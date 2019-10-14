Щит от турецкого «мира»

Армия Сирии вошла в город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды. Армия страны движется на север из-за Турции, которая начала операцию «Источник мира». У обеих стран сложные отношения с народом — Турция боится боевиков, Сирия не признает местное правительство. Однако САР все равно идет на контакт. Как войска Сирии встречают курды и какая обстановка на территории этой «разбитой» этнической группы, рассказывает«360».

Война — «Источник мира»

Несмотря на призывы союзников НАТО (членом которого является и Турция) остановиться, несмотря на угрозы со стороны Дональда Трампа разрушить экономику страны за действия, которые он сочтет неприемлемыми, Анкара 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. Цель — обезвредить местных курдов-ополченцев, которых Турция называет террористами, а также боевиков «Исламского государства»*.

Обеспечить мир с помощью войны — этот сценарий работает и в сирийском конфликте. Если сначала это было сражение Турции и местных курдов, то теперь к конфликту присоединилась и сирийская армия — правительственные войска вошли сначала в города Хасеке и Камышли, а потом в Табку (ранее был под контролем курдов).

Турецкие власти уверяют, что стреляют только по курдским боевикам и игиловцам, но артиллерийские снаряды своих жертв не выбирают. В любом случае пока план частично работает: из лагеря на северо-востоке Сирии сбежали 785 террористов, связанных с ИГ*

Турецкий «Источник мира» — план президента Реджепа Эрдогана создать 32-километровую зону безопасности за своим рубежом, по территории Сирии. В Анкаре эти меры называют заботой о беженцах — якобы туда хотят переселить 2,5 миллиона человек, но, скорее всего, за благородной целью скрывается страх появления нового официального и единого государства Курдистан. Ведь сейчас курды — это около 40 миллионов человек, разбросанных по разным территориям, а их теоретическая родина — Курдистан — разделена несколькими странами. После распада Османской империи по международным соглашениям курдам гарантировали собственное государство, но вдруг на территории нашли нефть и все союзники решили «распилить» богатства. Из-за этого даже понятие «Курдистан» ликвидировалось.

Мир через войну, конечно, противоречивая и нелепая концепция, однако к ней можно приплести один плюс — по крайней мере если речь идет о Сирии и курдах. Ведь это может быть началом союза или хотя бы создания дружелюбных отношений, даже несмотря на то, что официальный Дамаск не признает автономную курдскую администрацию на северо-востоке Сирии (контролирует территории к востоку от реки Евфрат, безопасность обеспечивает военное крыло Сирийских демократических сил).

Курдский щит

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев по просьбе «360» оценил положение курдов в ситуации, когда с двух сторон наступают мощные силы. Народ находится в сложном положении в том числе из-за отсутствия гарантов безопасности в лице России и США. В этой связи на территории курдов появился «спрос» — одним из интересантов выступила Турция, а вторым — Сирия.

Полагаю, что сирийская армия воспринимается курдами более комфортно, поскольку те не заявляют в отношении курдов и курдского населения жесткой риторики, в отличие от Турции и президента Эрдогана. В любом случае стоит ожидать дальнейшего развития событий по весьма радикальным сценариям Никита Исаев.

По мнению Исаева, курды встречают сирийскую армию как защитников и, возможно, освободителей. Ведь курды понимают, что гаранты их безопасности США и Россия не присоединятся к конфликту, в котором участвует их союзник — Турция. Но других помощников у народа просто нет.

«Курды приветствуют вход на свою территорию вооруженных сил САР, они проходят блокпосты спокойно, без оказания сопротивления и располагаются вдоль сирийско-турецкой границы для обеспечения отпора турецкой агрессии, которая осуществилась в рамках операции „Источник мира“», — сказал Исаев.

Разрешение конфликта на Ближнем Востоке возможно лишь при достижении договоренностей всех основных сторон конфликта. Так как основным врагом является уже не международный терроризм и группировки, которые признаются в мире террористическими, а интересы государств и народов, их населяющих: Ирана, Турции, Израиля, Ирака, саудитов, курдов и так далее.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.