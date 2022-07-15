ВВС США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты от Lockheed Martin. В Пентагоне рассчитывают перейти на комплексные тесты уже в 2022 году. Пока что Россия опережает американцев в развитии этого вида вооружений, но должна быть готова к отражению угрозы.

Произведенную компанией Lockheed Martin ракету запустили недалеко от побережья Южной Калифорнии. Испытание стало 12 летным тестом AGM-183A, а с учетом фактического запуска ракеты — третьим.

Система AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости, продемонстрировав успешную работу ускорителя. Комплексные тесты Пентагон запланировал на 2022 год.

Средство противодействия

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «360» отметил, что американская программа создания гиперзвукового оружия продвигается, несмотря на целый ряд неудач.

«Мы должны исходить из того, что рано или поздно, так или иначе, но США создадут гиперзвуковые ударные средства поражения и начнут их серийные поставки в свои Вооруженные силы», — сказал он.

Для Российской Федерации критически важно иметь средства противодействия. В их качестве выступают зенитно-ракетные системы пятого поколения С-500 Игорь Коротченко главный редактор журнала «Национальная оборона»

Задачей для России Коротченко назвал увеличение гособоронзаказа. Максимальное количество С-500, подчеркнул, должны быть в структуре воздушно-космической обороны РФ к тому моменту, когда американцы после завершения испытаний начнут подготовку к серийным поставкам.

«На любой меч должен быть щит. И система С-500 способна обнаруживать и успешно поражать такие гиперзвуковые средства», — заметил главред «Национальной обороны».

Для нас это реальная угроза. Пока что она отложенная, но рано или поздно ВПК США решит задачу успешного завершения испытаний и серийных поставок. Нам нужно иметь соответствующий щит, которым мы прикроем страну Игорь Коротченко.

На шаг впереди

США, напомнил РИА «Новости» военный эксперт Алексей Леонков, еще добиваются полетов на сверхзвуковой скорости. У России линейка гиперзвукового оружия широкая, к тому же в стране уже работают над его новым поколением.

«Главное в испытаниях гиперзвуковой ракеты — это не просто добиться определенной скорости полета, а „научить“ ее на такой скорости маневрировать и точно поражать цель», — сказал он.

К заявлению Пентагона об успешных испытаниях AGM-183A Леонков отнесся скептически: если для американцев подобное может считаться техническим достижением, то на вооружении у РФ немало гиперзвуковых комплексов различного базирования. И это серийные образцы.

Россия, напомнил эксперт, обладает «Кинжалами», «Цирконами» и «Искандерами». На вооружении стоит и планирующий боевой блок «Авангард». Начались испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Работу по созданию гиперзвукового оружия в РФ не прекращают.

«При этом вопрос по маневрированию таких ракет у нас решен, теперь нужно нарастить дальность их поражения», — заметил Леонков.

Пока американцы решают базовые вопросы первого этапа разработки, в РФ заняты разработкой гиперзвуковых комплексов условно второго поколения. И когда США запустят серийное производство, пока неясно.