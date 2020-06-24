Сберечь природу и здоровье россиян. Как будут работать экологические поправки в Конституцию?

В ряде статей действующей Конституции уже прописаны некоторые экологические термины и заложены охранные нормы. Например, каждый обязан охранять природу и так далее. Но есть несколько изъянов, рассказал «360» один из авторов поправок, ученый-эколог Владимир Грачев. Самый главный: в статье 114 не прописана обязанность правительства заниматься экологическими проектами и охраной природы.

«Я предложил ее ввести, и она принята в проекте в третьем чтении. Добавили туда бережное отношение к природе, ответственное отношение к животным и норму об экологическом образовании и воспитании», — пояснил Грачев.

Последнее изменение ученый назвал «одним из главнейших достижений в Конституции». Экология, подчеркнул он, — важнейшая сторона нашей жизни. Тот же коронавирус стал тяжелейшей социально-экологической проблемой, которая напомнила об ответственности людей. Наступление людей на природу, неразборчивое поедание диких животных закончились нарушением природного баланса. В результате вирус выделился из природной в антропогенную среду и началась пандемия.

«Я очень доволен, что они [прописывают] социально-экологическую, в том числе правительства и всех. С экологическим образованием все время приходится всех убеждать, что давайте преподавать. А сейчас убеждать не нужно будет. Будет конституционная норма, нужно будет дальше принимать законы, постановления правительства и увеличивать социально-экологическую ответственность», — добавил ученый.

Тогда, по его словам, сразу уменьшатся вероятности возникновения пандемий, эпидемий и экологических катастроф. Поэтому для сохранения российской природы и здоровья граждан поправки в главный государственный закон имеют важнейшее значение. А без них, увы, не все чиновники или руководители крупных компаний понимают важность природоохранной деятельности и ответственного отношения к окружающей среде.