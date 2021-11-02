В ночь на 1 ноября некоторые товары на Ozon по ошибке продавали по заниженной цене. После исправления неполадки маркетплейс занялся аннулированием заказов и возвратом денег. В Роспотребнадзоре назвали решение торговой площадки незаконным. И регулятор в своем решении абсолютно прав.

Из-за технического сбоя на сайте многие позиции на Ozon стоили до смешного мало — от одного до 50 рублей. В компании заявили, что система предлагала акционные товары по ценам, которых у продавцов нет.

«Ошибку исправили — акция в корректном виде вернется на сайт в течение 1 ноября», — рассказали в компании», — подчеркнули в Ozon.

Роспотребнадзор обозначил свою позицию по сложившейся ситуации предельно четко: у продавца есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора. Но действовать в одностороннем порядке — фактически отменять заказы — по закону маркетплейс права не имеет.

Ответственность — на продавце

Адвокат и доцент МГИМО Константин Трапаидзе объяснил «360», что в своем решении надзорный орган абсолютно прав. В первую очередь потому, что реклама товаров на сайте и их продажа по определенным ценам является публичной офертой. Указав определенную цену, продавец обязан реализовать позицию именно по ней.

«Споры о том, <…> что продавец неправильно указал цену, а в компьютере она другая, даже на кассе если это происходит, по закону о защите прав потребителей должны решаться в пользу покупателей. Потому что анонсированная или указанная цена должна быть соблюдена», — подчеркнул он.

Трапаидзе добавил, что даже если товар реализуют по другой цене, а покупатель увидел ценник ниже, то продать его должны по указанной ранее или на самом ценнике стоимости. Условием для этого является совпадение артикулов и наименования товара.

В случае с Ozon эта ситуация равнозначная, и за все сбои в указании цен несет ответственность продавец. Ведь они бы не вернули деньги в случае завышения цены, если бы об этом покупателям не было известно Константин Трапаидзе адвокат, доцент МГИМО.

Потребители, обратил внимание адвокат, не несут в данном случае никакой ответственности. Она лежит на продавце, то есть на Ozon.

«Это его риски, он обязан за них заплатить самостоятельно поставщикам или на иные расходы. <…> Я думаю, что если будут иски по конкретным случаям, то Ozon будет вынужден либо поставить товар, либо покрыть все, включая юридические издержки, моральный ущерб. Естественно, только по решению суда», — заключил Константин Трапаидзе.