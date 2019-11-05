Самый сильный и очень проходной. Готова ли сборная России к матчам с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов огласил состав команды на игры против Бельгии и Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020. В нее вошли 25 игроков. Правда, номинальных нападающих всего два. Подробности и прогнозы на предстоящие матчи — в материале «360».

Нападение

На ноябрьские матчи Черчесов против своего обыкновения вызвал не трех, а всего двух форвардов: Артема Дзюбу из «Зенита» и Николая Комличенко из чешской команды «Млада-Болеслав». В беседе с РИА «Новости» свой выбор он пояснил травмой Федора Смолова, занятостью Игоря Чалова в молодежке и невнятной игрой Александра Соболева на чемпионате России.

Спортивный журналист Станислав Рынкевич пояснил «360», что за время работы в сборной Черчесов доказал, как для него важна сыгранность линий. К тому же противники на предстоящие матчи довольно специфические: самый сильный и откровенно проходной.

«Наигрывать новые варианты перед Бельгией бессмысленно, нужно опираться на то, что есть. Если Дзюба получит травму, то любой другой вариант будет плохим. А Комличенко по крайней мере выглядит персоной, которую легче всего встроить в командную систему, если мы расширяем круг претендентов до максимума», — сказал Рынкевич.

В игре с Сан-Марино будет неважно, кто встанет на позицию центрфорварда, считает эксперт. При необходимости на эту позицию можно вывести Дениса Черышева. Если бы силы соперников были более равноценными тогда, скорее всего, тренер вызвал бы больше нападающих в сборную.

Полузащита

В полузащите, помимо Черышева, могут появиться Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев из «Спартака», Александр Головин из «Монако», Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Далер Кузяев из «Зенита», Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов и Дмитрий Баринов из «Локомотива».

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Кроме того, в сборную вызвали молодого игрока «Уфы» Даниила Фомина. Журналист отметил, что Черчесов очень осторожно подходит к просмотрам молодежи в составе национальной команды.

«Раскроется или нет, сложно сказать. Уверен, с бельгийцами не будет у него игрового времени. Но вот Сан-Марино — хороший повод проявить себя. Но Черчесов — специалист довольно требовательный, будет важно, как Фомин будет выполнять его установки», — пояснил журналист.

Защита

Защита сборной фактически не претерпела изменений после октябрьской игры с Шотландией. Все те же Герогий Джикия («Спартак), Сергей Петров («Краснодар»), Максим Беляев («Арсенал»), Федор Кудряшов («Сочи»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА) и Андрей Семенов («Ахмат»).

Юрий Жирков отправился в полузащиту, а Роман Нойштедтер выбыл из состава национальной команды. Зато остался входивший в состав сборной в играх с Шотландией и Кипром Дмитрий Чистяков из «Ростова».

«Чистяков, на мой взгляд, достаточно интересный футболист, перспективный. Мы, конечно, можем поворчать, сказать, что кого-то зря не взяли, а кого-то взяли. Но этот состав дает Черчесову результат», — сказал футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Вратари

Как и в предыдущих матчах, место в воротах займет вратарь железнодорожников Мартин Гильерме. Запасные голкиперы — Сослан Джанаев из «Сочи» и динамовец Антон Шунин.

«Думаю, одинаковые шансы есть и у Шунина, и у Джанаева встать в ворота вместо Гильерме. Но, думаю, произойдет это только в случае какой-то травмы. Или в последнем матче с Сан-Марино, когда все будет практически уже решено, чтобы дать поиграть футболистам, почувствовать рамку», — отметил Малосолов.

Прогнозы

По мнению Рынкевича, плюсы в игре с бельгийцами кроются в том, что она пройдет дома и лидер противника Эден Азар пребывает не в самой лучшей форме. Минус — отсутствие достойных результатов в еврокубках в последний месяц. Тем не менее эксперт с умеренным оптимизмом ожидает ноябрьских встреч и надеется на победу России.

В матче с Сан-Марино, уверен Малосолов, Россия постарается побить свой же рекорд 9-0. Ничего невозможного, считает он, нет. И сборная вполне может оставить и такой след в собственной футбольной истории.

«Что касается Бельгии, это будет матч сложный для нас. Бельгия — одна из лучших, если не лучшая команда Европы. Набор игроков там — мама не горюй. Но на ЧМ мы показали, что можем играть со сложными соперниками. Думаю, Станислав Саламович будет играть на результат, никаких ничьих. Возможно, он действительно будет играть только на победу», — заключил эксперт.