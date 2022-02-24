Не выдержала техника. В сбое Telegram не стоит искать политических причин

Пользователи в очередной раз пожаловались на сбой в Telegram. Эксперты уверены, что виной были технические нюансы, а не атаки хакеров. Работа мессенджера уже полностью восстановлена, но пользователи на всякий случай присматриваются к другим площадкам.

У Telegram зафиксирован сбой

Сильный сбой в Telegram произошел 24 февраля. Неполадки зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и других крупных городах России, Украины, Белоруссии и Польши. У 44% пользователей возникли проблемы с подключением сервера, у 28% — с получением сообщений, еще у 28% — трудности с работой приложения.

Это не первый массовый сбой в работе Telegram. Предыдущий произошел 21 февраля, тогда на проблемы пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а также пользователи из Украины, Белоруссии, Киргизии, Германии и ряда других стран. Причины неполадок остались неизвестны. До этого мессенджер сбоил в январе.

Причины сбоя в Telegram

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в разговоре с «360» отметил, что сбой в Telegram имеет технический характер. Тут не стоит искать какие-то политические причины или атаки киберпреступников.

«Были замедления работы в интернете, но я бы не стал искать тут политической подоплеки или действий хакеров. Всегда бывает, что что-то случается», — отметил Александр Власов.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков пояснил «360», что неполадки могли быть связаны с резким увеличением количества пользователей, которые в одно время вошли в Telegram. Также на работу мессенджера могли повлиять проблемы с серверами на территориях, где произошел сбой.

«Насколько я помню, когда делали инфраструктуру, они хотели для облегчения работы сервисов брать сервера. Необязательно, что там хранятся данные, это могут быть сервера для кэширования», — уточнил Владимир Зыков.

По его словам, сбои в WhatsApp, Viber, YouTube и других медийных ресурсах иностранных компаний маловероятны. Они работают на высокой мощности и привыкли к большому количеству пользователей, которые одновременно используют эти площадки. Владимир Зыков добавил, что альтернатив Telegram довольно много. Помимо уже перечисленных ресурсов, это могут быть «ВКонтакте», ICQ, Signal.

Люди ищут надежные мессенджеры

То, что пользователи присматривают себе новые площадки для общения и обмена информацией, неудивительно. Когда в октябре 2021 года в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой и они были несколько часов недоступны, Telegram получил огромное количество новых пользователей.

По оценкам основателя мессенджера Павла Дурова, в Telegram из-за этого сбоя пришли порядка 70 миллионов новых пользователей. Тогда в компании сообщили, что рады новоприбывшим, но серверам сложно справиться с такой нагрузкой.