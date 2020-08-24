Жительницу Казани ужалил скорпион, притаившийся в винограде из супермаркета. Специалисты посчитали случай «заурядным»

Жительница Казани Инна Цыфаркина на днях нашла в тарелке с виноградом, купленным в «Пятерочке», скорпиона. Паукообразное ужалило женщину, из-за чего та отправилась в больницу. Рассказываем, что случилось в центре реабилитации детей с ДЦП.

Инна Цыфаркина рассказала «360», что работает волонтером, помогая реабилитироваться с детям с ДЦП. У нее самой ребенок занимается в этом центре.

Случай произошел 22 августа. В этот день у группы детей было задание сделать салат, одним из ингредиентов которого был виноград. Перед тем как замешать ягоду в блюдо, Цыфаркина помогала ребенку ее мыть. После очистки виноград положили на тарелку, не заметив ничего необычного. В один момент женщина начала разделять ягоды для салата и почувствовала укол.

Я его (виноград — прим.ред.) взяла в руки, чтобы разделить, чтобы дети в салат его переложили. В этот момент я почувствовала резкий укол. Сначала показалось, что это оса или пчела, потом пригляделась, он (скорпион — прим.ред.) из-под ягод вылез, его стало хорошо видно Инна Цыфаркина.

Источник фото: телеканал «360»

Цыфаркина рада, что именно ее ужалил скорпион, а не одного из детей. После случившегося тарелку убрали со стола, всех учеников вывели из помещения, а ей самой вызвали скорую помощь. Однако у женщины не прекращала болеть подушечка пальца. Цыфаркина какое-то время держала руку под прохладной водой и почувствовала, что конечность начала неметь.

Когда приехали врачи, они сразу решили доставить Цыфаркину в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7. В общей сложности рука женщины болела около пяти-шести часов. Это даже с учетом того, что ей своевременно оказали медицинскую помощь.

В беседе с «360» Цыфаркина отметила, что пакет с виноградом принес отец одного из детей примерно в 12:00, а салат начали готовить только в 14:00. Продукт мужчина купил в одной из «Пятерочек», находящихся в Казани. То есть скорпион сначала без движения сидел в магазине, потом в пакете в самом реабилитационном центре, а потом в тарелке.

«Скорпиона закрыли в пакете с виноградом. Отец одного из детей с чеком направился в магазин и то ли по незнанию, то ли в шоковом состоянии просто отдал пакет. Жалобу не стал писать, отдал пакет администрации. Фельдшер зашел в магазин, администрация сказала, что не отдаст, что его (пакет и скорпиона — прим.ред.) утилизировали», — поделилась Цыфаркина.

У женщины нет претензий к мужчине, который принес пакет с виноградом, потому что она уверена, что он не знал, что в продукте ядовитое паукообразное.

Источник фото: телеканал «360»

Главный внештатный специалист Минздрава Республики Татарстан Альяна Сибулина подтвердила «360», что пострадавшая поступила в больницу в состоянии средней тяжести с диагнозом «острое отравление ядом скорпиона».

В управлении по связям с общественностью X5 Retail Group («Пятерочка» входит в группу) сказали, что знают о случившемся с женщиной из Казани. Собеседник «360» отметил, что у винограда были все сопроводительные документы, включая декларацию о соответствии и акт о прохождении карантинного фитосанитарного контроля на границе. Во время приема товара осуществили все нужные процедуры, выборочно проверив продукты. Кроме того, провели фумигацию, но никаких следов паукообразных тогда не обнаружили.

После произошедшего в распределительных центрах и магазинах компании провели тщательный осмотр товара. Представителей класса паукообразных не заметили. Аналогичных претензий от других покупателей компания также не получала.

Принято решение о снятии с реализации этой партии. Об инциденте проинформирован поставщик, ему направлено требование проверить данный случай и поставляемый товар. После получения результатов компания примет решение о дальнейших действиях пресс-служба X5 Retail Group.

Заурядный случай

Энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анатолий Захаров по просьбе «360» прокомментировал случай в Казани. По его словам, произошедшее — недоработка карантинной службы. Но однозначно винить ее сотрудников в случившемся тоже нельзя, ведь проверить все ящики привезенного винограда невозможно.

Сколько бы мы не охали, сам по себе случай заурядный, потому что регулярно вместе с бананами, апельсинами, виноградом и другими продуктами, которые поступают из тропических и жарких стран, они пребывают в среднюю полосу Анатолий Захаров.

Попасть в виноград скорпион мог банальным образом — во время сборки урожая. Виноград клали в ящики, которые, вероятно, стояли на земле. Так паукообразное и оказалось в партии.

Арахнолог Кирилл Еськов сказал радиостанции «Говорит Москва», что скорпионы в России водятся только на Северном Кавказе и южном берегу Крыма. Живут они под камнями или в норах, поэтому иногда могут заползти в ботинки, если человек находится где-то в степных или полупустынных местах.

Зоолог Владимир Ефременко добавил, что случившееся с Цыфаркиной — не самое ужасное, что могло произойти. По словам специалиста, обычная вакцинация от соответствующего яда поможет в течение пяти минут.