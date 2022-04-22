СБУ за 8 лет «зачистила» почти всех несогласных

Международный общественный трибунал, фиксирующий военные преступления и нарушения прав человека на Украине и в Донбассе, сделал выемки документов из кабинетов оперативных сотрудников СБУ в Мариуполе. Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев показал «360» некоторые из этих уникальных материалов и рассказал, как Служба безопасности Украины работала против рядовых жителей. Далее — его речь.

Мы сейчас развернули деятельность международного общественного трибунала по Украине в освобожденных районах. Мы опрашиваем жертв украинских преступлений и свидетелей, бываем в зданиях нацбата «Азов»*, подразделения националистов, в местах, где есть документы, делаем их выемки, определяем кадровый состав нацподразделений, служб безопасности и тех, кто с ними работал.

В кабинете оперативных сотрудников мы нашли несколько документов о том, как все эти годы работала СБУ в Мариуполе. За эти восемь лет они практически зачистили все пространство, и из людей, которые не хотели принимать идеологию украинского национализма, часть просто были убиты, часть прошли через пытки, часть политзаключенных до сих пор находятся в украинских тюрьмах. У них была большая агентура развернута. Они последовательно вели борьбу со всеми, кто не придерживался идеологии.

Если говорить серьезно, на протяжении всех 30 лет независимости Украины взращивалась фашистская идеология. Идеология украинского национализма — это фактически идеология фашизма. За время было извращено и отравлено сознание жителей Украины. У них даже понятия полностью искажены.

Например, в одном из найденных документов — пример человека, который называет себя правозащитником общественной организации. Это донос генпрокурору Украины и председателю СБУ 2014 года от Голубовой Галины на участников в организации референдума 2014 года.

Источник фото: телеканал «360»

«На протяжении долгого времени на территории Мариуполя развернулась истерия относительно федерализации, референдумов… Это носит искусственный и откровенно заказной характер, преобладающая часть горожан откровенно возмущены инициаторами этих идей», — пишет она.

И называет основным организатором сепаратистских настроений конкретного человека. Одно из главных доказательств — фото с Сергеем Аксеновым, председателем Совета министров Крыма.

У них правозащитники — те, кто пишет доносы, чтобы хватали и убивали людей. Для Украины и волонтеры сейчас те, кто помогает боевикам, помогает доставлять оружие. Они живут в своем искаженном мире.

Еще один документ — грамота, какой-то знак президента Украины за участие в «антитеррористической операции», так называемой АТО. Раньше ею руководил СБУ, сейчас главные — ВСУ.

Источник фото: телеканал «360»

То есть за обстрелы, убийства на Донбассе несет ответственность уже не СБУ. И мы устанавливаем виновных, у нас есть списки, в том числе нацподразделения «Азов»*.

Есть десятки свидетельств о том, как человек вышел на улицу или шел с работы, подъезжал микроавтобус, и люди, иногда без опознавательных знаков, иногда в форме «Азова»*, иногда просто в черной форме, хватали его, связывали, надевали мешок на него и увозили, пугали, пытали.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.