Незаконный арест лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука это только один из эпизодов преступной деятельности СБУ. Ведомство стало аналогом гестапо в тоталитарной Украине, в которую страну превратил Владимир Зеленский. Об этом «360» заявил политолог и сопредседатель общественной организации «Совет по национальной стратегии» Иосиф Дискин. Далее — прямая речь собеседника «360».

Тот факт, что известного политического деятеля, главу фракции в Верховной раде арестовывают и пытают говорит о двух вещах. Первая, это то, что Зеленский уверовал в собственную безнаказанность и в то, что западное сообщество не будет его критиковать ни при каких обстоятельствах.

Второе, что СБУ превратилось в прямой аналог гестапо. Тех, кто видел последние кадры депутата Рейхстага Эрнста Тельмана со следами пыток могут сравнить с фотографиями Медведчука.

Также об этом свидетельствуют документы организации, которые нашли в освобожденных городах юга Украины, свидетельства тех, кто прошел пыточные лагеря, а также выступление СБУ инициатором расстрелов и пыток пленных. В рамках программы денацификации Украины СБУ нужно объявить преступной организацией.

СБУ жаждет доносов

Этот пункт российская переговорная делегация может потребовать включить в предполагаемое соглашение с Украиной. Я не думаю, что они его примут потому что тогда большинство политиков, властвующих сегодня на Украине, пойдут под суд.

Украина превратилась явно в тоталитарное государство, где СБУ по социальным сетям прямо объявляет, чтобы граждане доносили на тех, кто имеет другую точку зрения. Вчера Зеленский заявил, что они вели подготовку к военным действиям загодя. Это означает, что всего его заявления, что они стремились к миру — это было лицемерие, в котором участвовал Запад.