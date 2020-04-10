Счет идет на недели. Когда пандемия коронавируса пойдет на спад?

Путин назвал ближайшие 2-3 недели определяющими для России в контексте эпидемиологической ситуации. Так ли это на самом деле, и на что надеяться россиянам — в материале «360».

Президент отметил, что такой вывод основан на опыте других стран, в которых самыми трудными были первые 4-5 недель. Впрочем, по словам Путина, Россия должна быть готова к любому варианту развития событий.

Однако эпидемиологи пока не рискуют давать точных прогнозов. Так что не исключено, что самоизоляция продлится несколько дольше запланированного срока.

Вся зараза идет из-за рубежа?

Свое мнение насчет эпидемиологической ситуации в стране высказал вирусолог Виктор Зуев. По его словам, основная причина роста заражений в России — возвращение россиян из-за рубежа, откуда они и завозят коронавирус. Соответственно, распространение инфекции будет продолжаться до тех пор, пока «горе-туристы» продолжат возвращаться из охваченной пандемией Европы.

Мы выйдем на плато только тогда, когда перестанем привозить наших людей из-за рубежа Виктор Зуев Доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, вирусолог

Вирусолог добавил, что все случаи заражения изначально завозные. Но отследить распространение вируса на ранних этапах невозможно, учитывая, что они чаще всего проходят бессимптомно.

Похожая ситуация складывается и на Украине, где количество зараженных начало расти после того, как со стороны польской границы на родину вернулись тысячи украинцев. Поэтому пока в Россию продолжат возвращаться люди из зараженных стран, прогнозировать окончание пандемии невозможно. Туристы же, по словам Зуева, виноваты в этом сами — им же рекомендовали в этот период воздержаться от поездок.

Тепло спасет Россию?

Возможно, вирус окончательно уйдет к началу лета, когда наступит тепло. Принято считать, что вирус не живет при теплой погоде. Это подтверждает и Зуев, и другие ученые-вирусологи.

Летом грипп не распространяется. А коронавирус — это такой же пневмотропный вирус. К тому же, летом повышается иммунитет. Виктор Зуев Доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, вирусолог.

Но это не значит, что вирус погибнет сразу с наступлением лета. Например, ученые из Национальной академиии наук США заявили, что теплая погода — не единственный и далеко не всегда решающий фактор. По их словам, так как у людей еще не выработался иммунитет против коронавируса, снижение эффективности передачи не сможет одновременно понизить и его распространение.

Поэтому вирусологи советуют продолжать соблюдать режим самоизоляции и необходимые меры предосторожности, не надеясь на одну только погоду. Тем более, что в России она часто бывает непредсказуема.