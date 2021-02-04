Сбитую лосиху спасают в Подмосковье. Без ноги ей не выжить, а операция может убить

В конце января в Подмосковье машина сбила лосиху. Раненое животное пять дней ползло по полю к людям за помощью. Сейчас ветеринары готовят ее к операции. Ампутировать ногу нельзя, тогда животное точно не выживет, но из-за тяжелого перелома сложно даже предположить, как лосиху можно спасти.

Сбитая в районе деревни Бренево лосиха получила не только открытый перелом задней ноги, но и разрыв суставной сумки, рассказал «360» владелец лосиного питомника из Шаховского округа Алексей Седой. Именно он был одним из первых, кто решился помочь раненому животному.

«С такой травмой она, естественно, не выживет в естественной среде обитания, но эта травма и нехарактерна, потому что виновник травмы — человек», — объяснил он.

По некоторым данным, нашли лосиху еще в пятницу, 29 января, она лежала в поле недалеко от жилого массива, а от шоссе, где произошла авария, тянулся кровавый след.

Ночные морозы истощенное животное не должно было пережить, так что было принято решение применить наркоз, но, предположительно, из-за переохлаждения снотворное не подействовало. Тогда ветеринары и волонтеры решили связать лосиху, завернуть в теплую попону и перевезти в реабилитационный центр «БИМ» под Орехово-Зуевом.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский заявил, что ведомство оказывает содействие в спасении животного.

«Министерство поддерживает работу волонтеров, оказавших помощь раненому животному, хорошо, что неравнодушные люди пришли животному на помощь», — сказал он.

Воскресенский также отметил, что виновника аварии ждет штраф 80 тысяч рублей за ущерб охотничьим ресурсам, но найти ответственного вряд ли удастся.

Ампутировать нельзя

Изначально пострадавшую лосиху хотели прооперировать в ветеринарной клинике Волоколамска, рассказал «360» Алексей Седой. Но когда стало понятно, насколько сложная травма, животное направили в центр реабилитации «БИМ», так как у его специалистов значительно более обширный опыт.

Сейчас, по словам Седого, лосиха жива, но находится в стабильно тяжелом состоянии, ее готовят к операции. Шансов на выживание у животного изначально было очень мало, хирургическое вмешательство тоже представляет огромный риск.

«После того, как она ляжет на операционный стол, она может банально не выйти из наркоза. У них ЖКТ так устроен, что если его расслабить, то его потом надо запускать, а запускать ЖКТ — это то еще приключение с вероятностью невыхода животного из этого состояния в 95%», — объяснил он.

Источник фото: телеканал «360»

При этом президент благотворительного фонда защиты животных «БИМ» Дарья Тараскина рассказала «360» о том, что никаких прогнозов сейчас никто дать не сможет. Но одно ясно наверняка: ампутировать ногу лосю нельзя ни в коем случае — это будет для него смертным приговором.

«Нет парнокопытных животных, которые могут нормально жить в дикой природе без ноги, это исключено. После ампутации животное не выживет — на трех лапах оно даже встать не сможет. Ей не повезло — это очень плохой перелом, не в том месте, но она жива. Думаем, гадаем — не навредить. Ампутация для парнокопытного — это смерть», — сказала она.

Более того, сейчас лосиха находится в тяжелом состоянии еще и из-за того, что она не ела пять дней, а всего за сутки пережила два наркоза: первый — на поле, когда ее нужно было связать и перевезти в центр, а второй — уже на месте, когда ее нужно было вытаскивать из машины.

«Это перебор для животного, которое ранено», — уверена Тараскина.

Одним ударом ноги лось может убить волка, так что работа ветеринаров в этом случае может быть опасна и для них самих. Есть и другая проблема: как делать операцию, врачи не знают, потому что титанового протеза сустава подходящего размера просто нет, а без него животное не сможет встать. Без движения лосиха просто умрет.

«Животное должно двигаться, иначе оно не выживет. Если парнокопытное неправильно вес расположит, начнется завал, будет неправильно работать кишечник — и все. Центр тяжести и работа ЖКТ — он первый страдает, а не лапа. Беда в этом», — объяснила Тараскина.

Основная задача ветеринаров сейчас — продлить жизнь лосихе, чтобы выиграть время и придумать, как ее спасти. В этой ситуации очень важно не навредить животному. При этом каждый день его надо кормить, но специальных кормов для лосей в России нет. Тараскина объяснила, что каждый день, в любую погоду волонтерам приходится идти в лес и искать ветки, которыми может питаться лось, в буквальном смысле обдирать их. А корма для взрослой лосихи нужно много — килограммы каждый день.

Сергей Воскресенский добавил к этому, что если операция пройдет успешно, Алексей Седых вызывался забрать лосиху из клиники и выхаживать ее. Но пока говорить о том, какой будет судьба животного, рано.