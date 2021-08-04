Сдающих экзамен на права добивают стрессом. Новый подход обнажил старую проблему автошкол

Сдающих на водительские права с первого раза стало намного меньше. Тестирование по новым правилам теперь проводится на улице, а площадка отсутствует. Несмотря на критику, регламент обнажил давнюю проблему в автошколах.

После введения новых правил приема экзамена на права уменьшилось количество тех, кто успешно прошел испытания с первого раза. Новые правила ввели в апреле, и только 13% смогли сдать экзамен с первой попытки. МВД уверено, что кандидаты со слабой подготовкой дезориентируются, когда сталкиваются с постоянно меняющимися условиями движения. Из-за этого происходят ошибки.

По новым правилам на экзамене отсутствует деление на площадку и город. Тестирование стали проводить на улицах города — в условиях реального движения, а маршрут держится в секрете.

Если ученик допустил хотя бы одну грубую ошибку, например, воспользовался телефоном или не пристегнул ремень, то тестирование считается проваленным, написал РБК.

Почему проваливают экзамен

Провалы на экзамене могут происходить не по вине начинающих водителей. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева объяснила плохие результаты тестирования как раз введением новой системы оценивания, написал «Коммерсант».

Раньше человек мог набрать в городе и на площадке суммарно 10 штрафных баллов, но теперь их количество снизилось до пяти. По ее словам, штрафные баллы ставят за свойственные новичкам ошибки, и это приводит к очередям на пересдачу.

Снижение результативности может быть закономерным процессом при переходе на новые правила. По словам главы Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, после введения нового регламента автошколам и будущим автомобилистам не дали периода для адаптации.

Специалист также раскритиковала новые правила. По ее мнению, они не соответствуют логике и здравому смыслу.

Новый и старый регламенты

Выяснилось, что далеко не все элементы, которые тренировали раньше на площадке, устранили из регламента. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков объяснил «360», что такие базовые вещи, как парковка, заезд в гараж под углом 90 градусов, остались в новой программе, но добавились некоторые нюансы.

Другое дело, что принимающий экзамен может попросить выполнить эти элементы в любом месте. Это является элементом стресса, который влияет на кандидатов-водителей Максим Кадаков.

Кадаков отметил, что задачи площадки гораздо сложнее выполнить в городских условиях. Автоэксперт также напомнил, что ответственность за результат обучения в автошколе сейчас лежит по большому счету на самом кандидате.

«К сожалению, обучение не заканчивается теми деньгами и часами, которые отведены в автошколе», — добавил Кадаков.

Тем, кто уже учился водить машину до автошколы, может хватить отведенного времени, чего нельзя сказать об учениках с нулевой базой. По его словам, им придется дополнительно готовиться к экзамену.

Давняя проблема

Несмотря на обильную критику со стороны автошкол, введение нового регламента обнажило давнюю проблему. Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев объяснил «360», что действующий подход к обучению будущих водителей устарел и не выдерживает критики.

Надо рассматривать экзамен не как финальную точку в виде получения прав, а как промежуточный результат Владимир Бахарев.

Он отметил, что те, кто выходит из автошколы, попадают на дорогу вместе с более опытными водителями, и требования к ним предъявляются такие же, как и ко всем.

Бахарев напомнил про другую проблему автошкол. В них, по его словам, большую часть времени уделяют теоретической подготовке, но на практическую часть уходит меньше времени и денег, которые заплатил клиент.

А уровень мотивации инструктора, который проводит практические занятия, достаточно низок, и тот поскорее хочет перейти к дополнительным занятиям. По словам Бахарева, польза от таких уроков сомнительная.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Собеседник «360» отметил — решение о допуске к экзамену принимается на основе личных принципов.

«Но на экзамене требования уже другие, и, не имея достаточной подготовки, будущий водитель заваливает тестирование в первый раз и во второй. А дальше инструкторы мотивируют его пройти экзамен нечестным способом», — добавил Бахарев.