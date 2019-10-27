Счет на миллионы долларов и десятки жизней. Люди в панике и слезах покидают свои дома в Калифорнии

В воскресенье губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в регионе. Он заявил, что сильный ветер усилил пожары, бушующие на севере штата. В этом году пожарная ситуация стала «беспрецедентной», что вынуждает власти эвакуировать сотни тысяч людей из своих домов, сообщил он.

Пожар к северу от Сан-Франциско, самый большой из действующих, уничтожил уже 12 тысяч гектаров. Спасателям удалось сдержать его всего на 10%, чтобы дать возможность эвакуировать более 180 тысяч человек.

«Мы развертываем все доступные ресурсы и координируем действия с многочисленными агентствами. Мы продолжаем реагировать на эти пожары», — сказал Ньюсом, отметив, что более трех тысяч пожарных боролись с огнем только на севере от Сан-Франциско.

Начались запланированные отключения электроэнергии, которые могут затронуть более 2,7 миллиона человек.

В прибрежном калифорнийском городе Вальехо ситуация не менее удручающая. Там пожары добрались до океана, а дымовая завеса почти полностью скрыла мост.

В Сети множатся ужасные кадры из Калифорнии. Так в Twitter опубликован ролик с камеры внешнего видеонаблюдения, на котором видно, как семья с детьми собирает самое необходимое и грузит в машину, чтобы уехать из дома поскорее. Они буквально бегом выносят чемоданы и укладывают их в багажник, а на заднем фоне огромные столбы огня и дыма поглощают новые улицы. Сильный ветер только ухудшает обстановку.

В неспособности защитить людей от ежегодных пожаров люди винят власти региона, отмечая их «безразличие и безответственности». А вот виновником отключений электричества — Тихоокеанскую газоэлектрическую компанию PG&E и коммунальщиков, которые «делают вид, что контролируют компанию».

В результате пожаров в Калифорнии в этом году тысячи людей остались и, вероятно, еще останутся без крыши над головой. Now This News рассказало историю женщины, дом которой был уничтожен пожарами, и ей теперь некуда вернуться. Так же как ее животным.

Пользователи Сети называют пожары — линией фронта, на которой ежедневно сражаются десятки пожарных.

Источник фото: Twitter