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    22 января 2021, 07:54

    Мобильная вакцинация началась в Подмосковье. Как сделать прививку от COVID-19 на работе или в торговом центре

    Алена Собкалова, Людмила Александрова, Юлия Уткина

    Жители Московской области теперь могут поставить прививку от коронавируса, не отвлекаясь от рабочего процесса. По всему Подмосковью начали работать передвижные пункты вакцинации, которые приезжают на производства, в школы и прививают сотрудников за 10 минут.
    Мобильная вакцинация началась в Подмосковье. Как сделать прививку от COVID-19 на работе или в торговом центре

    Для того, чтобы поставить прививку на работе, нужно заранее записаться и согласовать процедуру с начальством. Если такой возможности нет, то сделать прививку от COVID-19 можно без записи в торговых центрах, где на весь процесс уйдет также не более 10 минут. С собой нужно не забыть взять паспорт и полис ОМС.

    Мобильная вакцинация началась в Подмосковье. Как сделать прививку от COVID-19 на работе или в торговом центре | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Вот список адресов всех мобильных пунктов вакцинации, время и режим их работы.

    Одинцово

    С 23 января каждую субботу и воскресенье, с 14:00 до 20:00, ТЦ «Дубрава» (Можайское шоссе, дом 71).

    Химки

    Ежедневно, с 12:00 до 22:00, ТЦ «Мега Химки», 1 этаж, в Центре культуры (Новокуркино, 8-й микрорайон, 1).

    Дмитров

    Каждую среду, с 14:00 до 18:00. ТРК «Центр», 1-й этаж (улица Загорская, дом 22).

    Балашиха

    Каждую субботу, с 10:00 до 16:00, ТЦ «Светофор» (шоссе Энтузиастов, дом 1Б).

    Домодедово

    23 января, с 10:00 до 14:00, парк «Елочки», 24 января, с 10:00 до 14:00, площадь перед администрацией (площадь 30-летия Победы, дом 1).

    Люберцы

    23 и 25 января, с 10:00 до 17:00, ТЦ «Выходной» (Октябрьский проспект, дом 112).

    Мытищи

    22 января, с 10:00 до 17:00, ТЦ 4DAILY (улица Мира, дом 32/2).

    Наро-Фоминск

    23 января с 11:00 до 15:00 ТЦ «Мелодия» (г. Апрелевка, улица Августовская, дом 14).

    24 января, с 11:00 до 15:00, ТЦ «Центральный рынок „Селятино“» (п. Селятино, улица Больничная, дом 10а).

    Щелково

    С 30 января каждую субботу, с 09:00 до 14:00, ТЦ «Глобус» (Пролетарский проспект, дом 18).

    Видное

    Еженедельно по пятницам и субботам с 9:00 до 19:00 ТЦ «Вегас» (МКАД, внешняя сторона, 24 км, стр 1, вход N4).

    Первый шаг перед вакцинацией — анкета. Пациент должен заполнить документы и дать согласие на процедуру. Затем врач проведет небольшой опрос. После этого медик введет препарат и пару минут понаблюдает за состоянием пациента.

    Подробности — в сюжете канала «360».