YouTube, WhatsApp и Telegram снова сбоят. Пользователи из России, США и Японии 16 декабря жаловались на проблемы: кто-то не мог смотреть видео, другие испытывали проблемы с авторизацией или отправкой сообщений. И есть три возможных причины, почему такое могло произойти.

Три дня сбоев

Самая частая проблема пользователей YouTube — невозможность смотреть видео (такое у 64% пользователей). Другие неполадки связаны с работой сайта и входом на него. Сбои наблюдаются у жителей некоторых европейских стран, России, Японии и США.

Мессенджер WhatsApp этим утром тоже «болел». На сайте Downdetector люди жаловались в основном на подключение к серверу (96%). У некоторых не получалось авторизоваться.

Пользователи Telegram не могли подключиться к мессенджеру — такие проблемы возникли у 88% авторов жалоб. Еще у 11% неполадки с отправкой сообщений.

Судя по сайту Downdetector, Google до сих пор работает плохо. Жалобы поступают из европейских стран. У большинства (80%) неполадки с работой сайта.

У сервисов Google сбои происходят третий день подряд. Трудности возникли 14 декабря у жителей крупных городов России, Франции, Германии, Великобритании, США, Бельгии, Индии и других стран. В тот же день, в обеденное время, сбои прекратились, но 15-го и 16-го числа возобновились.

Тогда Google объяснил, что проблемы возникли из-за некорректной работы в одном из центров сервиса в Атланте.

Источник проблем

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков по просьбе «360» объяснил, почему уже третий день крупнейшие сервисы работают со сбоями. Специалист отметил, что имеет смысл версия Google по поводу системы аутентификации, которая в какой-то момент перестала получать достаточное число серверов, чтобы работать. В итоге появился дефицит ресурсов. Чтобы такого не происходило, нужна более стабильная инфраструктура и архитектура внутренней сети и сервисов, которые сеть предоставляет пользователям.

Гавриченков подчеркнул, что системы дают сбой в двух случаях: либо при атаке злоумышленников, либо при повышенной нагрузке на сервера. Второй вариант более актуальный для сложившейся ситуации с мессенджерами и YouTube, потому что людей волнуют знаковые мировые события — например, прошедшие выборы в США, тестирование вакцин и так далее.

Люди стремятся обращаться к интернет-ресурсам за ответами на вопросы. Это сильно повышает нагрузку, и в результате мы получаем сбой вплоть до того, что физическая емкость системы, рассчитанная на определенную нагрузку, превышается Артем Гавриченков.

Три причины

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с «360» назвал три возможные причины сбоев в мессенджерах и на YouTube.

В качестве первой Власов подтвердил версию Google по поводу перегрузки серверов. В период пандемии выросло количество загружаемых материалов пользователями, и мощности серверов не хватило, чтобы обрабатывать и хранить данные.

Вторая причина может быть связана с нововведениями, которые разрабатывают компании. Программисты копаются в кодах, из-за чего вероятна плохая работа сервиса в момент, когда специалисты что-то добавляют или исправляют.

Третья причина более конспирологическая — это намеренная диверсия со стороны. По словам Власова, многих людей не устраивает политика крупных IT-компаний и социальных сетей к пользователям. Это вызывает раздражение и у властей разных стран, и у рядовых юзеров. Среди них явно есть злоумышленники, которые своими действиями ломают работу сервисов, чтобы проучить эти компании.

«Есть движение антиглобалистов, которое выступает против мирового правительства. Также сформировалось или формируется всемирное движение против засилья этих глобальных IT-корпораций, которые не обращают внимания ни на граждан, ни на правительство», — заключил он.