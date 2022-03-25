Место, где молодежь смотрит на жизнь по-новому. Как проходят сборы курсантов в центре «Авангард»

Тысячи мальчишек и девчонок проходят курсы патриотического воспитания в учебно-методическом центре «Авангард». Школьников учат основам подготовки к военной службе: на пять дней они погружаются в новую реальность, отказываются от смартфонов и заводят новых друзей. О жизни в центре курсанты рассказали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Пять дней взрослой жизни

Сборы в «Авангарде» длятся пять дней. За это время курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов. С прошлого года подготовку проходят и девочки. Инструкторы говорят, они самые активные. Среди курсантов — школьники как из Подмосковья, так и из других регионов. Все десятиклассники.

Воробьев рассказал, как в 18 лет, когда он уже поступил в институт, ему пришла повестка. Раньше в армии служили два года, и тогда многие считали, что это пустая трата времени.

Я очень благодарен армии, потому что она сыграла в моей жизни определяющую роль. Она поставила мозги на место, научила меня и дружбе, и многим мужским качествам, и командной работе Андрей Воробьев.

«Поэтому даже эти пять дней — это не два года и не год, но я точно знаю: те профессионалы, те ребята, которые здесь работают, методики постоянно дополняют, позволят вам тоже как-то на себя посмотреть с другой стороны. Как минимум потому, что вы без телефона. Как максимум потому, что вы найдете новых друзей, новое общение. Под другим углом посмотрите и на парашюты, и на автоматы, и на все остальное», — сказал губернатор.

Игра в команде

Источник фото: телеканал «360»

Вожатая, воспитатель Диана Газина отметила, что уже за два дня ребята становятся друзьями. И нет времени заниматься чем-то лишним. Подъем в 07:00, потом зарядка, завтрак, построение и распределение по занятиям. Много интересного. Ребята прыгают с парашютом. Есть даже тренажер по вождению КамАЗа.

Воробьева спросили, как он, занимая такую должность, успевает совмещать и работу, и личную жизнь. Вопрос задала курсантка, которая призналась, что ей не хватает времени, чтобы успеть все, что она хочет сделать за день. Губернатор объяснил, что весь секрет в планировании, а также в наличии команды.

«Просто я очень серьезно отношусь к командной игре, командной работе. Потому что если ты будешь одна и не будешь делегировать, ты сойдешь с ума. Тебе нужно помогать, нужно спасать. Если ты умеешь делегировать, у тебя начинает все получаться», — сказал Воробьев.

Жизнь тем и прекрасна, что всегда есть выбор, добавил Воробьев. И в 16 лет не нужно бояться ошибок, подчеркнул он. В этом возрасте на ошибках учатся.

«Есть те, кто боится ошибок. Это самая большая ошибка. Вот так я думаю», — заявил он.

Губернатора спросили о том, какие у него хобби, чем он занимается в свободное время. Воробьев отметил, что занимается спортом, часто об этом говорит. С семи лет играет в хоккей и футбол.

Диана спросила, есть ли у Воробьева какой-то кумир. Губернатор заявил, что у него нет кумиров, и он считает, что важно другое — чтобы был наставник.

«У меня в жизни были и есть менторы. Они не официальные, у них нет значка ментора. Я считаю, что они менторы. Еще говорят „учителя“, но это немножко разные вещи. Потому что учитель учит чему-то конкретному. Ментор, он тебя учит, продвигает и дополняет, но и тебя тоже использует. Потому что сплав мудрости и молодости — это сумасшедшая смесь», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Другая реальность

Все пять дней ребята в «Авангарде» проводят без смартфонов. Один из курсантов поинтересовался, почему в центр нельзя брать с собой гаджеты. Воробьев сравнил это с погружением в другую реальность.

«Это позволяет как минимум сконцентрироваться друг на друге, познакомиться, сосредоточиться на медицине, которая нравится девчонкам, или на парашюте, который нравится всем. Мне кажется, это тебя не отвлекает от того, что мы хотим здесь вам дать, привить. Думаю, этот мотив был. Это другая реальность», — пояснил губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Директор «Авангарда» Дарья Борисова познакомила губернатора с «Ирой» — это искусственный интеллект центра. Не просто голосовой помощник, а целая система учета успеваемости. Она выводит на экран лучших курсантов, показывает, в чем они добились успехов, показывает расписание.

«Ира» научилась подгружать информацию из интернета, и теперь ее можно спросить о чем угодно. Скоро у «Авангарда» появится собственная энциклопедия, которая позволит «Ире» понимать с полуслова и всю военную терминологию.

Источник фото: телеканал «360»

Молодежный «Авангард»

Учебно-методический центр «Авангард» учрежден правительствами Москвы и Московской области совместно с Минобороны РФ. За 2021 год подготовку в «Авангарде» прошли 13 183 школьника. Это ученики 10-х классов из Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

В прошлом году 9 мая также состоялся первый заезд девочек — к ребятам присоединились 569 десятиклассниц. Курсанты-девушки пробуют себя в роли операторов военной техники, получают навыки и умения оказания помощи в различных чрезвычайных ситуациях. Обучение девушек проходит по таким профильным дисциплинам, как медицина, радиосвязь и ориентирование. Остальные дисциплины они проходят наравне с мальчишками.

В 2022 году в «Авангарде» планируется обучить 19,5 тысячи школьников.