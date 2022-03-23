США поддержали идею Польши исключить Россию из G20. Но сделать это невозможно

США планируют обсудить исключение России из G20 со странами-партнерами. С такой идеей выступила Польша, власти которой решили, что она может занять место РФ в группе. Правда, исключить Россию из «Большой двадцатки» не выйдет, как и у Польши — занять российское место, уверены специалисты.

США поддерживают идею исключения России из G20

США поддерживают исключение России из «Большой двадцатки» (G20), но хотели бы проконсультироваться по этому вопросу со странами-партнерами. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, американская сторона считает, что Россия «больше не может вести дела, как обычно, в международных институтах и в международном сообществе».

«Что касается конкретных институтов и решений, мы хотели бы проконсультироваться с союзниками, проконсультироваться с партнерами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления», — процитировала чиновника пресс-служба Белого дома.

Ранее изучить вопрос исключения России предложила Польша. Повод — российская спецоперации на Украине. При этом глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что его страна может заменить Россию в «Большой двадцатке».

Россию не могут исключить из G20

Исключить Россию из G20 нельзя, можно лишь не пригласить на саммит. Об этом «360» рассказал политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Организаторы следующего саммита могут не пригласить Россию. Это вполне возможно, я это допускаю и даже предполагаю, если он пройдет в одной из западных столиц или ее союзников. Ну не пригласят и не пригласят. Россия от этого потеряет немного, а саммит лишится возможности обсуждения с РФ», — пояснил Брутер.

Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон часто звонит президенту РФ Владимиру Путину, чтобы пообщаться. И это очень важно для Запада — диалог с Россией. Более того, Брутер напомнил, что на саммите G20 никаких решений не принимают, это консультативно-коммуникативный орган.

«Те, кто захочет обсудить что-то с Россией, будут это делать просто вне саммита», — отметил он.

Так как США планируют советоваться с союзниками, это даст России возможность точно понять, кто на ее стороне, а кто — нет. Об этом рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

«Тех, кого американцы считают своими союзниками, будут призывать бойкотировать участие России, предположим, в очередном заседании G20. Но заинтересованы ли в этом те страны, которые не относятся к категории союзников. Под союзниками американцы часто понимают те страны, которые безропотно выполняют их пожелания. Те страны, которые так не делают, это Китай, Индия, Турция. <…> Они вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы оказаться в меньшинстве в G20», — пояснил он.

Польша не заменит Россию в G20

Польша, уверен Брутер, не может, а хочет заменить Россию в G20.

«Польша вообще всего хочет. Она хочет стать главной для Запада вместо России. Она хочет этого уже 500 лет», — отметил политолог.

По его словам, эту страну действительно могут пригласить на саммит, но это ничего не изменит. Ведь Россия нужна G20 не для вида, а для того, чтобы действительно с ней что-то согласовывать. Для самой же РФ не поменяется ничего, уверен политолог.

Работа G20

«Большая двадцатка» или G20 — это клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Он появился в конце 1990-х, когда азиатские страны были охвачены финансовым кризисом, а западные не знали, как на него реагировать. После 1999 года о G20 забыли, новых саммитов не проводилось.

«Большая двадцатка» собралась вновь из-за нового кризиса — в 2008 году. Правда, на практике встречи результатов практически не давали. Ведь участники слишком часто упрекали друг друга в невыполнении принятых решений. Острота вопроса о кризисе со временем начала уменьшаться, и саммиты начали носить более политический характер. Эти встречи дают возможность для мировых лидеров встретиться без организации официального визита, чтобы обсудить текущие дела.

Какого-либо устава или условия принятия в группе нет, пояснил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.