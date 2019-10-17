Женщина из Уганды сама родила 44 ребенка. Местные врачи связали это с редчайшей генетической особенностью — гиперовуляцией. Медики помогли женщине, сделав операцию, благодаря которой она больше не сможет рожать. Но действительно ли проблема была только в этом?

36-летняя Мариам Набатанзи живет в Уганде и считается самой многодетной матерью на планете. На сегодняшний день у нее 44 ребенка. Первых близнецов в 13 лет от мужчины, который старше ее на 28 лет.

В самом начале, при появлении первых детей, ничего не предвещало беды, ведь в Уганде принято рожать по пять-шесть малышей. А значит первые отпрыски были скорее радостью, чем разочарованием. Но потом началось что-то невероятное, и семья Набатанзи даже по меркам Уганды стала огромной. Ведь после первых близнецов еще пять раз появились двойняшки, четыре раза тройняшкам и еще пять раз она смогла дать жизнь четверняшкам.

Только к 23 годам у Набатанзи было 25 детей, а сейчас их 44. В том возрасте она уже умоляла врача лишить ее возможности иметь детей. Тогда же оказалось, что у нее гиперовуляция. Это очень редкая генетическая особенность, при которой у женщины всегда созревает несколько яйцеклеток за цикл. Ей нельзя было пить противозачаточные таблетки, так как это могло вызвать проблемы со всем организмом.

Женщина довольно давно начала страдать из-за того, что в ее жизни слишком много детей, ведь она живет в бедной деревне, окруженной кофейными полями, в кирпичной халупе с железной крышей.

Во время последних родов у нее умер ребенок, а в 36 лет, когда отпрысков стало 44, ее муж, который и до этого пропадал на несколько дней, исчез окончательно.

Набатанзи осталась без мужского плеча. Ее старший сын был вынужден бросить учебу, чтобы помогать матери. Сама женщина устроилась на несколько работ, чтобы кормить семью: она трудится парикмахером, декоратором, собирает металлолом, варит джин и специализируется на фитотерапии. Все деньги уходят на одежду, еду и лечение детей. Она мечтает, чтобы все ее сыновья и дочери получили достойное образование и не имели такую жизнь, какая была у нее.

Даже с помощью сыновей жизнь Набатанзи и ее семьи сложно назвать комфортной. В маленьком домике не хватает места на 44 человек, поэтому некоторые спят на улице.

О своем детстве женщина тоже не вспоминает с улыбкой на лице. По ее словам, когда ее отец нашел молодую жену, мачеха смешала «хрустальное стекло с их едой» и отравила братьев и сестер маленькой Набатанзи. Тогда ей было семь лет, и она толком не поняла, что ее близких убили.

«Я выросла в слезах. Вся моя жизнь потрачена на заботу о детях и работу, чтобы их содержать», — сказала Набатанзи.

Только в 2019 году Набатанзи, наконец, смогли сделать операцию. Теперь она не может иметь детей.

Проблема в диагнозе?

Врач-репродуктолог перинатального медцентра «Мать и дитя» Мария Милютина объяснила «360», что случившееся с Набатанзи может быть связано не с гиперовуляцией, а с генетикой мужчины, от которого дети.

Вот если рождаются близнецы, то это может быть связано, как с материнскими, так и с отцовскими особенностями <…> С мужской генетикой это тоже может быть связано Мария Милютина.

Милютина отметила, что некорректно называть диагноз женщины из Уганды патологией, так как это особенность, встречающаяся не так часто.

Если вас вдруг интересовало, есть ли операция, избавляющая от гиперовуляции, то нет, такой не существует.