Щелчок по носу США. Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осуждать спецоперацию на Украине

Бразилия, Мексика и Аргентина отказались осуждать действия России на Украине. Такое решение стран Латинской Америки свидетельствует об антиамериканских настроениях и стремлении следовать своим национальным интересам. Многие страны также имеют тесные экономические связи с Россией.

Аргентина, Бразилия и Мексика не разделили позицию США по осуждению конфликта на Украине на Конференции министров обороны Америки. Они не подписали заявление стран — участниц Организации американских государств (ОАГ). В документе осуждалась спецоперация ВС РФ на Украине.

Аргентина и Бразилия признали роль ООН как организации, которая обладает полномочиями для решения конфликта на Украине. А Мексика посчитала, что ситуация находится вне компетенций стран Америки.

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Гватемала, Гаити, Канада, США, Доминиканская Республика, Колумбия, Парагвай и Эквадор вновь «решительно осудили» спецоперацию ВС РФ на Украине, писал ТАСС.

Не присягнули на верность

Действия Бразилии, Мексики и Аргентины — это свидетельство антиамериканских настроений в обществе. Независимый эксперт по странам Латинской Америки, преподаватель РГГУ Михаил Белят напомнил, что отношение к США в Мексике нельзя назвать позитивным, а политика страны усиливает эти настроения.

«В Бразилии и Аргентине тоже есть антиамериканские настроения, но не в такой мере, как в Мексике. Но зато в этих странах есть серьезные устремления к экономической и политической самостоятельности», — рассказал Белят.

Реакция стран на спецоперацию России на Украине также показала, что мир разделен на два лагеря — так называемые страны золотого миллиарда и остальные. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев напомнил «360», что первые страны как колонизаторы выкачивали все ресурсы из остальных государств. И сегодня ситуация, по сути, такая же.

«Большая часть европейских и американских компаний высасывают ресурсы из Африки и Латинской Америки. Естественно, вторые пытаются сменить парадигму — они не хотят быть колониями, следовать своим национальным интересам», — рассказал Гуреев.

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По его словам, события на Украине воспринимаются не как конфликт двух стран, а как мировое противостояние и продолжение деколонизации. Страны видят, что гегемония США и Европы сходит на нет, а значит, это возможность реализовать свои национальные интересы.

Связи с Россией

Все три страны поддерживают экономические, торговые и политические отношения с Россией. Белят напомнил, что Бразилия — член БРИКС, а у Аргентины тесные связи с Россией.

У Мексики меньше экономических связей с Россией из-за близости к США. Но даже при таком условии страна заняла четкую позицию.

«Безусловно, США будут давить на эти страны, и я думаю, что их позиция вызывает недовольство у Вашингтона. Тем не менее состоялся щелчок по носу США», — добавил специалист.

Он напомнил, что, по мнению американских руководителей, остальные государства должны занимать ту же позицию по Украине, что они. Демарш Аргентины, Бразилии и Мексики наверняка стал для них откровением.