Сделать бандита «мучеником режима». Политики Украины начали очередную партию

Хотя на Украине запрещено празднование 23 Февраля, в стране все-таки состоялись народные гулянья: люди вышли на митинг к офису президента. Политологи считают, что это лишь очередной виток противостояния нынешнего и бывшего президентов страны.

В Киеве, на улице Банковой, собрался митинг в поддержку заключенного Сергея Стерненко, которого граждане потребовали немедленно отпустить на волю. Требовали очень активно, используя газовые баллончики и файеры, в результате чего у 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии были обожжены глаза.

А 24 особо активных протестанта были задержаны, у них взяли пояснения и отпустили с миром, сообщает сайт Национальной полиции Киева. Протестующие пообещали вернуться к офису президента в субботу и начать бессрочную акцию протеста.

Ради кого же ломают копья? Сергей Стерненко — колоритный персонаж 25 лет от роду. Успел многое: протестовал на Майдане в 2014 году, срывал концерты, избивал инакомыслящих, командовал одесским отделением запрещенной в России организации «Правый сектор», одного человека убил, другого похитил и вымогал деньги, «крышевал» публичные дома и наркопритоны в Одессе.

И если убийство украинская Фемида признала самообороной, а прочие мелкие факты биографии героя вообще не рассматривала, то дело с похищением спустя пять лет вдруг заинтересовало правосудие. Возможно, потому что речь шла не о простом смертном, а о депутате Коминтерновского районного совета Одесской области, впоследствии — соратнике главы города Одессы.

И вот 23 февраля Стерненко был осужден на семь лет и три месяца лишения свободы. Не помогли ни заступничества депутатов, ни деньги в залог — взяли под стражу прямо в зале суда. Но неожиданно у молодого человека оказалось достаточно фанатов, которые не просто пришли поорать кричалки поддержки, а принялись агрессивно требовать немедленного освобождения Сергея.

Такой ажиотаж наводит на мысль, что дело снова сводится к политической игре, в которой опытные мастера стараются повыгоднее разыграть подвернувшуюся им карту, пусть и не очень чистую.

Чужой среди чужих

«На Украине праворадикальная ниша — до 10% избирателей, может, меньше — она очень и очень высококонкурентная. В последние годы на нее активно влияет Петр Порошенко», — пояснил в беседе с «360» старший преподаватель кафедры социологии факультета социологии и права Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» Алексей Якубин.

Владимир Зеленский, который ранее имел поддержку и центра, и востока, и отчасти запада Украины, тоже начал стараться попасть в «правую» нишу. Похоже, именно на это были нацелены решения по поводу блокировки определенных телеканалов и санкций против оппозиционных политиков. Вот только не получилось.

«Как шутят на Украине, Зеленский превращается в Порошенко-2. Кроме того, президент теряет поддержку: две трети его избирателей не хотят „правых“ политиков, считая, что они создают нестабильность, так называемую точку хаоса», — рассказал политолог.

Борьба с самой популярной (по социологическим рейтингам) партией страны не принесла успеха, и Зеленский просто теряет своего избирателя на юго-востоке. И это ничем не восполняется: новые друзья не хотят быть друзьями. Ситуация со Стерненко выгодна, чтобы показать, что нынешний президент Владимир Зеленский — чуждый элемент среди «правых».

Патовая ситуация

«Так что ситуация выгодна очень многим политическим игрокам — начиная от бывшего президента Украины Петра Порошенко и его товарищей помельче до многих действующих госчиновников, например для Авакова, которые могут продемонстрировать свою нужность Зеленскому», — подчеркнул политолог.

Единственный человек, кто не получит никакой выгоды, — сам действующий президент. Если он пойдет на уступки, это воспримут как слабость, начнут обвинять в пророссийской позиции. Если сохранит статус-кво — Зеленского снова упрекнут в антинациональных решениях и продолжат протесты.

Попытки доказать, что он для всех свой и не преследует оппонентов, а просто проводит честную и жесткую политическую линию, привели к потере сторонников и дали повод раздувать недовольство действиями президента у всех слоев украинского общества.

Роль Савченко занята

Но лавры национального героя вроде Савченко, по мнению эксперта, Стерненко не грозят. Он еще не политик, и лепить потенциального конкурента из него никто не хочет. Все, на что он пока годится, — фундамент для политического капитала: политзаключенный, и вокруг этого определенные люди выстроят свою линию борьбы с властью.

«Уже есть Олег Сенцов, есть представители партии „Голос“, есть Петр Порошенко. Конкуренция очень высока, и расчет на то, что Стерненко может занять какую-то нишу в националистическом движении, как минимум наивен», — заключил Алексей Якубин.

Не Майдан

Нельзя сказать, что акции протеста — это новый Майдан, считает политолог Наталия Елисеева. Просто подобное деструктивное поведение, которое проявляется в беспорядках и стычках, будь то недовольство принятием каких-либо законов, повышением тарифов, экономической ситуацией, для Украины уже стало нормой.

«Это уже вошло в политическую культуру, так что подобные методы используют и будут продолжать использовать. Но говорить, что сейчас снова выйдут тысячи людей на площадь и свергнут Зеленского, очень рано, люди к этому не готовы. Кроме того, еще свежа память о предыдущем Майдане и его последствиях, и народ не готов к повторению подобного сценария еще раз», — отметила политолог.