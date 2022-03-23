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    23 марта 2022, 16:14

    США поддержали идею Польши исключить Россию из G20. Но сделать это невозможно

    Кто пострадает от исключения России из «Большой двадцатки»

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    США планируют обсудить исключение России из G20 со странами-партнерами. С такой идеей выступила Польша, власти которой решили, что она может занять место РФ в группе. Правда, исключить Россию из «Большой двадцатки» не выйдет, как и у Польши — занять российское место, уверены специалисты.

    США поддержали идею Польши исключить Россию из G20. Но сделать это невозможно

    США поддерживают идею исключения России из G20

    США поддерживают исключение России из «Большой двадцатки» (G20), но хотели бы проконсультироваться по этому вопросу со странами-партнерами. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, американская сторона считает, что Россия «больше не может вести дела, как обычно, в международных институтах и в международном сообществе».

    «Что касается конкретных институтов и решений, мы хотели бы проконсультироваться с союзниками, проконсультироваться с партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — процитировала чиновника пресс-служба Белого дома.

    Ранее изучить вопрос исключения России предложила Польша. Повод — российская спецоперации на Украине. При этом глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что его страна может заменить Россию в «Большой двадцатке».

    Россию не могут исключить из G20

    Исключить Россию из G20 нельзя, можно лишь не пригласить на саммит. Об этом «360» рассказал политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

    «Организаторы следующего саммита могут не пригласить Россию. Это вполне возможно, я это допускаю и даже предполагаю, если он пройдет в одной из западных столиц или ее союзников. Ну не пригласят и не пригласят. Россия от этого потеряет немного, а саммит лишится возможности обсуждения с РФ», — пояснил Брутер.

    Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон часто звонит президенту РФ Владимиру Путину, чтобы пообщаться. И это очень важно для Запада — диалог с Россией. Более того, Брутер напомнил, что на саммите G20 никаких решений не принимают, это консультативно-коммуникативный орган.

    «Те, кто захочет обсудить что-то с Россией, будут это делать просто вне саммита», — отметил он.

    Так как США планируют советоваться с союзниками, это даст России возможность точно понять, кто на ее стороне, а кто — нет. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

    «Тех, кого американцы считают своими союзниками, будут призывать бойкотировать участие России, предположим, в очередном заседании G20. Но заинтересованы ли в этом те страны, которые не относятся к категории союзников. Под союзниками американцы часто понимают те страны, которые безропотно выполняют их пожелания. Те страны, которые так не делают, это Китай, Индия, Турция. <…> Они вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы оказаться в меньшинстве в G20», — пояснил он.

    Польша не заменит Россию в G20

    Польша, уверен Брутер, не может, а хочет заменить Россию в G20.

    «Польша вообще всего хочет. Она хочет стать главной для Запада вместо России. Она хочет этого уже 500 лет», — отметил политолог.

    По его словам, эту страну действительно могут пригласить на саммит, но это ничего не изменит. Ведь Россия нужна G20 не для вида, а для того, чтобы действительно с ней что-то согласовывать. Для самой же РФ не поменяется ничего, уверен политолог.

    Работа G20

    «Большая двадцатка» или G20 — это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Он появился в конце 1990-х, когда азиатские страны были охвачены финансовым кризисом, а западные не знали, как на него реагировать. После 1999 года о G20 забыли, новых саммитов не проводилось.

    «Большая двадцатка» собралась вновь из-за нового кризиса — в 2008 году. Правда, на практике встречи результатов практически не давали. Ведь участники слишком часто упрекали друг друга в невыполнении принятых решений. Острота вопроса о кризисе со временем начала уменьшаться, и саммиты начали носить более политический характер. Эти встречи дают возможность для мировых лидеров встретиться без организации официального визита, чтобы обсудить текущие дела.

    Какого-либо устава или условия принятия в группе нет, пояснил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.