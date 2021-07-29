Счастливый Достоевский: 200-летие писателя отметят необычным концертом в Подмосковье

В год 200-летия Федора Михайловича Достоевского жители и гости Подмосковья смогут узнать его с необычной стороны. Рядом с музеем-усадьбой «Заповедное Даровое» пройдет необычный концерт — гости узнают историю любви писателя к музыке и смогут насладиться его любимыми произведениями. Об этом в интервью «360» рассказал режиссер, обладатель трех премий «Золотая маска» Алексей Франдетти.

Он уточнил, что концерт пройдет в чистом поле, рядом с усадьбой Достоевских в Даровом.

«Мы придумали сложновыполнимую задачу: выйти в чистое поле, сделать там экоконцертный зал для одного-единственного вечера. И рассказать историю любви Достоевского к музыке, познакомить наших зрителей именно с той музыкой, которую любил Федор Михайлович», — пояснил Франдетти.

Задумка концерта — собрать письма, дневники и цитаты произведений Достоевского, где встречается музыка. Именно эту музыку исполнят в сопровождении одного или двух оркестров. Вместе с оркестром рассказывать историю зрителям будут Виктор Добронравов и Валерия Ланская.

Изначально режиссер представлял себе масштабные пластиковые и металлические декорации в современном стиле. Но потом он приехал в усадьбу — и замысел полностью изменился.

«Когда я приехал туда, я понял, что это поле, это солнце и это небо как художественный прием гораздо сильнее, чем любой пластик, металл и все что угодно. Именно поэтому та экосцена, которую мы для себя придумали, очень сложно конструируемая. <…> Вот это единение конкретно с этим местом, с этим полем, с этим небом, мне кажется, для нас стало основным», — подчеркнул он.

Идея провести такое интересное и необычное мероприятие пришла министру культуры Московской области Елене Харламовой и команде министерства. Франдетти уточнил, что они обратились к нему и уточнили, возможно ли посмотреть на Достоевского с такой стороны. Идею поддержал и директор музея «Заповедное Даровое». Франдетти отметил, что писателя все время изображают мрачным, но конкретно эта усадьба — одно из немногих мест, где он был счастлив.

Это невероятная красота. Те произведения, которые мы будем исполнять, исполняются очень редко. <…> Мне кажется, что познакомиться именно с таким Достоевским, с музыкальным Достоевским, — это дорогого стоит Алексей Франдетти.

Режиссер отметил, что Достоевский был очень страстным фанатом оперы: любил Бетховена, несколько десятков раз ходил на оперу Глинки «Руслан и Людмила».

«Мы постарались сделать композицию, состоящую из его писем, дневников и некоторых цитат из его произведений, где мы сталкиваемся непосредственно с музыкой. И эту музыку мы и будем исполнять — в сопровождении оркестра, а может быть, и двух», — отметил собеседник.