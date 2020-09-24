СберБудущее накрыло Россию. Главное о всех новинках на презентации

Во время презентации Сбербанк представил несколько новинок, которые будут выходить уже под брендом «Сбер». Рассказываем о самых интересных.

«Салют»

В ходе презентации Сбербанк показал семейство голосовых помощников «Салют». В него вошли три персонажа с разными характерами и голосами: Сбер с мужской озвучкой, Афина и Джой — с женской. Эти ассистенты будут встроены в собственные устройства Сбербанка — ТВ-приставку SberBox и «умный дисплей» с камерой и колонкой SberPortal.

Ассистенты можно также использовать на мобильных устройствах на платформах iOS и Android в приложениях «Сбербанк Онлайн» и «СберСалют».

Чтобы активировать виртуального ассистента на устройстве, достаточно сказать «Салют». Тогда на обращение ответит выбранных в начале взаимодействия персонаж. Также можно назвать имя выбранного бота, если хочется обратиться к конкретному помощнику.

Особенность голосового помощника от «Сбера» в том, что он может переводить деньги, записывать пользователя на разные мероприятия и процедуры, бронировать столы в кафе и так далее. Любопытно, что «Салют» будет самостоятельно разговаривать с операторам, например, в парикмахерской. То есть не просто выдаст номер телефона, а реально будет беседовать с сотрудником. Конечно, говорить он будет только те предложения, которые выберет пользователь во всплывающем меню телефона.

Источник фото: телеканал «360»

SberBox

ТВ-приставка SberBox дает возможность пользоваться Okko, смотреть ТВ и YоuТubе, слушать музыку через «СберЗвук». Пользователям доступно голосовое управление устройством.

Предзаказать приставку уже можно. До официального старта продаж ее цена составляет 2990 рублей, а в рознице она подорожает до 3550 рублей.

На приставку не получится установить другие сборники фильмов, например, Netflix или «Кинопоиск». Но в приставке есть нейросеть, способная распознавать не только лица актеров, но и предметы, что уникально для подобных устройств. Увидели в фильме красивый костюм? Можно поставить на паузу и по QR-коду перейти на сайт магазина. Это работает в ограниченном количестве фильмов.

«СберЗвук» в приставке — тоже интересная вещь. Там есть режим караоке, а на некоторых иностранных песнях есть перевод.

Еще интересные особенности: возможность просматривать рецепты, слушать онлайн-экскурсии, играть в викторины, заказывать еду через пульт от приставки (она приедет через сервис «Самокат»).

SberPortal

SberPortal — это 10-дюймовый смарт-дисплей, оснащенный виртуальным ассистентом с сенсорным, голосовым и жестовым управлением. С помощью гаджета пользователь может смотреть контент в онлайн-кинотеатре Okko, включать игры, музыку в сервисе «СберЗвук». SberPortal сможет взаимодействовать с другими устройствами Сбербанка.

Устройство появится в продаже в конце 2020 года, его цену пока не называют.

Можно сказать, что SberPortal — это «умная» колонка с дисплеем. У устройства есть камера, которая узнает пользователя. Она нужна в основном для видеозвонков, в том числе, чтобы вместе посмотреть фильм. Во время разговора камера способна отслеживать передвижение пользователя и будет следовать туда, куда он идет.

Но бояться за то, что за юзером будут следить, не стоит. Во-первых, камеру можно отключить, нажав на кнопку. Во-вторых, в комплект войдет крышка на магните, которой можно закрыть линзу.

Источник фото: телеканал «360»

«СберПрайм»

У Сбербанка появится единая подписка на сервисы своей экосистемы под названием «СберПрайм». В сборник вошли: подписка на музыкальный сервис «СберЗвук», онлайн-кинотеатр Okko, бесплатная доставка из «СберМаркета», скидки 10% в службе доставки Delivery Club и сервисе такси «Ситимобил», а также 15% скидка на звонки и интернет в виртуальном операторе «Сбермобайл».

Подписка на один месяц стоит 199 рублей, а годовая — 999. Оформить ее можно на iOS, а на Android она появится 28–29 сентября. Также подписка может идти вместе со SberBox — она обойдется в месяц в 349 рублей.

Для бизнеса

На презентации рассказали о трех сервисах для предпринимателей. «СберБизнес» оценивает бизнес-идею с прогнозом на пять лет. «СберСоветник» анализирует окупаемость инвестиций, а «СберРешения» поможет выбрать сотрудников, проверить контрагентов и обеспечить юридическое сопровождение.