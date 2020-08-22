Сборная России в Лиге наций сыграет против Сербии, Венгрии и Турции. Какие шансы у команды против таких соперников

В начале сентября и в октябре сборной России по футболу предстоят матчи в рамках Лиги наций. Наша команда встретится со сборными Сербии, Турции и Венгрии. Эксперты оценили шансы на успех в этих играх.

Ближайшая пауза в национальном чемпионате на игры сборных в рамках Лиги наций будет в начале сентября — 3-го числа Россия встретится с Сербией в Москве, на стадионе «Динамо», а 6-го сыграет в гостях с Венгрией. Еще два домашних матча будет в октябре — 10-го с Турцией и 14-го снова с Венгрией.

Примечательно, что все эти игры пройдут при пустых трибунах. Некоторые национальные чемпионаты, в том числе и Российская премьер-лига, допускают определенное количество зрителей, но UEFA пока на такой риск не идет. Поэтому матчи Лиги наций, как и Лиги чемпионов и Лиги Европы, проходят без зрителей.

Лига наций была введена только в прошлом году, заменив собой ежегодный цикл товарищеских игр для европейских сборных. В отличие от обычных контрольных матчей, которые не имеют никакого турнирного значения, игры Лиги наций напрямую влияют на рейтинг сборных и в конечном итоге дают командам дополнительную возможность квалифицироваться на Чемпионат Европы и Чемпионат мира в случае неудачи на отборочном этапе.

Это было сделано для того, чтобы матчи стали более интересными для зрителей, а команды получили дополнительную мотивацию. И в то же время провалиться в этом турнире невозможно, поэтому у тренеров остается возможность поэкспериментировать с составом, попробовать новых игроков, схемы и сочетания. Футбольные эксперты отмечают, что в матчах Лиги наций футболисты гораздо больше выкладываются, чем в обычных товарищеских матчах, и прошлогодний турнир это показал.

Команды по уровню примерно равны

Своими ожиданиями от предстоящих игр сборной с «360» поделился футбольный комментатор Константин Генич. По его словам, очень непросто нашей команде придется с Сербией — сейчас эту команду можно назвать близкой к топу.

Не менее сложным соперником видится и Турция. В прошлом году подопечные Станислава Черчесова уже встречались с этой командой в рамках Лиги наций, и тогда оба раза нашей сборной удалось победить — 2:1 на выезде и 2:0 дома. Правда, эти игры проходили еще в 2018 году.

Как отмечает Константин Генич, за это время туркам удалось серьезно улучшить свою игру. И в последних четырех матчах отборочного турнира к Евро-2020, которые проводились в 2019 году, команда не проигрывала. И хотя, по словам комментатора, турецкая сборная не может похвастать стабильностью, но в отдельных играх показывает очень качественный футбол. Яркий пример — две прошлогодние игры с Францией, в которых турки смогли отобрать четыре очка у действующих чемпионов мира, обыграв их 2:0 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде. Поэтому с Турцией нашей сборной следует держать ухо востро.

А вот со сборной Венгрии, по мнению Генича, проблем возникнуть не должно: эта команда нам точно по зубам. Комментатор отметил, что в составе венгров сейчас нет суперзвезд, да и если смотреть на статистику очных встреч, то даже в самые тяжелые времена наша сборная играла с Венгрией более-менее удачно.

Свое мнение высказал и Станислав Рынкевич, комментатор «Спорта ФМ» и специалист по испанскому футболу. Он отметил, что сейчас очень сложно рассуждать о шансах против соперников, потому что после последних матчей сборных прошло очень много времени. Так что судить о текущем состоянии трудно.

Но, как добавил Рынкевич, в том и сложность Лиги наций, что здесь команды подобраны примерно по одному уровню и группы подвижны — то есть те, кто хорошо сыграл, идут на повышение, те, кто плохо сыграл, переходят в группу ниже. Поэтому команды Сербии, Турции и Венгрии сейчас примерно сопоставимы по уровню со сборной России.

Напомним, в рамках Лиги наций все европейские сборные разделены на четыре лиги: A, B, C и D. Все они разделены на четыре группы по четыре команды, кроме последней, самой слабой, где всего две группы — в одной четыре команды, а в другой три. Россия сейчас находится во второй по силе Лиге B и может добиться повышения в классе, если в группе с Сербией, Турцией и Венгрией займет первое место.

Но при этом, по мнению Рынкевича, сейчас команде важно не столько добиться максимального результата, сколько посмотреть на функциональное состояние игроков и их командное взаимодействие.

«Сейчас есть возможность опробовать разные вариации состава для будущих турниров, и это явно лучше, чем играть товарищеские матчи с условным Лихтенштейном или Люксембургом», — заявил специалист.

Ближайший крупный турнир — Чемпионат Европы — состоится следующим летом, и сборная России тоже примет в нем участие.