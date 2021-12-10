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    10 декабря 2021, 09:51

    Манипуляции удобрениями. Щелковский завод чуть не стал жертвой рейдерского захвата

    Суд оставил под стражей предпринимателя Эдуарда Федосова по делу «Щелково Агрохим»

    Мария Бокарева, Натали Владимирова, Нина Петлинова

    Мособлсуд 9 декабря оставил под стражей предпринимателя Эдуарда Федосова, обвиняемого в вымогательстве у предприятия «Щелково Агрохим». Его вместе с несколькими бывшими топ-менеджерами подмосковного завода подозревают в том, что они вошли в сговор, чтобы получить 2,95 миллиарда рублей у гендиректора «Щелково Агрохим».

    Манипуляции удобрениями. Щелковский завод чуть не стал жертвой рейдерского захвата

    Обман ради доверия

    Эдуард Федосов заинтересовался «Щелково Агрохим» еще летом 2019 года, сообщили СМИ. Он начал активно выражать свое мнение насчет высококачественной продукции предприятия, а также назвал «Щелково Агрохим» своим постоянным клиентом на сайте одной из его компаний.

    Фактически процесс захвата начался летом 2020 года: тогда с предприятием заключила контракт компания «Атлас», сообщил «Росбалт». Ее владельцем оказался давний компаньон Федосова — бизнесмен Владимир Пистин. Однако для подмосковного предприятия это сотрудничество обернулось корпоративным конфликтом.

    Адвокат «Щелково Агрохим» Наталья Веселеницкая рассказала «360», что история, которую задумал Федосов, чтобы втереться в доверие предприятия, оказалась совершенно дикой.

    «На западе конкурентом „Агрохима“ является немецкий концерн BASF. В 2017 году от концерна BASF на имя „Агрохима“ приходит некое письмо о том, что вы используете наши товарные знаки — что полная чушь, это неправда. Но начались такие письма, с угрозами», — рассказала она.

    По словам адвоката, в это время генерального директора «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова познакомили с Эдуардом Федосовым и представили его как отличного специалиста по борьбе с контрафактом.

    «Каракотов его нанимает, спустя год выясняется, что-то самое письмо от BASF было инициировано Федосовым», — пояснила Веселеницкая.

    Неудачная попытка рэкета

    С помощью своего давнего партнера Владимира Пистина, Федосов смог привлечь на свою сторону коммерческого директора «Щелково Агрохим» Эльмиру Ираидову, уточнил «Росбалт». На тот момент она владела 11% акций предприятия. С помощью Ираидовой, Федосов привлек еще одного участника — главного бухгалтера «Щелково Агрохим» Людмилу Приходько, которая владела 20% акций.

    По информации «Прайма», Ираидова уговорила Приходько объединить пакеты — в результате она смогла получить блокирующий пакет в 31%. Коммерческий директор предприятия предъявил его основным акционерам и предложила им купить акции за сумму в 2,95 миллиарда рублей.

    «Проблема у нас началась именно с конца 2020 года, когда преступная группа начала рейдерский захват предприятия путем вымогательства почти трех миллиардов рублей с использованием миноритарных акционеров», — рассказал «360» помощник генерального директора предприятия Олег Назиров.

    Планировалось, что основатель «Щелково Агрохим» Салис Каракотов согласится выкупить свои же акции без лишних сопротивлений. Однако он дал отпор и начал защищаться, подавая иски в суды с требованием возбудить уголовное дело. В результате борьбы он смог добиться, чтобы передачу акций от Приходько к Ираидовой признали незаконной.

    Судебные процессы

    Олег Назиров отметил, что сегодня возбуждены два уголовных дела — за вымогательство и кражу коммерческой тайны. Их объединили в одно производство, при этом по статье «Вымогательство» уже предъявили обвинения трем лицам. Речь идет про Приходько, Ираидову и Федосова. При этом Назиров подчеркнул, что следствие продолжается — полный состав преступной группы пока не установлен.

    «На сегодняшний день избрана мера пресечения Федосова: он содержится под стражей до 15 января, и она (мера) сегодня в Мособлсуде подтвердилась, а Приходько и Ираидова содержатся под домашним арестом», — отметил он.

    Назиров подчеркнул, что из-за действий Федосова и его пособников «Щелково Агрохим» понес колоссальные убытки.

    «Как уже установило следствие и внутренние проверки, на протяжение всего 2020 года была похищена вся коммерческая тайна. Учитывая, что „Щелково Агрохим“ является очень наукоемким предприятием. Похищены все данные предприятия за последние 10 лет — включая финансовые данные, а также рецептура наших производств. Где они сейчас находятся, мы не знаем — следствие еще устанавливает», — отметил он.

    Собеседник уточнил, что правоохранители также продолжают выяснять, кто еще мог входить в преступную группу. Назиров добавил, что предприятие хочет добиться восстановления украденной информации, а также узнать, кто и куда ее передал.

    «Хотим справедливость восстановить, чтобы преступники понесли соответствующее наказание. Конечно, мы сейчас находимся только в самом начале долгого пути по восстановлению нашего предприятия. Для предприятия это серьезный удар, с учетом того, что было совершено предательство со стороны старейших сотрудников, которые пошли на преступный сговор ради какой-то своей меркантильной выгоды. Это шок для предприятия, это большое потрясение», — заключил он.