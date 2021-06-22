Далеко не все ипотечники живут в приобретенных квартирах. Некоторые стараются сдать жилье, чтобы как можно быстрее расплатиться с банком. Но подобный ход может обернуться административной ответственностью и другими проблемами. Чтобы избежать проблем, стоит внимательно читать договор.

Взятая в ипотеку квартира является залоговой недвижимостью, напомнила частный риелтор Олеся Анисимова. Для такого жилья действуют ограничения, прописанные в Гражданском кодексе. Речь идет о статье о пользовании и распоряжении залоговым объектом.

«Запрещена сдача в аренду залоговой квартиры без заключения договора. Нарушение может повлечь за собой административную ответственность. Если вскроется, что вы сдаете залоговую квартиру без заключения договора, банк получит основание истребовать сумму кредита досрочно», — предупредила риелтор в Instagram.

По ее словам, если требование не будет выполнено в установленный срок, то имущество заберут через суд. При этом банки имеют право проверять, сдается квартира в аренду или нет.

«Так что договор нужно заключать. Важно! В кредитном договоре может прописывается запрет на аренду. Хорошо изучите бумаги, чтобы не совершить ошибку», — отметила Анисимова.

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Если в бумагах прописан пункт, запрещающий сдачу жилья, то необходимо получить согласие финансовой организации. Риэлтор посоветовала обзавестись таким документом даже в том случае, если в договоре нет прямого запрета на сдачу квартиры.

«В договоре аренды обязательно указывается, что квартира находится в залоге. Лучше всего заключать сделку на год. Обычно банки устраивает такой короткий срок. Не забывайте вовремя платить с аренды налоги и все будет хорошо», — заключила Анисимова.

Все дело в договоре

Перед сдачей ипотечной квартиры действительно стоит внимательно изучить заключенный с банком договор. Об этом «360» заявил адвокат московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Дмитрий Малашка.

«Если условиями ипотечного договора запрещено использование помещения в целях, не связанных с проживанием должника, то данные условия следует соблюдать. Если же такого условия нет, то не вижу оснований для запрета», — пояснил он.

При этом собственнику жилья необходимо оформить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. После получения документов можно будет приступать к поиску жильцов.

Источник фото: pixabay.com

В вопросе проверок банков все также упирается в ипотечный договор. Если в бумагах не прописан запрет на сдачу жилплощади, то финансовые организации не могут проводить какие-либо проверки.

«Для меня вообще новость, что банков как-то касается эксплуатация этих квартир. Квартиры находятся в залоге, но если в условиях залога нет ограничения на аренду, то с какого перепугу они будут совать туда нос. Если есть ограничение на аренду, то тогда да», — подчеркнул эксперт по вопросам недвижимости Юрий Кочетков.

Он добавил, что все риски при сдаче квартиры покрывает страховка, так как ипотечное жилье должно быть застраховано. По словам эксперта, банку в этом вопросе волноваться нечего, так как квартиру никто с собой не утащит. Нет и особой разницы между эксплуатацией помещения самим владельцев или арендатором, отметил Кочетков.