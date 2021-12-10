Манипуляции удобрениями. Щелковский завод чуть не стал жертвой рейдерского захвата

Мособлсуд 9 декабря оставил под стражей предпринимателя Эдуарда Федосова, обвиняемого в вымогательстве у предприятия «Щелково Агрохим». Его вместе с несколькими бывшими топ-менеджерами подмосковного завода подозревают в том, что они вошли в сговор, чтобы получить 2,95 миллиарда рублей у гендиректора «Щелково Агрохим».

Обман ради доверия

Эдуард Федосов заинтересовался «Щелково Агрохим» еще летом 2019 года, сообщили СМИ. Он начал активно выражать свое мнение насчет высококачественной продукции предприятия, а также назвал «Щелково Агрохим» своим постоянным клиентом на сайте одной из его компаний.

Фактически процесс захвата начался летом 2020 года: тогда с предприятием заключила контракт компания «Атлас», сообщил «Росбалт». Ее владельцем оказался давний компаньон Федосова — бизнесмен Владимир Пистин. Однако для подмосковного предприятия это сотрудничество обернулось корпоративным конфликтом.

Адвокат «Щелково Агрохим» Наталья Веселеницкая рассказала «360», что история, которую задумал Федосов, чтобы втереться в доверие предприятия, оказалась совершенно дикой.

«На западе конкурентом „Агрохима“ является немецкий концерн BASF. В 2017 году от концерна BASF на имя „Агрохима“ приходит некое письмо о том, что вы используете наши товарные знаки — что полная чушь, это неправда. Но начались такие письма, с угрозами», — рассказала она.

По словам адвоката, в это время генерального директора «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова познакомили с Эдуардом Федосовым и представили его как отличного специалиста по борьбе с контрафактом.

«Каракотов его нанимает, спустя год выясняется, что-то самое письмо от BASF было инициировано Федосовым», — пояснила Веселеницкая.

Неудачная попытка рэкета

С помощью своего давнего партнера Владимира Пистина, Федосов смог привлечь на свою сторону коммерческого директора «Щелково Агрохим» Эльмиру Ираидову, уточнил «Росбалт». На тот момент она владела 11% акций предприятия. С помощью Ираидовой, Федосов привлек еще одного участника — главного бухгалтера «Щелково Агрохим» Людмилу Приходько, которая владела 20% акций.

По информации «Прайма», Ираидова уговорила Приходько объединить пакеты — в результате она смогла получить блокирующий пакет в 31%. Коммерческий директор предприятия предъявил его основным акционерам и предложила им купить акции за сумму в 2,95 миллиарда рублей.

«Проблема у нас началась именно с конца 2020 года, когда преступная группа начала рейдерский захват предприятия путем вымогательства почти трех миллиардов рублей с использованием миноритарных акционеров», — рассказал «360» помощник генерального директора предприятия Олег Назиров.

Планировалось, что основатель «Щелково Агрохим» Салис Каракотов согласится выкупить свои же акции без лишних сопротивлений. Однако он дал отпор и начал защищаться, подавая иски в суды с требованием возбудить уголовное дело. В результате борьбы он смог добиться, чтобы передачу акций от Приходько к Ираидовой признали незаконной.

Судебные процессы

Олег Назиров отметил, что сегодня возбуждены два уголовных дела — за вымогательство и кражу коммерческой тайны. Их объединили в одно производство, при этом по статье «Вымогательство» уже предъявили обвинения трем лицам. Речь идет про Приходько, Ираидову и Федосова. При этом Назиров подчеркнул, что следствие продолжается — полный состав преступной группы пока не установлен.

«На сегодняшний день избрана мера пресечения Федосова: он содержится под стражей до 15 января, и она (мера) сегодня в Мособлсуде подтвердилась, а Приходько и Ираидова содержатся под домашним арестом», — отметил он.

Назиров подчеркнул, что из-за действий Федосова и его пособников «Щелково Агрохим» понес колоссальные убытки.

«Как уже установило следствие и внутренние проверки, на протяжение всего 2020 года была похищена вся коммерческая тайна. Учитывая, что „Щелково Агрохим“ является очень наукоемким предприятием. Похищены все данные предприятия за последние 10 лет — включая финансовые данные, а также рецептура наших производств. Где они сейчас находятся, мы не знаем — следствие еще устанавливает», — отметил он.

Собеседник уточнил, что правоохранители также продолжают выяснять, кто еще мог входить в преступную группу. Назиров добавил, что предприятие хочет добиться восстановления украденной информации, а также узнать, кто и куда ее передал.

«Хотим справедливость восстановить, чтобы преступники понесли соответствующее наказание. Конечно, мы сейчас находимся только в самом начале долгого пути по восстановлению нашего предприятия. Для предприятия это серьезный удар, с учетом того, что было совершено предательство со стороны старейших сотрудников, которые пошли на преступный сговор ради какой-то своей меркантильной выгоды. Это шок для предприятия, это большое потрясение», — заключил он.