, с 09:00 до 14:00, ТЦ «Глобус» (Пролетарский проспект, дом 18).

Видное

Еженедельно по пятницам и субботам с 9:00 до 19:00 ТЦ «Вегас» (МКАД, внешняя сторона, 24 км, стр 1, вход N4).

Первый шаг перед вакцинацией — анкета. Пациент должен заполнить документы и дать согласие на процедуру. Затем врач проведет небольшой опрос. После этого медик введет препарат и пару минут понаблюдает за состоянием пациента.

Подробности — в сюжете канала «360».